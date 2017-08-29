Птицефабрика «Островная» начала реализацию продукции на Итурупе

Птицефабрика «Островная» доставила в Курильск первую партию товара - четыре тонны куриного мяса и яйцо двух категорий, всего 72 тысячи штук. Как рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона, на борту сухогруза «Проспер» прибыла и автолавка с фирменной символикой птицефабрики.

Эта машина позволит вести продажу продуктов не только в районном центре, но и в селах муниципального образования.

Организовать в районе торговлю продовольствием от сахалинских предприятий поручил губернатор Олег Кожемяко, побывавший на Итурупе в начале августа. Местные жители, в частности, военные из села Горячие Ключи, пожаловались ему на нехватку свежей продукции в местных магазинах, на то, что цены из-за транспортных расходов непомерно велики.

Через несколько недель птицефабрика «Островная» развернула на острове продажу своей продукции. Вся она выпущена в августе. Яйцо столовое стоит в автолавке 87 рублей за десяток, «Солнышко» - 97 рублей. Килограмм бройлерного цыпленка - 207 рублей. Цены, к которым поневоле привыкли курильчане, заметно выше. За килограмм мороженого куриного мяса в местных магазинах просят до 250 рублей. А десяток яиц в среднем стоит 115 рублей.

В первый день в Курильске автолавка работала всего три часа. За это время весь товар, загруженный в машину, был распродан, сообщили представители муниципалитета. На следующий день торговля с помощью автолавки велась в селе Горячие Ключи. Далее по плану - работа в селе Рейдово. В муниципалитете отметили, что продукцию «Островной» на Итурупе хорошо знают и очень ценят. Многие жители острова, возвращаясь с Сахалина, стараются привезти домой несколько тушек бройлеров. Теперь же они хотят видеть в автолавке более широкий ассортимент товаров, например, куриную грудку, крылья, бедра, и субпродукты.

В дальнейшем «Островная» будет реализовывать свою продукцию в Курильском районе и через местную розничную сеть, добавили в областном министерстве торговли и продовольствия.

- Перед нами стоит задача, которая не сводится к одной лишь продаже куриного мяса, - рассказала глава ведомства Инна Павленко. - Необходимо обеспечить устойчивое снабжение продовольствием жителей районов Крайнего Севера, в том числе Курильских островов, а также сформировать более доступные цены на социально значимые продукты. Естественно, в первую очередь речь идет о товарах от сахалинских сельхозпроизводителей. Поэтому мы разработали комплекс мер государственной поддержки. В частности, предусмотрено полное возмещение торгующим организациям транспортных расходов. 15 августа мы начали собирать от них соответствующие заявки. Эта работа завершится 4 сентября. В ближайшее время механизм заработает и цены на социально значимые продукты на Курильских островах, в районах Крайнего Севера начнут снижаться.