Птицефабрика «Островная» начала реализацию продукции на Итурупе

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На совместном заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба под руководством губернатора Олега Кожемяко обсудили проверку школ региона к 1 сентября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», со 2 ноября 2017 года увеличивает частоту регулярных полётов из Южно-Сахалинска в японский город Саппоро. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.
Птицефабрика «Островная» доставила в Курильск первую партию товара - четыре тонны куриного мяса и яйцо двух категорий, всего 72 тысячи штук. Как рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона, на борту сухогруза «Проспер» прибыла и автолавка с фирменной символикой птицефабрики.
36-летняя жительница Поронайска обратилась к следователям с заявлением о привлечении к уголовной ответственности её бывшего супруга. Как сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области, он изнасиловал женщину.
В минувшее воскресенье, 27 августа, в Смирных состоялся Фестиваль боевых искусств, который был приурочен к празднованию 70-летия со дня основания населенного пункта, а также в честь открытия в Смирныховском районе отделений кикбоксинга и Юнармии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском минспорте.
Сегодня в 15:47 в Долинском районе зарегистрировано землетрясение в 10 километрах юго-восточнее села Быков. Магнитуда сейсмособытия составила 2,5, глубина - 16 км сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
28 августа в областной типографии состоялась передача второй отпечатанной партии избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии региона.
28 августа в дежурную часть полиции Холмска из приемного покоя районной больницы поступило сообщение, что в медучреждение в тяжелом состоянии доставлен 48-летний мужчина. У него диагностировали проникающее ранение грудной полости, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В составе музыкальных коллективов IV Сахалинского Международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня на Сахалине» определился еще один участник. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.
В среду, 30 августа, возле областной универсальной научной библиотеки состоится выставка «Тобою гордится держава великий татарский народ». Она приурочена ко Дню Республики Татарстан, сообщили ТИА «Острова» в общественной организации «Региональная национально-культурная автономия татар Сахалинской области».
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Прокуратура Холмска провела проверку по обращению гражданки о вынужденной оплате лекарственных средств, приобретенных на восстановление здоровья ребенка-инвалида. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
В египетском городе Шармль-эль-Шейх состоялось первенство мира по тхэквондо WTF среди кадетов. Свое мастерство показали сильнейшие юноши и девушки планеты в возрасте от 12 до 14 лет, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
В ночь на 29 августа в одной из квартир жилого многоквартирного дома по улице Крайней Южно-Сахалинска загорелась дверь. Сообщение об этом поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона около полуночи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
В минувшие выходные на побережье залива Чайво прошел праздник оленеводов Курэй. Гости участвовали в обрядах, проявили силу и ловкость в традиционных состязаниях и играх, рассказали ТИА «Острова» в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.
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Птицефабрика «Островная» доставила в Курильск первую партию товара - четыре тонны куриного мяса и яйцо двух категорий, всего 72 тысячи штук. Как рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона, на борту сухогруза «Проспер» прибыла и автолавка с фирменной символикой птицефабрики.
Эта машина позволит вести продажу продуктов не только в районном центре, но и в селах муниципального образования.
Организовать в районе торговлю продовольствием от сахалинских предприятий поручил губернатор Олег Кожемяко, побывавший на Итурупе в начале августа. Местные жители, в частности, военные из села Горячие Ключи, пожаловались ему на нехватку свежей продукции в местных магазинах, на то, что цены из-за транспортных расходов непомерно велики.
Через несколько недель птицефабрика «Островная» развернула на острове продажу своей продукции. Вся она выпущена в августе. Яйцо столовое стоит в автолавке 87 рублей за десяток, «Солнышко» - 97 рублей. Килограмм бройлерного цыпленка - 207 рублей. Цены, к которым поневоле привыкли курильчане, заметно выше. За килограмм мороженого куриного мяса в местных магазинах просят до 250 рублей. А десяток яиц в среднем стоит 115 рублей.
В первый день в Курильске автолавка работала всего три часа. За это время весь товар, загруженный в машину, был распродан, сообщили представители муниципалитета. На следующий день торговля с помощью автолавки велась в селе Горячие Ключи. Далее по плану - работа в селе Рейдово. В муниципалитете отметили, что продукцию «Островной» на Итурупе хорошо знают и очень ценят. Многие жители острова, возвращаясь с Сахалина, стараются привезти домой несколько тушек бройлеров. Теперь же они хотят видеть в автолавке более широкий ассортимент товаров, например, куриную грудку, крылья, бедра, и субпродукты.
В дальнейшем «Островная» будет реализовывать свою продукцию в Курильском районе и через местную розничную сеть, добавили в областном министерстве торговли и продовольствия.
- Перед нами стоит задача, которая не сводится к одной лишь продаже куриного мяса, - рассказала глава ведомства Инна Павленко. - Необходимо обеспечить устойчивое снабжение продовольствием жителей районов Крайнего Севера, в том числе Курильских островов, а также сформировать более доступные цены на социально значимые продукты. Естественно, в первую очередь речь идет о товарах от сахалинских сельхозпроизводителей. Поэтому мы разработали комплекс мер государственной поддержки. В частности, предусмотрено полное возмещение торгующим организациям транспортных расходов. 15 августа мы начали собирать от них соответствующие заявки. Эта работа завершится 4 сентября. В ближайшее время механизм заработает и цены на социально значимые продукты на Курильских островах, в районах Крайнего Севера начнут снижаться.
На совместном заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба под руководством губернатора Олега Кожемяко обсудили проверку школ региона к 1 сентября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», со 2 ноября 2017 года увеличивает частоту регулярных полётов из Южно-Сахалинска в японский город Саппоро. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.
Птицефабрика «Островная» доставила в Курильск первую партию товара - четыре тонны куриного мяса и яйцо двух категорий, всего 72 тысячи штук. Как рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона, на борту сухогруза «Проспер» прибыла и автолавка с фирменной символикой птицефабрики.
36-летняя жительница Поронайска обратилась к следователям с заявлением о привлечении к уголовной ответственности её бывшего супруга. Как сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области, он изнасиловал женщину.
В минувшее воскресенье, 27 августа, в Смирных состоялся Фестиваль боевых искусств, который был приурочен к празднованию 70-летия со дня основания населенного пункта, а также в честь открытия в Смирныховском районе отделений кикбоксинга и Юнармии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском минспорте.
Сегодня в 15:47 в Долинском районе зарегистрировано землетрясение в 10 километрах юго-восточнее села Быков. Магнитуда сейсмособытия составила 2,5, глубина - 16 км сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
28 августа в областной типографии состоялась передача второй отпечатанной партии избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии региона.
28 августа в дежурную часть полиции Холмска из приемного покоя районной больницы поступило сообщение, что в медучреждение в тяжелом состоянии доставлен 48-летний мужчина. У него диагностировали проникающее ранение грудной полости, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В составе музыкальных коллективов IV Сахалинского Международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня на Сахалине» определился еще один участник. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.
В среду, 30 августа, возле областной универсальной научной библиотеки состоится выставка «Тобою гордится держава великий татарский народ». Она приурочена ко Дню Республики Татарстан, сообщили ТИА «Острова» в общественной организации «Региональная национально-культурная автономия татар Сахалинской области».
1 сентября в Сахалинском колледже искусств состоится праздник, посвященный Дню знаний. Преподаватели, студенты колледжа откроют новую, 59-ю страницу своей летописи торжественно, ярко и энергично, рассказали ТИА «Острова» в учреждении.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 23-летней жительницы областного центра к мошенничеству. Как рассказали ТИА «Острова» в ведомстве, девушка в начале года прибыла на Сахалин из Якутска к своему молодому человеку.
28 августа стражам порядка в Южно-Сахалинске поступило заявление от 61-летнего гражданина о том, что в минувшее воскресенье у него похитили банковскую карту. С нее впоследствии было снято более 80 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Курильская экспедиция клуба «Бумеранг» подошла к концу. Она продлилась 24 дня. Ее основная цель была посвящена памятным событиям 20-летней давности, когда на острове Симушир погибли 5 пограничников и на их поиски были отправлены сахалинские спасатели. Об этом ТИА «Острова» рассказали в клубе.
Губернатор Олег Кожемяко поручил разработать комплекс мер, которые позволят в течение нескольких ближайших лет возродить стада «красной рыбы», которые нерестятся на Сахалине и Курилах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
На побережье Охотского моря в 10 километрах севернее мыса Острый Долинского района задержали троих граждан РФ. Они грузили в транспорт незаконно выловленную рыбу, сообщили ТИА «Острова» в пограничном управлении ФСБ по Сахалинской области.
Прокуратура Холмска провела проверку по обращению гражданки о вынужденной оплате лекарственных средств, приобретенных на восстановление здоровья ребенка-инвалида. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
В египетском городе Шармль-эль-Шейх состоялось первенство мира по тхэквондо WTF среди кадетов. Свое мастерство показали сильнейшие юноши и девушки планеты в возрасте от 12 до 14 лет, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
В ночь на 29 августа в одной из квартир жилого многоквартирного дома по улице Крайней Южно-Сахалинска загорелась дверь. Сообщение об этом поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона около полуночи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
В минувшие выходные на побережье залива Чайво прошел праздник оленеводов Курэй. Гости участвовали в обрядах, проявили силу и ловкость в традиционных состязаниях и играх, рассказали ТИА «Острова» в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.
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