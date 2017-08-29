Все школы Сахалинской области проверены на безопасность

|Политика
|Закон
|Общество
|Происшествия
|Здоровье
|Культура
|Экономика
|Образование
|Спорт
|Туризм
|18+
На совместном заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба под руководством губернатора Олега Кожемяко обсудили проверку школ региона к 1 сентября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», со 2 ноября 2017 года увеличивает частоту регулярных полётов из Южно-Сахалинска в японский город Саппоро. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.
Птицефабрика «Островная» доставила в Курильск первую партию товара - четыре тонны куриного мяса и яйцо двух категорий, всего 72 тысячи штук. Как рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона, на борту сухогруза «Проспер» прибыла и автолавка с фирменной символикой птицефабрики.
36-летняя жительница Поронайска обратилась к следователям с заявлением о привлечении к уголовной ответственности её бывшего супруга. Как сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области, он изнасиловал женщину.
В минувшее воскресенье, 27 августа, в Смирных состоялся Фестиваль боевых искусств, который был приурочен к празднованию 70-летия со дня основания населенного пункта, а также в честь открытия в Смирныховском районе отделений кикбоксинга и Юнармии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском минспорте.
Сегодня в 15:47 в Долинском районе зарегистрировано землетрясение в 10 километрах юго-восточнее села Быков. Магнитуда сейсмособытия составила 2,5, глубина - 16 км сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
28 августа в областной типографии состоялась передача второй отпечатанной партии избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии региона.
28 августа в дежурную часть полиции Холмска из приемного покоя районной больницы поступило сообщение, что в медучреждение в тяжелом состоянии доставлен 48-летний мужчина. У него диагностировали проникающее ранение грудной полости, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В составе музыкальных коллективов IV Сахалинского Международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня на Сахалине» определился еще один участник. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.
В среду, 30 августа, возле областной универсальной научной библиотеки состоится выставка «Тобою гордится держава великий татарский народ». Она приурочена ко Дню Республики Татарстан, сообщили ТИА «Острова» в общественной организации «Региональная национально-культурная автономия татар Сахалинской области».
1 сентября в Сахалинском колледже искусств состоится праздник, посвященный Дню знаний. Преподаватели, студенты колледжа откроют новую, 59-ю страницу своей летописи торжественно, ярко и энергично, рассказали ТИА «Острова» в учреждении.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 23-летней жительницы областного центра к мошенничеству. Как рассказали ТИА «Острова» в ведомстве, девушка в начале года прибыла на Сахалин из Якутска к своему молодому человеку.
28 августа стражам порядка в Южно-Сахалинске поступило заявление от 61-летнего гражданина о том, что в минувшее воскресенье у него похитили банковскую карту. С нее впоследствии было снято более 80 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Курильская экспедиция клуба «Бумеранг» подошла к концу. Она продлилась 24 дня. Ее основная цель была посвящена памятным событиям 20-летней давности, когда на острове Симушир погибли 5 пограничников и на их поиски были отправлены сахалинские спасатели. Об этом ТИА «Острова» рассказали в клубе.
Губернатор Олег Кожемяко поручил разработать комплекс мер, которые позволят в течение нескольких ближайших лет возродить стада «красной рыбы», которые нерестятся на Сахалине и Курилах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
На побережье Охотского моря в 10 километрах севернее мыса Острый Долинского района задержали троих граждан РФ. Они грузили в транспорт незаконно выловленную рыбу, сообщили ТИА «Острова» в пограничном управлении ФСБ по Сахалинской области.
Прокуратура Холмска провела проверку по обращению гражданки о вынужденной оплате лекарственных средств, приобретенных на восстановление здоровья ребенка-инвалида. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
В египетском городе Шармль-эль-Шейх состоялось первенство мира по тхэквондо WTF среди кадетов. Свое мастерство показали сильнейшие юноши и девушки планеты в возрасте от 12 до 14 лет, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
В ночь на 29 августа в одной из квартир жилого многоквартирного дома по улице Крайней Южно-Сахалинска загорелась дверь. Сообщение об этом поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона около полуночи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
В минувшие выходные на побережье залива Чайво прошел праздник оленеводов Курэй. Гости участвовали в обрядах, проявили силу и ловкость в традиционных состязаниях и играх, рассказали ТИА «Острова» в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.
|Архив новостей
|
На совместном заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба под руководством губернатора Олега Кожемяко обсудили проверку школ региона к 1 сентября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
На заседании были рассмотрены также вопросы профилактики терроризма в сфере миграции, обеспечения антитеррористической защищённости топливно-энергетического комплекса, противодействия идеологии терроризма.
Особое внимание участники совещания уделили безопасности объектов образования, а также готовности сил и средств к обеспечению правопорядка при проведении массовых мероприятий, посвященных Дню знаний и Дню окончания Второй мировой войны.
- В преддверии нового учебного года особое внимание должно быть уделено подготовке школ к 1 сентября. Всего в регионе в предстоящем учебном году будет действовать более 360 учреждений образования. Первоочередная задача - обеспечить их полную безопасность, том числе - противопожарную. К сожалению, по результатам проверок в некоторых из них выявлены нарушения антитеррористической защищённости. К примеру, только 80 % школ оборудованы кнопками экстренного вызова полиции, не везде присутствует система контроля управления доступом. Необходимо в сжатые сроки организовать работу по устранению данных недостатков, - открывая мероприятие, акцентировал внимание глава региона.
Как рассказала министр образования области Наталья Мурашова, на территории региона мероприятия по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году реализуются на плановой основе. Значительный объем работ посвящён обеспечению противодиверсионной и антитеррористической защиты.
- В течение учебного года во всех школах области традиционно будут проводиться тренировочные занятия по эвакуации в случае возникновения кризисных ситуаций, инструктажи и практические занятия по отработке действий в случае возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций. В целях профилактики проявления экстремизма, терроризма, проводятся классные часы и тематические беседы, - отметила Наталя Мурашова.
О проделанной работе по подготовке к обеспечению безопасности в первые дни нового учебного года и в период праздников доложили также представители правоохранительных органов.
- В данный период весь личный состав органов внутренних дел Сахалинской области переведен на усиленный вариант несения службы. В муниципалитетах созданы рабочие группы по контролю и координации сил и средств полиции для оперативного реагирования в период празднования 1 сентября и Дня освобождения Южного Сахалина и Курил. Для обеспечения безопасности и охраны правопорядка при проведении массовых мероприятий планируется задействовать более тысячи сотрудников, - доложил начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Сахалинской области Андрей Лендов.
Кроме этого, по итогам заседания председателю избирательной комиссии, руководителям органов исполнительной власти и главам муниципалитетов даны дополнительные поручения по обеспечению безопасности выборов, которые пройдут 10 сентября.
- Важно принять дополнительные меры по выявлению и пресечению фактов противоправной агитационной деятельности, нарушений действующего законодательства. Эти и другие меры в целом должны обеспечить проведение выборов и праздничных мероприятий в спокойной, комфортной для сахалинцев и курильчан обстановке, - подчеркнул Олег Кожемяко, подводя итоги совещания.
На совместном заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба под руководством губернатора Олега Кожемяко обсудили проверку школ региона к 1 сентября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», со 2 ноября 2017 года увеличивает частоту регулярных полётов из Южно-Сахалинска в японский город Саппоро. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.
Птицефабрика «Островная» доставила в Курильск первую партию товара - четыре тонны куриного мяса и яйцо двух категорий, всего 72 тысячи штук. Как рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона, на борту сухогруза «Проспер» прибыла и автолавка с фирменной символикой птицефабрики.
36-летняя жительница Поронайска обратилась к следователям с заявлением о привлечении к уголовной ответственности её бывшего супруга. Как сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области, он изнасиловал женщину.
В минувшее воскресенье, 27 августа, в Смирных состоялся Фестиваль боевых искусств, который был приурочен к празднованию 70-летия со дня основания населенного пункта, а также в честь открытия в Смирныховском районе отделений кикбоксинга и Юнармии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском минспорте.
Сегодня в 15:47 в Долинском районе зарегистрировано землетрясение в 10 километрах юго-восточнее села Быков. Магнитуда сейсмособытия составила 2,5, глубина - 16 км сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
28 августа в областной типографии состоялась передача второй отпечатанной партии избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии региона.
28 августа в дежурную часть полиции Холмска из приемного покоя районной больницы поступило сообщение, что в медучреждение в тяжелом состоянии доставлен 48-летний мужчина. У него диагностировали проникающее ранение грудной полости, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В составе музыкальных коллективов IV Сахалинского Международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня на Сахалине» определился еще один участник. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.
В среду, 30 августа, возле областной универсальной научной библиотеки состоится выставка «Тобою гордится держава великий татарский народ». Она приурочена ко Дню Республики Татарстан, сообщили ТИА «Острова» в общественной организации «Региональная национально-культурная автономия татар Сахалинской области».
1 сентября в Сахалинском колледже искусств состоится праздник, посвященный Дню знаний. Преподаватели, студенты колледжа откроют новую, 59-ю страницу своей летописи торжественно, ярко и энергично, рассказали ТИА «Острова» в учреждении.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 23-летней жительницы областного центра к мошенничеству. Как рассказали ТИА «Острова» в ведомстве, девушка в начале года прибыла на Сахалин из Якутска к своему молодому человеку.
28 августа стражам порядка в Южно-Сахалинске поступило заявление от 61-летнего гражданина о том, что в минувшее воскресенье у него похитили банковскую карту. С нее впоследствии было снято более 80 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Курильская экспедиция клуба «Бумеранг» подошла к концу. Она продлилась 24 дня. Ее основная цель была посвящена памятным событиям 20-летней давности, когда на острове Симушир погибли 5 пограничников и на их поиски были отправлены сахалинские спасатели. Об этом ТИА «Острова» рассказали в клубе.
Губернатор Олег Кожемяко поручил разработать комплекс мер, которые позволят в течение нескольких ближайших лет возродить стада «красной рыбы», которые нерестятся на Сахалине и Курилах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
На побережье Охотского моря в 10 километрах севернее мыса Острый Долинского района задержали троих граждан РФ. Они грузили в транспорт незаконно выловленную рыбу, сообщили ТИА «Острова» в пограничном управлении ФСБ по Сахалинской области.
Прокуратура Холмска провела проверку по обращению гражданки о вынужденной оплате лекарственных средств, приобретенных на восстановление здоровья ребенка-инвалида. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
В египетском городе Шармль-эль-Шейх состоялось первенство мира по тхэквондо WTF среди кадетов. Свое мастерство показали сильнейшие юноши и девушки планеты в возрасте от 12 до 14 лет, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
В ночь на 29 августа в одной из квартир жилого многоквартирного дома по улице Крайней Южно-Сахалинска загорелась дверь. Сообщение об этом поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона около полуночи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
В минувшие выходные на побережье залива Чайво прошел праздник оленеводов Курэй. Гости участвовали в обрядах, проявили силу и ловкость в традиционных состязаниях и играх, рассказали ТИА «Острова» в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.
Интересно очень что будет дальше? Мало информации у ...
Интересно,куда смотрят родители этих детей. Их вообще ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
ТИА Острова
Новости Сахалина и Курильских островов
|
© 2006—2017, ТИА "Острова". Редакция: redaktor@tia-ostrova.ru