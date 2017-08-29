Все школы Сахалинской области проверены на безопасность

На совместном заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба под руководством губернатора Олега Кожемяко обсудили проверку школ региона к 1 сентября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

На заседании были рассмотрены также вопросы профилактики терроризма в сфере миграции, обеспечения антитеррористической защищённости топливно-энергетического комплекса, противодействия идеологии терроризма.

Особое внимание участники совещания уделили безопасности объектов образования, а также готовности сил и средств к обеспечению правопорядка при проведении массовых мероприятий, посвященных Дню знаний и Дню окончания Второй мировой войны.

- В преддверии нового учебного года особое внимание должно быть уделено подготовке школ к 1 сентября. Всего в регионе в предстоящем учебном году будет действовать более 360 учреждений образования. Первоочередная задача - обеспечить их полную безопасность, том числе - противопожарную. К сожалению, по результатам проверок в некоторых из них выявлены нарушения антитеррористической защищённости. К примеру, только 80 % школ оборудованы кнопками экстренного вызова полиции, не везде присутствует система контроля управления доступом. Необходимо в сжатые сроки организовать работу по устранению данных недостатков, - открывая мероприятие, акцентировал внимание глава региона.

Как рассказала министр образования области Наталья Мурашова, на территории региона мероприятия по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году реализуются на плановой основе. Значительный объем работ посвящён обеспечению противодиверсионной и антитеррористической защиты.

- В течение учебного года во всех школах области традиционно будут проводиться тренировочные занятия по эвакуации в случае возникновения кризисных ситуаций, инструктажи и практические занятия по отработке действий в случае возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций. В целях профилактики проявления экстремизма, терроризма, проводятся классные часы и тематические беседы, - отметила Наталя Мурашова.

О проделанной работе по подготовке к обеспечению безопасности в первые дни нового учебного года и в период праздников доложили также представители правоохранительных органов.

- В данный период весь личный состав органов внутренних дел Сахалинской области переведен на усиленный вариант несения службы. В муниципалитетах созданы рабочие группы по контролю и координации сил и средств полиции для оперативного реагирования в период празднования 1 сентября и Дня освобождения Южного Сахалина и Курил. Для обеспечения безопасности и охраны правопорядка при проведении массовых мероприятий планируется задействовать более тысячи сотрудников, - доложил начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Сахалинской области Андрей Лендов.

Кроме этого, по итогам заседания председателю избирательной комиссии, руководителям органов исполнительной власти и главам муниципалитетов даны дополнительные поручения по обеспечению безопасности выборов, которые пройдут 10 сентября.

- Важно принять дополнительные меры по выявлению и пресечению фактов противоправной агитационной деятельности, нарушений действующего законодательства. Эти и другие меры в целом должны обеспечить проведение выборов и праздничных мероприятий в спокойной, комфортной для сахалинцев и курильчан обстановке, - подчеркнул Олег Кожемяко, подводя итоги совещания.