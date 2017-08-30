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Новости
09:38   В этом году «green-карту» от ПФР получили больше пяти тысяч островитян 
                 За восемь месяцев 2017 года в системе персонифицированного учета островного Пенсионного фонда зарегистрировали 5 300 граждан. Всего в Сахалинской области в системе обязательного пенсионного страхования зарегистрировано 630 346 застрахованных лиц, сообщили ТИА «Острова» в отделении ПФР.

29 августа
Все школы Сахалинской области проверены на безопасность 
                 На совместном заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба под руководством губернатора Олега Кожемяко обсудили проверку школ региона к 1 сентября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

«Аврора» увеличивает частоту полетов из Южно-Сахалинска в Саппоро 
                 Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», со 2 ноября 2017 года увеличивает частоту регулярных полётов из Южно-Сахалинска в японский город Саппоро. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.

Птицефабрика «Островная» начала реализацию продукции на Итурупе 
                 Птицефабрика «Островная» доставила в Курильск первую партию товара - четыре тонны куриного мяса и яйцо двух категорий, всего 72 тысячи штук. Как рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона, на борту сухогруза «Проспер» прибыла и автолавка с фирменной символикой птицефабрики.

Житель Поронайска изнасиловал бывшую жену 
                 36-летняя жительница Поронайска обратилась к следователям с заявлением о привлечении к уголовной ответственности её бывшего супруга. Как сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области, он изнасиловал женщину.

В Смирных откроются отделения Юнармии и кикбоксинга 
                 В минувшее воскресенье, 27 августа, в Смирных состоялся Фестиваль боевых искусств, который был приурочен к празднованию 70-летия со дня основания населенного пункта, а также в честь открытия в Смирныховском районе отделений кикбоксинга и Юнармии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском минспорте.

В Долинском районе произошло землетрясение 
                 Сегодня в 15:47 в Долинском районе зарегистрировано землетрясение в 10 километрах юго-восточнее села Быков. Магнитуда сейсмособытия составила 2,5, глубина - 16 км сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

На Сахалине отпечатаны все бюллетени к выборам депутатов областной Думы 
                 28 августа в областной типографии состоялась передача второй отпечатанной партии избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии региона.

Жительница Холмска ударила ножом бывшего сожителя в ходе застолья 
                 28 августа в дежурную часть полиции Холмска из приемного покоя районной больницы поступило сообщение, что в медучреждение в тяжелом состоянии доставлен 48-летний мужчина. У него диагностировали проникающее ранение грудной полости, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Военный оркестр из Монголии примет участие в фестивале «Спасская башня на Сахалине» 
                 В составе музыкальных коллективов IV Сахалинского Международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня на Сахалине» определился еще один участник. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.

30 июня в Южно-Сахалинске пройдет День татарской культуры
                 В среду, 30 августа, возле областной универсальной научной библиотеки состоится выставка «Тобою гордится держава великий татарский народ». Она приурочена ко Дню Республики Татарстан, сообщили ТИА «Острова» в общественной организации «Региональная национально-культурная автономия татар Сахалинской области».

Сахалинский колледж искусств отметит 1 сентября с музыкой и экскурсией
                 1 сентября в Сахалинском колледже искусств состоится праздник, посвященный Дню знаний. Преподаватели, студенты колледжа откроют новую, 59-ю страницу своей летописи торжественно, ярко и энергично, рассказали ТИА «Острова» в учреждении.

В Южно-Сахалинске задержали гражданку, объявленную в федеральный розыск
                 Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 23-летней жительницы областного центра к мошенничеству. Как рассказали ТИА «Острова» в ведомстве, девушка в начале года прибыла на Сахалин из Якутска к своему молодому человеку.

Южносахалинец подозревается в трех кражах банковских карт у знакомых
                 28 августа стражам порядка в Южно-Сахалинске поступило заявление от 61-летнего гражданина о том, что в минувшее воскресенье у него похитили банковскую карту. С нее впоследствии было снято более 80 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

«Бумеранг» рассказал об итогах курильской экспедиции 
                 Курильская экспедиция клуба «Бумеранг» подошла к концу. Она продлилась 24 дня. Ее основная цель была посвящена памятным событиям 20-летней давности, когда на острове Симушир погибли 5 пограничников и на их поиски были отправлены сахалинские спасатели. Об этом ТИА «Острова» рассказали в клубе.

Сахалинские власти будут возвращать горбушу к берегам: нынешнюю путину назвали провальной
                 Губернатор Олег Кожемяко поручил разработать комплекс мер, которые позволят в течение нескольких ближайших лет возродить стада «красной рыбы», которые нерестятся на Сахалине и Курилах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

На побережье Охотского моря поймали с поличным браконьеров 
                 На побережье Охотского моря в 10 километрах севернее мыса Острый Долинского района задержали троих граждан РФ. Они грузили в транспорт незаконно выловленную рыбу, сообщили ТИА «Острова» в пограничном управлении ФСБ по Сахалинской области.

На Сахалине больницу обязали вернуть матери ребенка-инвалида деньги, потраченные на лекарства
                 Прокуратура Холмска провела проверку по обращению гражданки о вынужденной оплате лекарственных средств, приобретенных на восстановление здоровья ребенка-инвалида. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Южносахалинец завоевал серебро на первенстве мира по тхэквондо 
                 В египетском городе Шармль-эль-Шейх состоялось первенство мира по тхэквондо WTF среди кадетов. Свое мастерство показали сильнейшие юноши и девушки планеты в возрасте от 12 до 14 лет, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

Шестеро пожарных тушили дверь в доме Южно-Сахалинска 
                 В ночь на 29 августа в одной из квартир жилого многоквартирного дома по улице Крайней Южно-Сахалинска загорелась дверь. Сообщение об этом поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона около полуночи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

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30 августа 2017 г., 09:38

В этом году «green-карту» от ПФР получили больше пяти тысяч островитян

За восемь месяцев 2017 года в системе персонифицированного учета островного Пенсионного фонда зарегистрировали 5 300 граждан. Всего в Сахалинской области в системе обязательного пенсионного страхования зарегистрировано 630 346 застрахованных лиц, сообщили ТИА «Острова» в отделении ПФР.

Из них более 112 тысяч - дети и подростки в возрасте до 18 лет.

Довольно часто одна часть сахалинцев задается вопросом: для чего Пенсионный фонд РФ выдает гражданам именные «зеленые карточки». При этом другая часть островитян зная, что выдача этой карточки является подтверждением регистрации гражданина в системе обязательного пенсионного страхования, не знает - для чего нужна данная регистрация. Поэтому по порядку.

В Российской Федерации действует система обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая базируется на страховых принципах: основой будущей пенсии гражданина являются страховые взносы, которые уплачивают за него работодатели в течение всей трудовой жизни.

Для того, чтобы стать участником системы ОПС и формировать свои пенсионные права, нужно быть зарегистрированным в системе индивидуального (персонифицированного) учета ПФР. С момента регистрации в системе Пенсионный фонд открывает гражданину виртуальный счет и присваивает уникальный страховой номер индивидуального лицевого счета - СНИЛС. У всех сахалинцев и курильчан СНИЛС указан на страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования («зеленая карточка»).

В системе персонифицированного учета фиксируются данные о периодах трудовой деятельности и местах работы каждого жителя островного региона. И в первую очередь - о страховых взносах, учтенных для определения размера пенсии, в «форме» пенсионных баллов. Все перечисленные данные формируют пенсионные права сахалинцев для дальнейшего назначения или перерасчета пенсии.

Где бы гражданин ни работал в разные периоды своей жизни, в том числе и по совместительству, сведения о его стаже и страховых взносах поступают в ПФР. Эта информация конфиденциальна и хранится с соблюдением установленных правил, предъявляемых к хранению персональных данных граждан.

На сегодняшний день в системе персонифицированного учета островного региона зарегистрировано 630 346 граждан. Из них 112 147  - это дети и подростки в возрасте до 18 лет.

Численность граждан, зарегистрированных в системе персучета Сахалинской области, превышает численность населения островного региона и этому есть объяснение.

Пенсионный фонд проводит регистрацию в системе ОПС всех россиян, включая детей и подростков, а также иностранных граждан и лиц без гражданства. В дальнейшем, в связи с различными жизненными обстоятельствами, граждане могут выехать в другой регион, но регистрация в системе персонифицированного учета останется привязанной к Сахалинской области. 

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Автор: Острова


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09:38   В этом году «green-карту» от ПФР получили больше пяти тысяч островитян 
                 За восемь месяцев 2017 года в системе персонифицированного учета островного Пенсионного фонда зарегистрировали 5 300 граждан. Всего в Сахалинской области в системе обязательного пенсионного страхования зарегистрировано 630 346 застрахованных лиц, сообщили ТИА «Острова» в отделении ПФР.

29 августа
Все школы Сахалинской области проверены на безопасность 
                 На совместном заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба под руководством губернатора Олега Кожемяко обсудили проверку школ региона к 1 сентября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

«Аврора» увеличивает частоту полетов из Южно-Сахалинска в Саппоро 
                 Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», со 2 ноября 2017 года увеличивает частоту регулярных полётов из Южно-Сахалинска в японский город Саппоро. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.

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Житель Поронайска изнасиловал бывшую жену 
                 36-летняя жительница Поронайска обратилась к следователям с заявлением о привлечении к уголовной ответственности её бывшего супруга. Как сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области, он изнасиловал женщину.

В Смирных откроются отделения Юнармии и кикбоксинга 
                 В минувшее воскресенье, 27 августа, в Смирных состоялся Фестиваль боевых искусств, который был приурочен к празднованию 70-летия со дня основания населенного пункта, а также в честь открытия в Смирныховском районе отделений кикбоксинга и Юнармии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском минспорте.

В Долинском районе произошло землетрясение 
                 Сегодня в 15:47 в Долинском районе зарегистрировано землетрясение в 10 километрах юго-восточнее села Быков. Магнитуда сейсмособытия составила 2,5, глубина - 16 км сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

На Сахалине отпечатаны все бюллетени к выборам депутатов областной Думы 
                 28 августа в областной типографии состоялась передача второй отпечатанной партии избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии региона.

Жительница Холмска ударила ножом бывшего сожителя в ходе застолья 
                 28 августа в дежурную часть полиции Холмска из приемного покоя районной больницы поступило сообщение, что в медучреждение в тяжелом состоянии доставлен 48-летний мужчина. У него диагностировали проникающее ранение грудной полости, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Военный оркестр из Монголии примет участие в фестивале «Спасская башня на Сахалине» 
                 В составе музыкальных коллективов IV Сахалинского Международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня на Сахалине» определился еще один участник. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.

30 июня в Южно-Сахалинске пройдет День татарской культуры
                 В среду, 30 августа, возле областной универсальной научной библиотеки состоится выставка «Тобою гордится держава великий татарский народ». Она приурочена ко Дню Республики Татарстан, сообщили ТИА «Острова» в общественной организации «Региональная национально-культурная автономия татар Сахалинской области».

Сахалинский колледж искусств отметит 1 сентября с музыкой и экскурсией
                 1 сентября в Сахалинском колледже искусств состоится праздник, посвященный Дню знаний. Преподаватели, студенты колледжа откроют новую, 59-ю страницу своей летописи торжественно, ярко и энергично, рассказали ТИА «Острова» в учреждении.

В Южно-Сахалинске задержали гражданку, объявленную в федеральный розыск
                 Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 23-летней жительницы областного центра к мошенничеству. Как рассказали ТИА «Острова» в ведомстве, девушка в начале года прибыла на Сахалин из Якутска к своему молодому человеку.

Южносахалинец подозревается в трех кражах банковских карт у знакомых
                 28 августа стражам порядка в Южно-Сахалинске поступило заявление от 61-летнего гражданина о том, что в минувшее воскресенье у него похитили банковскую карту. С нее впоследствии было снято более 80 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

«Бумеранг» рассказал об итогах курильской экспедиции 
                 Курильская экспедиция клуба «Бумеранг» подошла к концу. Она продлилась 24 дня. Ее основная цель была посвящена памятным событиям 20-летней давности, когда на острове Симушир погибли 5 пограничников и на их поиски были отправлены сахалинские спасатели. Об этом ТИА «Острова» рассказали в клубе.

Сахалинские власти будут возвращать горбушу к берегам: нынешнюю путину назвали провальной
                 Губернатор Олег Кожемяко поручил разработать комплекс мер, которые позволят в течение нескольких ближайших лет возродить стада «красной рыбы», которые нерестятся на Сахалине и Курилах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

На побережье Охотского моря поймали с поличным браконьеров 
                 На побережье Охотского моря в 10 километрах севернее мыса Острый Долинского района задержали троих граждан РФ. Они грузили в транспорт незаконно выловленную рыбу, сообщили ТИА «Острова» в пограничном управлении ФСБ по Сахалинской области.

На Сахалине больницу обязали вернуть матери ребенка-инвалида деньги, потраченные на лекарства
                 Прокуратура Холмска провела проверку по обращению гражданки о вынужденной оплате лекарственных средств, приобретенных на восстановление здоровья ребенка-инвалида. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Южносахалинец завоевал серебро на первенстве мира по тхэквондо 
                 В египетском городе Шармль-эль-Шейх состоялось первенство мира по тхэквондо WTF среди кадетов. Свое мастерство показали сильнейшие юноши и девушки планеты в возрасте от 12 до 14 лет, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

Шестеро пожарных тушили дверь в доме Южно-Сахалинска 
                 В ночь на 29 августа в одной из квартир жилого многоквартирного дома по улице Крайней Южно-Сахалинска загорелась дверь. Сообщение об этом поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона около полуночи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

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