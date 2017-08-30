В этом году «green-карту» от ПФР получили больше пяти тысяч островитян

За восемь месяцев 2017 года в системе персонифицированного учета островного Пенсионного фонда зарегистрировали 5 300 граждан. Всего в Сахалинской области в системе обязательного пенсионного страхования зарегистрировано 630 346 застрахованных лиц, сообщили ТИА «Острова» в отделении ПФР.

Из них более 112 тысяч - дети и подростки в возрасте до 18 лет.

Довольно часто одна часть сахалинцев задается вопросом: для чего Пенсионный фонд РФ выдает гражданам именные «зеленые карточки». При этом другая часть островитян зная, что выдача этой карточки является подтверждением регистрации гражданина в системе обязательного пенсионного страхования, не знает - для чего нужна данная регистрация. Поэтому по порядку.

В Российской Федерации действует система обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая базируется на страховых принципах: основой будущей пенсии гражданина являются страховые взносы, которые уплачивают за него работодатели в течение всей трудовой жизни.

Для того, чтобы стать участником системы ОПС и формировать свои пенсионные права, нужно быть зарегистрированным в системе индивидуального (персонифицированного) учета ПФР. С момента регистрации в системе Пенсионный фонд открывает гражданину виртуальный счет и присваивает уникальный страховой номер индивидуального лицевого счета - СНИЛС. У всех сахалинцев и курильчан СНИЛС указан на страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования («зеленая карточка»).

В системе персонифицированного учета фиксируются данные о периодах трудовой деятельности и местах работы каждого жителя островного региона. И в первую очередь - о страховых взносах, учтенных для определения размера пенсии, в «форме» пенсионных баллов. Все перечисленные данные формируют пенсионные права сахалинцев для дальнейшего назначения или перерасчета пенсии.

Где бы гражданин ни работал в разные периоды своей жизни, в том числе и по совместительству, сведения о его стаже и страховых взносах поступают в ПФР. Эта информация конфиденциальна и хранится с соблюдением установленных правил, предъявляемых к хранению персональных данных граждан.

На сегодняшний день в системе персонифицированного учета островного региона зарегистрировано 630 346 граждан. Из них 112 147 - это дети и подростки в возрасте до 18 лет.

Численность граждан, зарегистрированных в системе персучета Сахалинской области, превышает численность населения островного региона и этому есть объяснение.

Пенсионный фонд проводит регистрацию в системе ОПС всех россиян, включая детей и подростков, а также иностранных граждан и лиц без гражданства. В дальнейшем, в связи с различными жизненными обстоятельствами, граждане могут выехать в другой регион, но регистрация в системе персонифицированного учета останется привязанной к Сахалинской области.