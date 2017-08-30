30 августа 2017 г., 09:43

Житель Холмска в страхе остаться без авто быстро оплатил штраф

Житель Холмского района исполнил свои финансовые обязательства лишь после наложения ареста на его имущество. Не пожелав расстаться с автомобилем, должник оплатил административный штраф, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.

За повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения мужчина оштрафован судом по части 4 статьи 12.8 КоАП РФ на сумму 50 тысяч рублей. Зная о необходимости оплаты задолженности, сахалинец проигнорировал решение суда, в связи с чем, в местном отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство.

Мужчина уклонялся от явки к судебному приставу-исполнителю и дома застать должника не удавалось. Проверив имущественное положение сахалинца, судебный пристав-исполнитель не установил открытых на его имя расчетных счетов и официального заработка. Однако, из полученных сведений от ГИБДД, стало известно, что за должником зарегистрирован автобус для перевозки пассажиров ГАЗ 322132, 2007 г., местонахождение которого было не известно.

В ходе разыскных мероприятий транспортное средство было установлено и незамедлительно арестовано судебным приставом-исполнителем. После чего мужчина сам явился в отдел судебных приставов по Холмскому району и погасил задолженность в полном объеме.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан не доводить ситуацию до принятия крайних мер, своевременно и добровольно оплачивать административные штрафы, а также рекомендует быть в курсе своих финансовых обязательств, проверяя себя в Интернет-сервисе «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ведомства www.r65.fssprus.ru.