На Сахалине потратили около 1,5 миллиарда на подготовку школ к 1 сентября

В этом году к приемке в Сахалинской области предъявили 160 школ островного региона. Все они были приняты контролирующими структурами к 20 августа, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования региона.

На ремонт зданий было потрачено 1,15 миллиарда рублей, на обеспечение пожарной безопасности - 48,9 миллиона рублей, на антитеррористические мероприятия - 47,2 миллиона, на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния - 106,1 миллиона рублей.

Ориентировочная сумма затрат бюджетов всех уровней на проведение необходимых мероприятий составила около 1,5 миллиарда рублей.

Особое внимание при подготовке школ к новому учебному году уделялось вопросам организации школьного питания, приобретению учебников и организации подвоза учеников к месту обучения.

- Сегодня все школы региона на 100 % обеспечены учебниками. За счет средств областного бюджета для школьных библиотек приобретено более 298 тысяч экземпляров книг. Надо отметить, что все учебники с 1 по 11 класс сахалинские школьники получают бесплатно. В этом году на эти цели из областного бюджета было выделено белее 110 миллионов рублей. Вторым комплектом учебников обеспечены не только ученики первых классов, как рекомендует СанПиН, но и вся начальная школа. Более того, в связи с введением в новом учебном году предмета «Астрономия», уже закуплены учебники по данному предмету для всех 10-11 классов Сахалинской области, - рассказала министр образования Наталья Мурашова.

Кроме учебников островные школы получили 73 комплекта специализированных профильных кабинетов, 14 учреждений обеспечены специализированным оборудованием для детей с ограниченными возможностями здоровья. 282 учителя обеспечены автоматизированными рабочими местами.

Надо отметить, что в островном регионе полностью решена проблема подвоза обучающихся из отдалённых населенных пунктов к месту учебы. На 1 сентября утверждено 119 транспортных маршрутов, к школам планируется доставлять более 3 400 обучающихся. Парк школьных автобусов насчитывает 111 единиц транспортных средств. До конца 2017 года в регион поступит еще 10 единиц новой техники.

- Мы должны обеспечить организованное начало учебного года, принять все необходимые меры для безопасного проведения Дня знаний во всех образовательных учреждениях Сахалинской области, - подчеркнула глава ведомства Наталья Мурашова.

1 сентября к занятиям приступят более 56 тысяч школьников. Впервые сядут за парты около 6 тысяч первоклассников.