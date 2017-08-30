Сахалинцев приглашают поучаствовать в «Онкодозоре»

4 сентября жители региона смогут пройти бесплатное обследование и проконсультироваться с онкологами в центре медицинской профилактики Южно-Сахалинска. Приём будет вестись с 9 до 17 часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

- Надо внимательно относиться к своему здоровью и регулярно проходить медицинское обследование. Сложность в том, что многие пациенты обращаются к врачам, когда заболевание находится в запущенном состоянии. Ранняя диагностика имеет решающее значение и увеличивает шансы победить болезнь, - отметила главный врач центра Елена Малицкая.

«Онкодозор» проводится совместно с Сахалинским областным онкологическим диспансером. Телефон для записи на приём в Южно-Сахалинске - 43-20-66.