Сахалинские школьники смогут задать вопросы ведущим работодателям страны

Уроки по профориентации для школьников России и Сахалина проведут космонавты и руководители крупнейших российских корпораций. Лекции пройдут 1 сентября для учеников 9-11 классов в режиме телемоста, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.

В уроке смогут принять участие не только дети, но и их родители. Всероссийский открытый урок по профессиональной навигации «ПроекКТОриЯ» состоится для 24 городов страны. На Сахалине школьники соберутся в лицее № 1 областного центра. Начало - в 9:00 по московскому времени.

- Эта акция является новым витком в профориентационной работе с использованием современных информационных ресурсов. Во время открытого урока по видеоконференцсвязи лекции прочитают президенты таких крупных компаний, как: «Ростелеком», «Российские железные дороги», «Росатом», «Россети» и другие. Также состоится прямое включение с орбиты борта с Международной космической станции, во время которой о своей работе расскажут летчики-космонавты Сергей Рязанский и Федор Юрчихин. Во время урока школьники смогут задавать свои вопросы лекторам, - рассказала первый заместитель министра образования Светлана Васильева.

В режиме интернет-трансляции к уроку смогут подключиться как классы и аудитории школ, так и самостоятельно старшеклассники с домашнего компьютера или любого другого гаджета. На главной странице портала «ПроекКТОриЯ», а также в группах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» можно будет наблюдать за уроком без регистрации.