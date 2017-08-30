Сахалинская пенсионерка попала под следствие, купив «шпионские» очки

В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело в отношении 63-летней местной жительницы. Она подозревается в покушении на незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

По версии следствия, в мае 2017 года подозреваемая посредством мобильного приложения, установленного на её мобильном телефоне, приобрела у неустановленного лица специальное техническое средство - очки, предназначенные для негласного получения информации, а именно скрытой видеозаписи и звукового сопровождения.

Согласно заключению таможенного эксперта, очки являются видеорегистратором и по наличию функциональной возможности и конструктивной приспособленности относятся к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения акустической и визуальной информации.

Однако, по не зависящим от подозреваемой обстоятельствам преступление не было доведено до конца, в связи с тем, что очки были изъяты таможенными органами.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности», разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. В перечень видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, входят специальные технические средства для негласного получения и регистрации акустической информации, специальные технические средства для негласного визуального наблюдения и документирования.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.