30 августа 2017 г., 12:26

Депутаты от «Единой России» проведут 1 сентября встречи с учениками в школах

Депутатам от «Единой России» всех уровней рекомендовано посетить школы, в которых они учились, либо которые находятся в их избирательном округе, а также оказать помощь в подготовке детей из малообеспеченных и многодетных семей к началу учебного года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении партии.

О задаче рассказал руководитель ЦИК партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Владимир Бурматов.

- Темой таких встреч может стать образ будущего нашей страны - в частности, вопросы патриотизма, выбора профессии, самореализации и другие. Будущее нашей страны - это дети, сегодняшние школьники. О возможностях развития и самореализации, которые созданы для них сегодня в России, и пойдет речь на этих встречах, - сообщил он, добавив, что общение с депутатами пройдет не в виде лекций, а в формате доверительной беседы, обмена опытом и мнениями.

По его словам, участниками встреч станут преимущественно девяти- и одиннадцатиклассники - те, кому в этом году предстоит определиться с направлением дальнейшего обучения или будущей профессией. Депутаты смогут провести встречи и с учащимися младших классов, поздравить их с первым в жизни школьным звонком.

- День знаний - это праздник для детей и их родителей, в особенности первоклассников и учеников выпускных классов, для которых этот учебный год станет очень важным и запоминающимся этапом в жизни, - подчеркнул Бурматов.

Он отметил, что партия не ставит перед собой задач, связанных с количественным охватом школ такими встречами.

- У нас во фракциях более трех тысяч депутатов законодательных собраний, более двух тысяч представляют городские собрания административных центров, более ста восьмидесяти тысяч - органы местного самоуправления. Но здесь важны не цифры - важно качество общения. Мы хотим, чтобы эти встречи запомнились и понравились школьникам, были востребованы, чтобы ученики почерпнули для себя что-то интересное, получили ответы на волнующие их вопросы, - отметил Бурматов.

Перед началом учебного года общественные приемные председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в субъектах РФ активно помогают подготовиться к 1 сентября не только ученикам и их родителям, но и самим образовательным учреждениям. На базе приемных проходит акция «Собери ребенка в школу». Здесь организуется сбор канцелярских принадлежностей, учебников, вещей, которые могут пригодиться детям в обучении. В акции принимают участие не только депутаты, представители администраций регионов, но и различные организации, а также неравнодушные люди. Собранные вещи предназначены для детей из малообеспеченных и многодетных семей.