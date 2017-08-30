Сахалинских школьников спасатели поздравят с днем знаний

В рамках юбилея года гражданской обороны 1 сентября на площади Славы в Южно-Сахалинске пройдут несколько мероприятий. Кадетская школа устроит торжественную линейку, откроется выставка аварийно-спасательной техники и оборудования, для ребят проведут интерактивные уроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МЧС.

Мероприятие продлится до 13:00, приглашаются все желающие.

Линейка начнется в 10:00. Зрителей ждут выступления первоклассников, выпускников, хореографических ансамблей - и всё это в сопровождении духового оркестра кадетской школы. Напутственные слова школьникам дадут мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, начальник управления МЧС России по Сахалинской области Денис Ильинов, заместитель министра образования Сахалинской области Елена Бабина, представитель компании «Сахалин Энерджи».

Сразу же после линейки в 10:30 откроется выставка аварийно-спасательной техники и оборудования. На ней можно будет увидеть разнообразные аппараты, приборы, которыми пользуются сотрудники экстренных служб. Огнетушители, тренажеры сердечно-легочной реанимации, специальные костюмы, различная техника от аварийно-спасательного отряда и пожарного гарнизона - всё это и многое другое ждёт посетителей выставки. Также можно будет попробовать примерить на себя пожарную одежду и посоревноваться на время в умении надевать её. На выставке будет представлено восемь единиц техники, которую желающие смогут осмотреть не только снаружи, но и изнутри.

Одновременно с выставкой на площади Славы пройдут интерактивные уроки по безопасности от «Сахалин Энерджи». Вместе с Сеней и котом Васькой ребятам расскажут о безопасности на воде, при возникновении лесного пожара, при угрозе заражения гриппом и о построении безопасного маршрута в школу. Секции будут сопровождаться увлекательными викторинами и играми, а на экране машины МЧС покажут мультфильмы из цикла «Безопасность - это важно». Кроме того, ребятам презентуют комикс «Осторожно, лесной пожар».