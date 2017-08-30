Сахалинских школьников спасатели поздравят с днем знаний

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В рамках юбилея года гражданской обороны 1 сентября на площади Славы в Южно-Сахалинске пройдут несколько мероприятий. Кадетская школа устроит торжественную линейку, откроется выставка аварийно-спасательной техники и оборудования, для ребят проведут интерактивные уроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МЧС.
Депутатам от «Единой России» всех уровней рекомендовано посетить школы, в которых они учились, либо которые находятся в их избирательном округе, а также оказать помощь в подготовке детей из малообеспеченных и многодетных семей к началу учебного года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении партии.
В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело в отношении 63-летней местной жительницы. Она подозревается в покушении на незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Уроки по профориентации для школьников России и Сахалина проведут космонавты и руководители крупнейших российских корпораций. Лекции пройдут 1 сентября для учеников 9-11 классов в режиме телемоста, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.
4 сентября жители региона смогут пройти бесплатное обследование и проконсультироваться с онкологами в центре медицинской профилактики Южно-Сахалинска. Приём будет вестись с 9 до 17 часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
В этом году к приемке в Сахалинской области предъявили 160 школ островного региона. Все они были приняты контролирующими структурами к 20 августа, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования региона.
Житель Холмского района исполнил свои финансовые обязательства лишь после наложения ареста на его имущество. Не пожелав расстаться с автомобилем, должник оплатил административный штраф, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.
За восемь месяцев 2017 года в системе персонифицированного учета островного Пенсионного фонда зарегистрировали 5 300 граждан. Всего в Сахалинской области в системе обязательного пенсионного страхования зарегистрировано 630 346 застрахованных лиц, сообщили ТИА «Острова» в отделении ПФР.
Все школы Сахалинской области проверены на безопасность
На совместном заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба под руководством губернатора Олега Кожемяко обсудили проверку школ региона к 1 сентября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», со 2 ноября 2017 года увеличивает частоту регулярных полётов из Южно-Сахалинска в японский город Саппоро. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.
Птицефабрика «Островная» доставила в Курильск первую партию товара - четыре тонны куриного мяса и яйцо двух категорий, всего 72 тысячи штук. Как рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона, на борту сухогруза «Проспер» прибыла и автолавка с фирменной символикой птицефабрики.
36-летняя жительница Поронайска обратилась к следователям с заявлением о привлечении к уголовной ответственности её бывшего супруга. Как сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области, он изнасиловал женщину.
В минувшее воскресенье, 27 августа, в Смирных состоялся Фестиваль боевых искусств, который был приурочен к празднованию 70-летия со дня основания населенного пункта, а также в честь открытия в Смирныховском районе отделений кикбоксинга и Юнармии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском минспорте.
Сегодня в 15:47 в Долинском районе зарегистрировано землетрясение в 10 километрах юго-восточнее села Быков. Магнитуда сейсмособытия составила 2,5, глубина - 16 км сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
28 августа в областной типографии состоялась передача второй отпечатанной партии избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии региона.
28 августа в дежурную часть полиции Холмска из приемного покоя районной больницы поступило сообщение, что в медучреждение в тяжелом состоянии доставлен 48-летний мужчина. У него диагностировали проникающее ранение грудной полости, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В составе музыкальных коллективов IV Сахалинского Международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня на Сахалине» определился еще один участник. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.
В среду, 30 августа, возле областной универсальной научной библиотеки состоится выставка «Тобою гордится держава великий татарский народ». Она приурочена ко Дню Республики Татарстан, сообщили ТИА «Острова» в общественной организации «Региональная национально-культурная автономия татар Сахалинской области».
1 сентября в Сахалинском колледже искусств состоится праздник, посвященный Дню знаний. Преподаватели, студенты колледжа откроют новую, 59-ю страницу своей летописи торжественно, ярко и энергично, рассказали ТИА «Острова» в учреждении.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 23-летней жительницы областного центра к мошенничеству. Как рассказали ТИА «Острова» в ведомстве, девушка в начале года прибыла на Сахалин из Якутска к своему молодому человеку.
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В рамках юбилея года гражданской обороны 1 сентября на площади Славы в Южно-Сахалинске пройдут несколько мероприятий. Кадетская школа устроит торжественную линейку, откроется выставка аварийно-спасательной техники и оборудования, для ребят проведут интерактивные уроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МЧС.
Мероприятие продлится до 13:00, приглашаются все желающие.
Линейка начнется в 10:00. Зрителей ждут выступления первоклассников, выпускников, хореографических ансамблей - и всё это в сопровождении духового оркестра кадетской школы. Напутственные слова школьникам дадут мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, начальник управления МЧС России по Сахалинской области Денис Ильинов, заместитель министра образования Сахалинской области Елена Бабина, представитель компании «Сахалин Энерджи».
Сразу же после линейки в 10:30 откроется выставка аварийно-спасательной техники и оборудования. На ней можно будет увидеть разнообразные аппараты, приборы, которыми пользуются сотрудники экстренных служб. Огнетушители, тренажеры сердечно-легочной реанимации, специальные костюмы, различная техника от аварийно-спасательного отряда и пожарного гарнизона - всё это и многое другое ждёт посетителей выставки. Также можно будет попробовать примерить на себя пожарную одежду и посоревноваться на время в умении надевать её. На выставке будет представлено восемь единиц техники, которую желающие смогут осмотреть не только снаружи, но и изнутри.
Одновременно с выставкой на площади Славы пройдут интерактивные уроки по безопасности от «Сахалин Энерджи». Вместе с Сеней и котом Васькой ребятам расскажут о безопасности на воде, при возникновении лесного пожара, при угрозе заражения гриппом и о построении безопасного маршрута в школу. Секции будут сопровождаться увлекательными викторинами и играми, а на экране машины МЧС покажут мультфильмы из цикла «Безопасность - это важно». Кроме того, ребятам презентуют комикс «Осторожно, лесной пожар».
В рамках юбилея года гражданской обороны 1 сентября на площади Славы в Южно-Сахалинске пройдут несколько мероприятий. Кадетская школа устроит торжественную линейку, откроется выставка аварийно-спасательной техники и оборудования, для ребят проведут интерактивные уроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МЧС.
Депутатам от «Единой России» всех уровней рекомендовано посетить школы, в которых они учились, либо которые находятся в их избирательном округе, а также оказать помощь в подготовке детей из малообеспеченных и многодетных семей к началу учебного года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении партии.
В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело в отношении 63-летней местной жительницы. Она подозревается в покушении на незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Уроки по профориентации для школьников России и Сахалина проведут космонавты и руководители крупнейших российских корпораций. Лекции пройдут 1 сентября для учеников 9-11 классов в режиме телемоста, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.
4 сентября жители региона смогут пройти бесплатное обследование и проконсультироваться с онкологами в центре медицинской профилактики Южно-Сахалинска. Приём будет вестись с 9 до 17 часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
В этом году к приемке в Сахалинской области предъявили 160 школ островного региона. Все они были приняты контролирующими структурами к 20 августа, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования региона.
Житель Холмского района исполнил свои финансовые обязательства лишь после наложения ареста на его имущество. Не пожелав расстаться с автомобилем, должник оплатил административный штраф, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.
За восемь месяцев 2017 года в системе персонифицированного учета островного Пенсионного фонда зарегистрировали 5 300 граждан. Всего в Сахалинской области в системе обязательного пенсионного страхования зарегистрировано 630 346 застрахованных лиц, сообщили ТИА «Острова» в отделении ПФР.
Все школы Сахалинской области проверены на безопасность
На совместном заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба под руководством губернатора Олега Кожемяко обсудили проверку школ региона к 1 сентября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», со 2 ноября 2017 года увеличивает частоту регулярных полётов из Южно-Сахалинска в японский город Саппоро. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.
Птицефабрика «Островная» доставила в Курильск первую партию товара - четыре тонны куриного мяса и яйцо двух категорий, всего 72 тысячи штук. Как рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона, на борту сухогруза «Проспер» прибыла и автолавка с фирменной символикой птицефабрики.
36-летняя жительница Поронайска обратилась к следователям с заявлением о привлечении к уголовной ответственности её бывшего супруга. Как сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области, он изнасиловал женщину.
В минувшее воскресенье, 27 августа, в Смирных состоялся Фестиваль боевых искусств, который был приурочен к празднованию 70-летия со дня основания населенного пункта, а также в честь открытия в Смирныховском районе отделений кикбоксинга и Юнармии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском минспорте.
Сегодня в 15:47 в Долинском районе зарегистрировано землетрясение в 10 километрах юго-восточнее села Быков. Магнитуда сейсмособытия составила 2,5, глубина - 16 км сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
28 августа в областной типографии состоялась передача второй отпечатанной партии избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии региона.
28 августа в дежурную часть полиции Холмска из приемного покоя районной больницы поступило сообщение, что в медучреждение в тяжелом состоянии доставлен 48-летний мужчина. У него диагностировали проникающее ранение грудной полости, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В составе музыкальных коллективов IV Сахалинского Международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня на Сахалине» определился еще один участник. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.
В среду, 30 августа, возле областной универсальной научной библиотеки состоится выставка «Тобою гордится держава великий татарский народ». Она приурочена ко Дню Республики Татарстан, сообщили ТИА «Острова» в общественной организации «Региональная национально-культурная автономия татар Сахалинской области».
1 сентября в Сахалинском колледже искусств состоится праздник, посвященный Дню знаний. Преподаватели, студенты колледжа откроют новую, 59-ю страницу своей летописи торжественно, ярко и энергично, рассказали ТИА «Острова» в учреждении.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 23-летней жительницы областного центра к мошенничеству. Как рассказали ТИА «Острова» в ведомстве, девушка в начале года прибыла на Сахалин из Якутска к своему молодому человеку.
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