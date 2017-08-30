30 августа 2017 г., 14:04

Островитяне все больше выбирают современные способы оплаты электроэнергии

Энергетики напоминают жителям Сахалинской области о необходимости своевременной оплаты электроэнергии (до 25 числа каждого месяца, следующего за расчетным). При выборе способа оплаты можно ориентироваться на современные технологии, сообщили ТИА «Острова» в ПАО «Сахалинэнерго».

В настоящее время около 40 % платежей за электроэнергию осуществляется через филиалы и терминалы ПАО «Сбербанк». Выросло число клиентов энергокомпании, подключивших через «Сбербанк онлайн» услугу «Автоплатеж», которая ежемесячно списывает плату в автоматическом режиме. Данный метод позволяет экономить время, а также гарантирует забывчивым гражданам своевременные расчеты с ресурсоснабжающими организациями. Около 35 % платежей потребителей электроэнергии проходит через отделения ФГУП «Почта России», еще 18 % - в кассах абонентских отделов ОП «Энергосбыт».

На сайте Энергосбыта в разделе «Физическим лицам» указаны адреса пунктов приема платежей, включая кассы компании, РКЦ и отделений различных банков, расположенных в районах области. Здесь же можно воспользоваться федеральной универсальной системой приема платежей «Город».