30 августа 2017 г., 14:07

Южносахалинец наживился на желающих отдохнуть

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 32-летнего жителя областного центра к трем фактам мошенничества. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как выяснили оперативники, злоумышленник предлагал гражданам услуги в сфере туризма. В частности, приобрести путевки на отдых за границей. Однако, получив предоплату, злоумышленник пропадал со связи и скрывался от обманутых клиентов. Как правило, сумма варьировалась в районе 5-6 тысяч рублей.

На сегодняшний день полицейским известно о трех гражданах, потерпевших от действий указанного гражданина. Известно, что в 2014 году он был судим за мошенничество.

В настоящее время мужчина заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело.