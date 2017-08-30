30 августа 2017 г., 15:43

Разбойники, напавшие на отделение связи в Санаторном, ранее похитили крупную сумму в другом месте

Подозреваемым в разбойном нападении на отделение связи в селе Санаторном инкриминируется еще одно преступление. Полиция установила их причастность, об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Как установлено, указанные лица причастны к совершению кражи около 700 тысяч рублей из офиса продаж мобильной связи по улице Комсомольской.

Как выяснилось, один из подозреваемых - 26-летний сахалинец - ранее работал в указанной фирме. В декабре минувшего года он вступил в сговор со вторым подозреваемым - своим 25-летним знакомым, предложив ему похитить деньги из сейфа.

Согласно их плану, в то время, когда сотрудник офиса будет находиться на рабочем месте, второй соучастник пройдет незаметно для него в помещение и похитит деньги. Реализовав задуманное, они распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

По факту кражи в крупном размере было возбуждено уголовное дело. Несмотря на имеющиеся подозрения, преступление некоторое время оставалось нераскрытым, но в итоге была собрана достаточная доказательственная база.

Подозреваемые заключены под стражу и являются уже фигурантами двух уголовных дел.