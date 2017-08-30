В Южно-Сахалинске открыт новый хирургический корпус онкологического диспансера

В столице Сахалинской области 30 августа прошла торжественная церемония открытия нового хирургического корпуса онкодипансера. В ней приняли участие работники медицинского учреждения, региональные власти и руководители областного министерства здравоохранения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.

- Проведена огромная работа. И сегодня - поистине знаковое событие в островной медицине. Благодаря увеличению мощностей клинического онкологического диспансера значительно возрастет количество оперативных вмешательств. И самое главное, люди смогут получать высокотехнологичное лечение не выезжая за пределы региона, - отметил министр здравоохранения области Алексей Пак.

В церемонии открытия хирургического корпуса принял участие глава региона Олег Кожемяко. Обращаясь к персоналу онкологического диспансера он подчеркнул, что ввод в эксплуатацию хирургического корпуса с семью интегрированными операционными - это лишь часть большой и последовательной работы, направленной на модернизацию медицинской отрасли.

- Курс на повышение качества медицинской помощи будет продолжен! Только за последние два года в области построено 14 фельдшерско-акушерских пунктов, сданы и капитально отремонтированы корпуса больниц в нескольких районах области. Наряду с этим мы продолжаем практику расширения площадей и обновления имеющихся учреждений здравоохранения. Это важно для нормальной работы медицинского персонала, комфорта пациентов. В течение пяти лет планируем ввести в эксплуатацию еще 10 объектов, - сказал губернатор.

Новый хирургический корпус - это 3-х этажное здание. Цокольный, он же технический этаж, оборудован бытовыми комнатами, а также помещениями для хранения медицинского оборудования.

Первый этаж занимает центральное стерилизационное помещение, разделенное на три зоны: грязная (прием, очистка и дезинфекция используемого медицинского инструмента); чистая (стерилизация и хранение чистого инструментария) и стерильная (выгрузка, и выдача стерильных упаковок). Медики уверяют, здесь у микробов нет ни единого шанса на выживание.

- Нестерильный материал поступает на приемку, его сортируют и моют в ультразвуковых мойках. Далее пароструйный модуль помогает продувать даже самые тонкие отверстия хирургических инструментов сжатым воздухом. Система очистки водопроводной воды - уникальна. Сверхтонкие фильтры позволяют очистить ее так, что никакие, даже микроскопические, примеси не попадут в дорогостоящую аппаратуру и не смогут ее испортить, - рассказывают медики.

На втором этаже хирургического комплекса располагаются кабинеты диагностики: отделение лучевой и иммуногистохимической диагностики, рентгенологический кабинет, кабинет компьютерной томографии, 2 кабинета УЗИ и несколько лабораторий.

Сердце нового корпуса - 3 этаж. Здесь находится современный операционный блок, представленный семью операционными. Каждая из них - это изолированное помещение, отвечающее самым высоким гигиеническим требованиям. Входы в залы осуществляются через санпропускник для персонала и через шлюз для больных.

- Немаловажной частью каждой операционной является ламинарный поток. Основное его свойство - движение стерильного воздуха слоями. За счет этого частицы загрязнений от пациента, операционной бригады и оборудования не разлетаются по всему помещению, а собираются у пола. В результате в зоне операционного поля создается завеса стерильного воздуха, - рассказал главный врач онкологического диспансера Виктор Ли.

Эдуард Винарский молодой врач - онколог. В хирургическом отделении трудится четвертый год и уже успел оценить преимущество нового оборудования.

- Операции в тестовом режиме мы начали проводить еще до торжественного открытия этого корпуса. О таких условиях можно было только мечтать! Прекрасная операционная, современная аппаратура! Комфортно и нам, и пациентам. Настолько все удобно, функционально. Не зря мы называем наши операционные умными, - поделился впечатлениями Эдуард.

Во всех операционных установлены эндоскопическое оборудование, видеосистемы, позволяющие выводить изображение на мониторы, вести прямые трансляции в ходе операций и консультироваться со специалистами из других регионов. Ежедневно в хирургическом корпусе онкодиспансера будет проходить до 20 операций, а в целом за год - более 4 тысяч.