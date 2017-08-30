Скончался скрипач с мировым именем, заслуженный житель Невельска Дмитрий Коган

Четыре района Южно-Сахалинска останутся без горячей воды

31 августа специалисты «Сахалинской Коммунальной Компании» произведут демонтаж наземного временного трубопровода, питавшего горячей водой 13, 13а, 14 и частично 9 микрорайоны весь летний период. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, будут переподключен реконструированный участок теплотрассы к действующему трубопроводу.



31 августа специалисты «Сахалинской Коммунальной Компании» произведут демонтаж наземного временного трубопровода, питавшего горячей водой 13, 13а, 14 и частично 9 микрорайоны весь летний период. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, будут переподключен реконструированный участок теплотрассы к действующему трубопроводу.

На Сахалине ветеранам боевых действий будут выдавать беспроцентную ипотеку

В Сахалинской области ветеранам боевых действий предложено выдавать беспроцентную ипотеку. Такую инициативу одобрил губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.



В Сахалинской области ветеранам боевых действий предложено выдавать беспроцентную ипотеку. Такую инициативу одобрил губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

Южносахалинец убил собутыльника в ходе «политической» ссоры

Житель Южно-Сахалинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. 18 августа 2017 года в экстренно-смотровом кабинете горбольницы скончался 55-летний мужчина, поступивший с колото-резаными ранами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.



Житель Южно-Сахалинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. 18 августа 2017 года в экстренно-смотровом кабинете горбольницы скончался 55-летний мужчина, поступивший с колото-резаными ранами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Артисты Чехов-центра прошли обучение по сценической речи

С 22 по 30 августа в Чехов-центре проходили занятия по сценической речи. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, для обучения артистов были приглашены два профессиональных педагога - Светлана Кустова из Владивостока и Марина Видинеева из Москвы.



С 22 по 30 августа в Чехов-центре проходили занятия по сценической речи. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, для обучения артистов были приглашены два профессиональных педагога - Светлана Кустова из Владивостока и Марина Видинеева из Москвы.

Избирком: чёрный пиар на сахалинских выборах должен быть строго наказан

Кампания по выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва выходит на финишную прямую. Агитационный период выдался непростой. Борьба идет в высокой конкуренции. В избирательной комиссии Сахалинской области отмечают – за любые незаконные технологии грозит серьёзная ответственность вплоть до уголовной.



Кампания по выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва выходит на финишную прямую. Агитационный период выдался непростой. Борьба идет в высокой конкуренции. В избирательной комиссии Сахалинской области отмечают – за любые незаконные технологии грозит серьёзная ответственность вплоть до уголовной.

Скончался скрипач с мировым именем, заслуженный житель Невельска Дмитрий Коган

В возрасте 38 лет скончался после продолжительной болезни известный российский скрипач Дмитрий Коган. Музыкант долгое время страдал от онкологического заболевания, сообщает АСТВ.ру.



В возрасте 38 лет скончался после продолжительной болезни известный российский скрипач Дмитрий Коган. Музыкант долгое время страдал от онкологического заболевания, сообщает АСТВ.ру.

В Южно-Сахалинске открыт новый хирургический корпус онкологического диспансера

В столице Сахалинской области 30 августа прошла торжественная церемония открытия нового хирургического корпуса онкодипансера. В ней приняли участие работники медицинского учреждения, региональные власти и руководители областного министерства здравоохранения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.



В столице Сахалинской области 30 августа прошла торжественная церемония открытия нового хирургического корпуса онкодипансера. В ней приняли участие работники медицинского учреждения, региональные власти и руководители областного министерства здравоохранения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.

Разбойники, напавшие на отделение связи в Санаторном, ранее похитили крупную сумму в другом месте

Подозреваемым в разбойном нападении на отделение связи в селе Санаторном инкриминируется еще одно преступление. Полиция установила их причастность, б этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.



Подозреваемым в разбойном нападении на отделение связи в селе Санаторном инкриминируется еще одно преступление. Полиция установила их причастность, б этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Южносахалинец наживился на желающих отдохнуть

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 32-летнего жителя областного центра к трем фактам мошенничества. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областной полиции.



Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 32-летнего жителя областного центра к трем фактам мошенничества. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Островитяне все больше выбирают современные способы оплаты электроэнергии

Энергетики напоминают жителям Сахалинской области о необходимости своевременной оплаты электроэнергии (до 25 числа каждого месяца, следующего за расчетным). При выборе способа оплаты можно ориентироваться на современные технологии, сообщили ТИА «Острова» в ПАО «Сахалинэнерго».



Энергетики напоминают жителям Сахалинской области о необходимости своевременной оплаты электроэнергии (до 25 числа каждого месяца, следующего за расчетным). При выборе способа оплаты можно ориентироваться на современные технологии, сообщили ТИА «Острова» в ПАО «Сахалинэнерго».

Сахалинских школьников спасатели поздравят с днем знаний

В рамках юбилея года гражданской обороны 1 сентября на площади Славы в Южно-Сахалинске пройдут несколько мероприятий. Кадетская школа устроит торжественную линейку, откроется выставка аварийно-спасательной техники и оборудования, для ребят проведут интерактивные уроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МЧС.



В рамках юбилея года гражданской обороны 1 сентября на площади Славы в Южно-Сахалинске пройдут несколько мероприятий. Кадетская школа устроит торжественную линейку, откроется выставка аварийно-спасательной техники и оборудования, для ребят проведут интерактивные уроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МЧС.

Депутаты от «Единой России» проведут 1 сентября встречи с учениками в школах

Депутатам от «Единой России» всех уровней рекомендовано посетить школы, в которых они учились, либо которые находятся в их избирательном округе, а также оказать помощь в подготовке детей из малообеспеченных и многодетных семей к началу учебного года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении партии.



Депутатам от «Единой России» всех уровней рекомендовано посетить школы, в которых они учились, либо которые находятся в их избирательном округе, а также оказать помощь в подготовке детей из малообеспеченных и многодетных семей к началу учебного года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении партии.

Сахалинская пенсионерка попала под следствие, купив «шпионские» очки

В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело в отношении 63-летней местной жительницы. Она подозревается в покушении на незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.



В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело в отношении 63-летней местной жительницы. Она подозревается в покушении на незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Сахалинские школьники смогут задать вопросы ведущим работодателям страны

Уроки по профориентации для школьников России и Сахалина проведут космонавты и руководители крупнейших российских корпораций. Лекции пройдут 1 сентября для учеников 9-11 классов в режиме телемоста, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.



Уроки по профориентации для школьников России и Сахалина проведут космонавты и руководители крупнейших российских корпораций. Лекции пройдут 1 сентября для учеников 9-11 классов в режиме телемоста, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.

Сахалинцев приглашают поучаствовать в «Онкодозоре»

4 сентября жители региона смогут пройти бесплатное обследование и проконсультироваться с онкологами в центре медицинской профилактики Южно-Сахалинска. Приём будет вестись с 9 до 17 часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.



4 сентября жители региона смогут пройти бесплатное обследование и проконсультироваться с онкологами в центре медицинской профилактики Южно-Сахалинска. Приём будет вестись с 9 до 17 часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

На Сахалине потратили около 1,5 миллиарда на подготовку школ к 1 сентября

В этом году к приемке в Сахалинской области предъявили 160 школ островного региона. Все они были приняты контролирующими структурами к 20 августа, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования региона.



В этом году к приемке в Сахалинской области предъявили 160 школ островного региона. Все они были приняты контролирующими структурами к 20 августа, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования региона.

Житель Холмска в страхе остаться без авто быстро оплатил штраф

Житель Холмского района исполнил свои финансовые обязательства лишь после наложения ареста на его имущество. Не пожелав расстаться с автомобилем, должник оплатил административный штраф, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.



Житель Холмского района исполнил свои финансовые обязательства лишь после наложения ареста на его имущество. Не пожелав расстаться с автомобилем, должник оплатил административный штраф, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.

В этом году «green-карту» от ПФР получили больше пяти тысяч островитян

За восемь месяцев 2017 года в системе персонифицированного учета островного Пенсионного фонда зарегистрировали 5 300 граждан. Всего в Сахалинской области в системе обязательного пенсионного страхования зарегистрировано 630 346 застрахованных лиц, сообщили ТИА «Острова» в отделении ПФР.



За восемь месяцев 2017 года в системе персонифицированного учета островного Пенсионного фонда зарегистрировали 5 300 граждан. Всего в Сахалинской области в системе обязательного пенсионного страхования зарегистрировано 630 346 застрахованных лиц, сообщили ТИА «Острова» в отделении ПФР.



Все школы Сахалинской области проверены на безопасность

На совместном заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба под руководством губернатора Олега Кожемяко обсудили проверку школ региона к 1 сентября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.



На совместном заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба под руководством губернатора Олега Кожемяко обсудили проверку школ региона к 1 сентября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.