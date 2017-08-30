30 августа 2017 г., 17:19

Избирком: чёрный пиар на сахалинских выборах должен быть строго наказан

Кампания по выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва выходит на финишную прямую. Агитационный период выдался непростой. Борьба идет в высокой конкуренции. В избирательной комиссии Сахалинской области отмечают - за любые незаконные технологии грозит серьёзная ответственность вплоть до уголовной.

Вопрос об этом обсудили члены избирательной комиссии Сахалинской области совместно с депутатом Госдумы Георгием Карловым, одним из инициаторов вопроса ужесточения наказания за фальсификации на выборах.

Из-за большого числа кандидатов конкуренция в выборной кампании на Сахалине очень высока, вскрываются случаи незаконной агитации. Выявленные материалы направляют в правоохранительные органы. По каждому случаю проводится расследование.

«В случае подтверждения фактов мы будем наказывать тех, кто незаконно изготовил и распространил такие материалы. От закона не уйдет никто. Если будет доказано, что сомнительный материал распространен тем или иным участником избирательного процесса, будь то партия или кандидат - мы будем применять самые жесткие методы привлечения к ответственности», - отмечает председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.

В худшем случае может дойти до того, что будет поставлен под сомнение и итог выборов по избирательному объединению либо кандидату, которые окажутся замешанными в любого рода фальсификациях на выборах. Черный пиар, направленный на различные категории участников процесса - должен быть строго наказан, отмечают в сахалинском избиркоме.

«Методов грязных технологий быть не должно. На самом старте избирательной кампании мы договаривались со всеми участниками, что нам нужна чистая, честная, законная и легитимная кампания. Мы находимся в преддверии самой большой избирательной кампании - выборов президента РФ. Вводить сейчас избирателя в заблуждение - это, я считаю, непорядочно и неконкурентно», - сообщила председатель избиркома Виктория Черкасова.

Депутат Госдумы от Сахалинской области Георгий Карлов особо отметил важность принятых недавно поправок в ФЗ об избирательных правах в РФ, которые ужесточают ответственность за нарушения выборного процесса для всех его участников.

«Существенные изменения в Административный и Уголовный кодексы ужесточают ответственность политических сил за проведение незаконных действий в отношении избирателей, и уж тем более в день голосования. Ответственность эта очень серьезная - начиная с административных штрафов и заканчивая уголовной ответственностью и - как вариант - отбыванием в местах не столь отдаленных. Предостерегая потуги нечестной борьбы и тем более проведение несанкционированных или нарушающих закон мероприятий скажу - будут серьезные последствия», - отметил Георгий Карлов.

В случае подтверждения фактов последствия для участников могут быть достаточно серьёзные. При выявлении фактов незаконной агитации могут пострадать сразу несколько соучастников - избирательное объединение, изготовитель материала, СМИ, которые незаконно распространяют.

Распространять можно только такой агитационный материал, который прошел проверку в избирательной комиссии и получил одобрение рабочей группы.