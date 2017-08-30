Четыре района Южно-Сахалинска останутся без горячей воды

31 августа специалисты «Сахалинской Коммунальной Компании» произведут демонтаж наземного временного трубопровода, питавшего горячей водой 13, 13а, 14 и частично 9 микрорайоны весь летний период. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, будут переподключен реконструированный участок теплотрассы к действующему трубопроводу.

В связи с этим 31 августа с 9 до 21 будет ограничено горячее водоснабжение 11, 13, 13а и 14 микрорайонов.

В рамках плана мероприятий АО «СКК» по подготовке систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 2017 год специалисты подрядной организации управления капитального строительства Южно-Сахалинска произвели замену 400 метров тепловых сетей по территории автостоянки торгового центра «Панорама» до пересечения улиц Комсомольской и Емельянова.

Современные трубопроводы в пенополимерминеральной изоляции проложены в новые железобетонные лотковые каналы по существующей трассировке, построены тепловые камеры. На данный момент ведутся работы по обратной засыпке грунта, установке плит перекрытий и люков.

Благодаря реконструкции данного участка магистрального трубопровода и увеличения его пропускной способности, качество теплоснабжения и горячего водоснабжения в 13, 13а, 14 и частично 9 микрорайонах будет значительно улучшено, а также станет возможным техническое присоединение новых объектов строительства.