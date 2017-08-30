Артисты Чехов-центра прошли обучение по сценической речи

С 22 по 30 августа в Чехов-центре проходили занятия по сценической речи. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, для обучения артистов были приглашены два профессиональных педагога - Светлана Кустова из Владивостока и Марина Видинеева из Москвы.

Артисты проводили как групповые, так и индивидуальные актерские тренинги. Доцент кафедры по сценической речи Дальневосточного государственного института искусств Светлана Кустова приезжает в сахалинский театр уже в третий раз.

- Исполнился год как я познакомилась с артистами Чехов-центра, - говорит педагог. - Первый раз проводила занятия по прозаическим текстам, во второй приезд уделили внимание поэзии, в этот раз - занимались монологами. Работали с дикцией, голосом, дыханием. Мне очень нравится труппа театра, она молодая по духу! И если пригласят, с большим удовольствием приеду еще.

Занятия педагога академии риторики «Власть слова» кинорежиссера Марины Видинеевой с сахалинскими артистами строились на стыке сценической речи и актерского мастерства. В Чехов-центре она побывала впервые, и работой с островной труппой осталась довольна.

- Театр у вас замечательный и люди замечательные. Никакой вы не край света, и ни в коем случае не периферия, - это я вам точно скажу, - отметила Марина Валентиновна.

Уроки по сценической речи стали первым этапом в подготовке к грядущей премьере Сахалинского Международного театрального центра им.А.П.Чехова. Напомним, что 87-й театральный сезон откроет спектакль по пьесе Виктора Ольшанского «Хапун» (реж. Евгений Зимин, Санкт-Петербург).