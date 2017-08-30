Южносахалинец убил собутыльника в ходе «политической» ссоры

Житель Южно-Сахалинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. 18 августа 2017 года в экстренно-смотровом кабинете горбольницы скончался 55-летний мужчина, поступивший с колото-резаными ранами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

По подозрению в совершении преступления задержан 57-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, потерпевший пришел в гости к своему знакомому, где они употребляли спиртные напитки. В процессе распития между мужчинами произошёл конфликт из-за того, что гость оскорбил хозяина квартиры, что тот якобы не разбирается в политике. Скандал перерос в обоюдную драку, которую мужчины продолжили на лестничной площадке. В ходе драки подозреваемый вытащил нож и нанес им не менее четырех ударов в область шеи, плеч и живота потерпевшего.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.