На Сахалине ветеранам боевых действий будут выдавать беспроцентную ипотеку

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31 августа специалисты «Сахалинской Коммунальной Компании» произведут демонтаж наземного временного трубопровода, питавшего горячей водой 13, 13а, 14 и частично 9 микрорайоны весь летний период. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, будут переподключен реконструированный участок теплотрассы к действующему трубопроводу.
В Сахалинской области ветеранам боевых действий предложено выдавать беспроцентную ипотеку. Такую инициативу одобрил губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Житель Южно-Сахалинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. 18 августа 2017 года в экстренно-смотровом кабинете горбольницы скончался 55-летний мужчина, поступивший с колото-резаными ранами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
С 22 по 30 августа в Чехов-центре проходили занятия по сценической речи. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, для обучения артистов были приглашены два профессиональных педагога - Светлана Кустова из Владивостока и Марина Видинеева из Москвы.
Кампания по выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва выходит на финишную прямую. Агитационный период выдался непростой. Борьба идет в высокой конкуренции. В избирательной комиссии Сахалинской области отмечают – за любые незаконные технологии грозит серьёзная ответственность вплоть до уголовной.
В возрасте 38 лет скончался после продолжительной болезни известный российский скрипач Дмитрий Коган. Музыкант долгое время страдал от онкологического заболевания, сообщает АСТВ.ру.
В столице Сахалинской области 30 августа прошла торжественная церемония открытия нового хирургического корпуса онкодипансера. В ней приняли участие работники медицинского учреждения, региональные власти и руководители областного министерства здравоохранения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.
Подозреваемым в разбойном нападении на отделение связи в селе Санаторном инкриминируется еще одно преступление. Полиция установила их причастность, б этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 32-летнего жителя областного центра к трем фактам мошенничества. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областной полиции.
Энергетики напоминают жителям Сахалинской области о необходимости своевременной оплаты электроэнергии (до 25 числа каждого месяца, следующего за расчетным). При выборе способа оплаты можно ориентироваться на современные технологии, сообщили ТИА «Острова» в ПАО «Сахалинэнерго».
В рамках юбилея года гражданской обороны 1 сентября на площади Славы в Южно-Сахалинске пройдут несколько мероприятий. Кадетская школа устроит торжественную линейку, откроется выставка аварийно-спасательной техники и оборудования, для ребят проведут интерактивные уроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МЧС.
Депутатам от «Единой России» всех уровней рекомендовано посетить школы, в которых они учились, либо которые находятся в их избирательном округе, а также оказать помощь в подготовке детей из малообеспеченных и многодетных семей к началу учебного года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении партии.
В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело в отношении 63-летней местной жительницы. Она подозревается в покушении на незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Уроки по профориентации для школьников России и Сахалина проведут космонавты и руководители крупнейших российских корпораций. Лекции пройдут 1 сентября для учеников 9-11 классов в режиме телемоста, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.
4 сентября жители региона смогут пройти бесплатное обследование и проконсультироваться с онкологами в центре медицинской профилактики Южно-Сахалинска. Приём будет вестись с 9 до 17 часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
В этом году к приемке в Сахалинской области предъявили 160 школ островного региона. Все они были приняты контролирующими структурами к 20 августа, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования региона.
Житель Холмского района исполнил свои финансовые обязательства лишь после наложения ареста на его имущество. Не пожелав расстаться с автомобилем, должник оплатил административный штраф, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.
За восемь месяцев 2017 года в системе персонифицированного учета островного Пенсионного фонда зарегистрировали 5 300 граждан. Всего в Сахалинской области в системе обязательного пенсионного страхования зарегистрировано 630 346 застрахованных лиц, сообщили ТИА «Острова» в отделении ПФР.
Все школы Сахалинской области проверены на безопасность
На совместном заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба под руководством губернатора Олега Кожемяко обсудили проверку школ региона к 1 сентября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», со 2 ноября 2017 года увеличивает частоту регулярных полётов из Южно-Сахалинска в японский город Саппоро. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.
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В Сахалинской области ветеранам боевых действий предложено выдавать беспроцентную ипотеку. Такую инициативу одобрил губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Накануне он встретился с сахалинцами, которые выполняли служебный долг на Северном Кавказе, а также защищали интересы страны за ее пределами. Многие из них теперь являются общественными деятелями и ведут значимую работу по патриотическому воспитанию молодежи.
В начале разговора глава области поблагодарил ветеранов за проявленные в «горячих точках» мужество и героизм, а ныне - за передачу важных знаний подрастающему поколению. В регионе для них сегодня действует система льгот и различных выплат. Самая крупная - на улучшение жилищных условий. В Южно-Сахалинске она составляет около 3 миллионов рублей, а в районах, где цены на недвижимость значительно ниже, - около 2 миллионов.
С 2015 года данной мерой поддержки уже воспользовались 92 человека. Инвалидов боевых действий, по поручению губернатора, в очередь нуждающихся включают без учета их имущественного положения. Они же имеют возможность получать беспроцентную ипотеку.
На встрече было предложено дать такое право всем без исключения ветеранам боевых действий, которые сегодня проживают в регионе. Всего их 1 725. Эту инициативу собравшихся поддержал Олег Кожемяко. Ее проработкой в самое ближайшее время займутся профильные ведомства.
Еще один вопрос, требующий урегулирования, связан с размером ежемесячных выплат родителям, которые потеряли на войне сыновей. Семьи погибших в Афганистане каждый месяц получают по 3 790 рублей. Значительно меньше - 1 517 рублей - полагается тем, у кого дети не вернулись из зоны боевых действий на Северном Кавказе. Таковых семей в области - около 500.
- Дело даже не в деньгах - мы считаем, что такой разницей нас просто унижают, - посетовала пришедшая на встречу женщина, которая потеряла сына в Чечне.
- Несправедливая ситуация, ее необходимо скорректировать, - согласился губернатор. - Мы это сделаем за счет доплаты из областного бюджета, суммы станут одинаковыми.
Поддержку получила и еще одна инициатива, связанная с признанием заслуг матерей и отцов, чьи сыновья погибли в «горячих точках», отстаивая государственные интересы. Речь идет о том, чтобы присваивать таким родителям звания почетных граждан сахалинских районов с соответствующими ежемесячными выплатами.
Ряд предложений на встрече озвучил Владимир Цветков - видный общественник и участник знаменитой операции по захвату дворца Амина в Афганистане. Среди них - проводить педагогические курсы для ветеранов и активнее привлекать их в островные школы для преподавания там предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Именно для мальчишек, отметил он, особенно ценен опыт мужчин, прошедших боевые действия. Лучшим учреждениям среднего общего образования в Сахалинской области, Владимир Цветков рекомендовал присваивать имена Героев Советского Союза и России. Сейчас таких школ в регионе - всего две.
- Это очень правильный шаг. Задача школ - не только давать ребятам новые знания и готовить их к очередным экзаменам, но еще и заниматься нравственным воспитанием подрастающего поколения. Этому важнейшему направлению мы планируем уделять больше внимания, - отметил Олег Кожемяко.
В ходе мероприятия он выполнил почетную миссию, вручив юбилейные медали «За защиту острова Даманский» двум сахалинцам - Владимиру Ванштейну и Хай Ду Сио.
31 августа специалисты «Сахалинской Коммунальной Компании» произведут демонтаж наземного временного трубопровода, питавшего горячей водой 13, 13а, 14 и частично 9 микрорайоны весь летний период. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, будут переподключен реконструированный участок теплотрассы к действующему трубопроводу.
В Сахалинской области ветеранам боевых действий предложено выдавать беспроцентную ипотеку. Такую инициативу одобрил губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Житель Южно-Сахалинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. 18 августа 2017 года в экстренно-смотровом кабинете горбольницы скончался 55-летний мужчина, поступивший с колото-резаными ранами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
С 22 по 30 августа в Чехов-центре проходили занятия по сценической речи. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, для обучения артистов были приглашены два профессиональных педагога - Светлана Кустова из Владивостока и Марина Видинеева из Москвы.
Кампания по выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва выходит на финишную прямую. Агитационный период выдался непростой. Борьба идет в высокой конкуренции. В избирательной комиссии Сахалинской области отмечают – за любые незаконные технологии грозит серьёзная ответственность вплоть до уголовной.
В возрасте 38 лет скончался после продолжительной болезни известный российский скрипач Дмитрий Коган. Музыкант долгое время страдал от онкологического заболевания, сообщает АСТВ.ру.
В столице Сахалинской области 30 августа прошла торжественная церемония открытия нового хирургического корпуса онкодипансера. В ней приняли участие работники медицинского учреждения, региональные власти и руководители областного министерства здравоохранения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.
Подозреваемым в разбойном нападении на отделение связи в селе Санаторном инкриминируется еще одно преступление. Полиция установила их причастность, б этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 32-летнего жителя областного центра к трем фактам мошенничества. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областной полиции.
Энергетики напоминают жителям Сахалинской области о необходимости своевременной оплаты электроэнергии (до 25 числа каждого месяца, следующего за расчетным). При выборе способа оплаты можно ориентироваться на современные технологии, сообщили ТИА «Острова» в ПАО «Сахалинэнерго».
В рамках юбилея года гражданской обороны 1 сентября на площади Славы в Южно-Сахалинске пройдут несколько мероприятий. Кадетская школа устроит торжественную линейку, откроется выставка аварийно-спасательной техники и оборудования, для ребят проведут интерактивные уроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МЧС.
Депутатам от «Единой России» всех уровней рекомендовано посетить школы, в которых они учились, либо которые находятся в их избирательном округе, а также оказать помощь в подготовке детей из малообеспеченных и многодетных семей к началу учебного года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении партии.
В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело в отношении 63-летней местной жительницы. Она подозревается в покушении на незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Уроки по профориентации для школьников России и Сахалина проведут космонавты и руководители крупнейших российских корпораций. Лекции пройдут 1 сентября для учеников 9-11 классов в режиме телемоста, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.
4 сентября жители региона смогут пройти бесплатное обследование и проконсультироваться с онкологами в центре медицинской профилактики Южно-Сахалинска. Приём будет вестись с 9 до 17 часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
В этом году к приемке в Сахалинской области предъявили 160 школ островного региона. Все они были приняты контролирующими структурами к 20 августа, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования региона.
Житель Холмского района исполнил свои финансовые обязательства лишь после наложения ареста на его имущество. Не пожелав расстаться с автомобилем, должник оплатил административный штраф, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.
За восемь месяцев 2017 года в системе персонифицированного учета островного Пенсионного фонда зарегистрировали 5 300 граждан. Всего в Сахалинской области в системе обязательного пенсионного страхования зарегистрировано 630 346 застрахованных лиц, сообщили ТИА «Острова» в отделении ПФР.
Все школы Сахалинской области проверены на безопасность
На совместном заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба под руководством губернатора Олега Кожемяко обсудили проверку школ региона к 1 сентября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», со 2 ноября 2017 года увеличивает частоту регулярных полётов из Южно-Сахалинска в японский город Саппоро. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.
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