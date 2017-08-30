На Сахалине ветеранам боевых действий будут выдавать беспроцентную ипотеку

В Сахалинской области ветеранам боевых действий предложено выдавать беспроцентную ипотеку. Такую инициативу одобрил губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

Накануне он встретился с сахалинцами, которые выполняли служебный долг на Северном Кавказе, а также защищали интересы страны за ее пределами. Многие из них теперь являются общественными деятелями и ведут значимую работу по патриотическому воспитанию молодежи.

В начале разговора глава области поблагодарил ветеранов за проявленные в «горячих точках» мужество и героизм, а ныне - за передачу важных знаний подрастающему поколению. В регионе для них сегодня действует система льгот и различных выплат. Самая крупная - на улучшение жилищных условий. В Южно-Сахалинске она составляет около 3 миллионов рублей, а в районах, где цены на недвижимость значительно ниже, - около 2 миллионов.

С 2015 года данной мерой поддержки уже воспользовались 92 человека. Инвалидов боевых действий, по поручению губернатора, в очередь нуждающихся включают без учета их имущественного положения. Они же имеют возможность получать беспроцентную ипотеку.

На встрече было предложено дать такое право всем без исключения ветеранам боевых действий, которые сегодня проживают в регионе. Всего их 1 725. Эту инициативу собравшихся поддержал Олег Кожемяко. Ее проработкой в самое ближайшее время займутся профильные ведомства.

Еще один вопрос, требующий урегулирования, связан с размером ежемесячных выплат родителям, которые потеряли на войне сыновей. Семьи погибших в Афганистане каждый месяц получают по 3 790 рублей. Значительно меньше - 1 517 рублей - полагается тем, у кого дети не вернулись из зоны боевых действий на Северном Кавказе. Таковых семей в области - около 500.

- Дело даже не в деньгах - мы считаем, что такой разницей нас просто унижают, - посетовала пришедшая на встречу женщина, которая потеряла сына в Чечне.

- Несправедливая ситуация, ее необходимо скорректировать, - согласился губернатор. - Мы это сделаем за счет доплаты из областного бюджета, суммы станут одинаковыми.

Поддержку получила и еще одна инициатива, связанная с признанием заслуг матерей и отцов, чьи сыновья погибли в «горячих точках», отстаивая государственные интересы. Речь идет о том, чтобы присваивать таким родителям звания почетных граждан сахалинских районов с соответствующими ежемесячными выплатами.

Ряд предложений на встрече озвучил Владимир Цветков - видный общественник и участник знаменитой операции по захвату дворца Амина в Афганистане. Среди них - проводить педагогические курсы для ветеранов и активнее привлекать их в островные школы для преподавания там предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Именно для мальчишек, отметил он, особенно ценен опыт мужчин, прошедших боевые действия. Лучшим учреждениям среднего общего образования в Сахалинской области, Владимир Цветков рекомендовал присваивать имена Героев Советского Союза и России. Сейчас таких школ в регионе - всего две.

- Это очень правильный шаг. Задача школ - не только давать ребятам новые знания и готовить их к очередным экзаменам, но еще и заниматься нравственным воспитанием подрастающего поколения. Этому важнейшему направлению мы планируем уделять больше внимания, - отметил Олег Кожемяко.

В ходе мероприятия он выполнил почетную миссию, вручив юбилейные медали «За защиту острова Даманский» двум сахалинцам - Владимиру Ванштейну и Хай Ду Сио.