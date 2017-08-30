Выборы на Сахалине проходят в высокой конкурентной борьбе

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Жителя Поронайска подозревают в изнасиловании. В отношении 19-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
31 августа 2017 года в 14:00 в большом зале администрации Поронайского городского округа пройдет встреча в формате круглого стола с собственниками и нанимателями жилья по вопросам создания территориального общественного самоуправления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.
Избирательная комиссия Сахалинской области провела пресс-конференцию на тему предстоящих выборов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве. Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.
31 августа специалисты «Сахалинской Коммунальной Компании» произведут демонтаж наземного временного трубопровода, питавшего горячей водой 13, 13а, 14 и частично 9 микрорайоны весь летний период. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, будут переподключен реконструированный участок теплотрассы к действующему трубопроводу.
В Сахалинской области ветеранам боевых действий предложено выдавать беспроцентную ипотеку. Такую инициативу одобрил губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Житель Южно-Сахалинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. 18 августа 2017 года в экстренно-смотровом кабинете горбольницы скончался 55-летний мужчина, поступивший с колото-резаными ранами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
С 22 по 30 августа в Чехов-центре проходили занятия по сценической речи. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, для обучения артистов были приглашены два профессиональных педагога - Светлана Кустова из Владивостока и Марина Видинеева из Москвы.
Кампания по выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва выходит на финишную прямую. Агитационный период выдался непростой. Борьба идет в высокой конкуренции. В избирательной комиссии Сахалинской области отмечают – за любые незаконные технологии грозит серьёзная ответственность вплоть до уголовной.
В возрасте 38 лет скончался после продолжительной болезни известный российский скрипач Дмитрий Коган. Музыкант долгое время страдал от онкологического заболевания, сообщает АСТВ.ру.
В столице Сахалинской области 30 августа прошла торжественная церемония открытия нового хирургического корпуса онкодипансера. В ней приняли участие работники медицинского учреждения, региональные власти и руководители областного министерства здравоохранения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.
Подозреваемым в разбойном нападении на отделение связи в селе Санаторном инкриминируется еще одно преступление. Полиция установила их причастность, б этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 32-летнего жителя областного центра к трем фактам мошенничества. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областной полиции.
Энергетики напоминают жителям Сахалинской области о необходимости своевременной оплаты электроэнергии (до 25 числа каждого месяца, следующего за расчетным). При выборе способа оплаты можно ориентироваться на современные технологии, сообщили ТИА «Острова» в ПАО «Сахалинэнерго».
В рамках юбилея года гражданской обороны 1 сентября на площади Славы в Южно-Сахалинске пройдут несколько мероприятий. Кадетская школа устроит торжественную линейку, откроется выставка аварийно-спасательной техники и оборудования, для ребят проведут интерактивные уроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МЧС.
Депутатам от «Единой России» всех уровней рекомендовано посетить школы, в которых они учились, либо которые находятся в их избирательном округе, а также оказать помощь в подготовке детей из малообеспеченных и многодетных семей к началу учебного года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении партии.
В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело в отношении 63-летней местной жительницы. Она подозревается в покушении на незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Уроки по профориентации для школьников России и Сахалина проведут космонавты и руководители крупнейших российских корпораций. Лекции пройдут 1 сентября для учеников 9-11 классов в режиме телемоста, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.
4 сентября жители региона смогут пройти бесплатное обследование и проконсультироваться с онкологами в центре медицинской профилактики Южно-Сахалинска. Приём будет вестись с 9 до 17 часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
В этом году к приемке в Сахалинской области предъявили 160 школ островного региона. Все они были приняты контролирующими структурами к 20 августа, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования региона.
Житель Холмского района исполнил свои финансовые обязательства лишь после наложения ареста на его имущество. Не пожелав расстаться с автомобилем, должник оплатил административный штраф, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.
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Избирательная комиссия Сахалинской области провела пресс-конференцию на тему предстоящих выборов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве. Приближается финиш масштабной избирательной кампании - 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.
- В кампании участвуют десять политических партий, 77 кандидатов-одномандатников, около 263 кандидата идут по единому избирательному округу. 311 участковых избирательных комиссий начали свою работу. Порядка 170 избирательных комиссий сформировано на судах - для тех, кто в день голосования будет находиться в плавании. Все комиссии прошли экспертизы на предмет пожарной безопасности со стороны органов МЧС, были проверки со стороны правоохранительных органов. Все меры по обеспечению безопасности приняты, - сообщила председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.
Дан старт досрочному голосованию. В этом году на Сахалине оно возможно только на участках, которые находятся на труднодоступных и удаленных территориях - таковых около 60. «Это северные территории, Курильская гряда, это маяки, остров Монерон, военные части, пограничные службы. 28 августа прошло голосование на Урупе, также проголосовали на нефтяной платформе «Петросах» в Смирныховском районе. Благодаря содействию Министерства обороны и АО «Авиашельф» нам удается без проблем добраться вертолетами до таких мест и предоставить жителям Сахалинской области возможность проголосовать», - отметила председатель комиссии.
На пресс-конференции отметили, что агитационный период выдался непростой. Борьба идет в высокой конкуренции - ведь 10 партий и существующее количество кандидатов-участников - это достаточно много. Выявляются материалы с признаками незаконной агитации. Всё направляется в правоохранительные органы.
В ходе пресс-конференции в избиркоме присутствовавший депутат Государственной думы от Сахалинской области Георгий Карлов рассказал о принятых недавно поправках в Федеральный закон об избирательных правах в Российской Федерации, которые ужесточают ответственность за нарушения выборного процесса для всех его участников.
На встрече парламентарий затронул еще один важный вопрос - весной были внесены существенные поправки в Федеральный закон о статусе депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации, предусматривающие дополнительные полномочия для представительных органов власти в субъектах Федерации. То есть, в частности, поправки коснутся сахалинских депутатов, которые будут избраны 10 сентября - их полномочия будут существенно расширены.
Прежде всего, это касается возможности по осуществлению контроля над принятыми законами - как на уровне субъекта, так и муниципальными.
Депутатам Сахалинской областной Думы предоставят возможность без исключительного порядка быть принятыми любыми должностными лицами, работающими в исполнительных органах власти на территории Сахалинской области.
- Сахалинские парламентарии также получат право заслушивать и приглашать на свои заседания не только муниципальные и областные власти, но и руководителей федеральных территориальных органов власти. Такого не было никогда. То есть будет право получить исчерпывающие ответы, а не формальные отписки. У депутатов, которых изберём, будут такие полномочия и права, которые смогут побудить исполнительную власть на территории Сахалинской области работать более эффективно, спрашивать более требовательно и иметь полномасштабный ответ в интересах сахалинцев, - отметил Георгий Карлов.
Одним из вопросов, интересующих журналистов региона, стала тема нарушений, выявленных в ходе избирательной кампании. По словам председателя избирательной комиссии Сахалинской области, поступило около 60 жалоб, обращений, заявлений. Около 10 направлены в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства.
- Последствия для участников могут быть достаточно серьёзные, в том числе штрафные санкции в соответствии с законом. Здесь нужно учитывать, что при выявлении фактов незаконной агитации могут пострадать сразу несколько соучастников деятельности - избирательное объединение, изготовитель материала, СМИ, которые незаконно распространяют, - сообщил начальник организационно-правового отдела Алексей Большаков.
В любом случае, распространять можно только материал, который прошел проверку в избирательной комиссии получил одобрение рабочей группы.
Журналисты также спросили - много ли судебных процессов, связанных с выборами.
- Выборы проходят в высокой конкурентной борьбе, поэтому много - у нас учтен 31 судебный процесс - как по выборам в областную Думу, так и по местным выборам. Что касается анализа, то я бы не стала делать какие-либо выводы преждевременно, судебные процессы еще идут. Я думаю, после кампании мы будем подводить итоги, всё проанализируем и в расширенном формате доведем до вас информацию, - пояснила Виктория Валерьевна.
Поступил от журналистов членам комиссии вопрос о том, повлияло ли изменение границ округов № 9 и № 14 на избирателей. 9-й округ в кампании объединил Корсаковский, Курильский и Южно-Курильский районы с общим количеством избирателей 28 540 человек. 14-й округ объединил Охинский и Ногликский районы - там числятся 30 096 человек.
- В этой избирательной кампании у нас была максимальная установка - не менять расположение участков, к которым избиратели могли привыкнуть годами, и все осталось по-прежнему. Со своей стороны больших проблем со стороны избирателей не увидели - к нам обращения от людей не поступали. Надеюсь, что и в день голосования не будет вопросов, - отметила председатель избирательной комиссии Виктория Черкасова.
В завершении пресс-конференции члены избирательной комиссии отметили, что 10 сентября информация о ходе голосования будет оперативно выдаваться. В частности, каждые два часа будут обновляться данные о явке избирателей. После 20 часов в областной избирком будут поступать данные из территориальных избирательных комиссий, затем они будут вводиться в систему ГАС «Выборы», информация будет оперативно размещаться на сайте. Кстати, все ТИКи будут оснащены видеокамерами. На 8 сентября запланирован семинар по обучению наблюдателей.
Кроме того, журналистам напомнили о необходимости подачи заявки на аккредитацию. Вся информация есть на сайте избирательной комиссии (http://www.sakhalin.izbirkom.ru/actual/2910/)
- Я считаю, что та работа, которая проводится избирательной комиссией Сахалинской области по подготовке к выборам, она организована, идет четко и слаженно. Я проехал по некоторым районам, и могут сказать, что те лица, которые возглавляют избирательные участки, знают свое дело, - отметил в завершении депутат Государственной думы от Сахалинской области Георгий Карлов.
Жителя Поронайска подозревают в изнасиловании. В отношении 19-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
31 августа 2017 года в 14:00 в большом зале администрации Поронайского городского округа пройдет встреча в формате круглого стола с собственниками и нанимателями жилья по вопросам создания территориального общественного самоуправления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.
Избирательная комиссия Сахалинской области провела пресс-конференцию на тему предстоящих выборов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве. Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.
31 августа специалисты «Сахалинской Коммунальной Компании» произведут демонтаж наземного временного трубопровода, питавшего горячей водой 13, 13а, 14 и частично 9 микрорайоны весь летний период. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, будут переподключен реконструированный участок теплотрассы к действующему трубопроводу.
В Сахалинской области ветеранам боевых действий предложено выдавать беспроцентную ипотеку. Такую инициативу одобрил губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Житель Южно-Сахалинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. 18 августа 2017 года в экстренно-смотровом кабинете горбольницы скончался 55-летний мужчина, поступивший с колото-резаными ранами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
С 22 по 30 августа в Чехов-центре проходили занятия по сценической речи. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, для обучения артистов были приглашены два профессиональных педагога - Светлана Кустова из Владивостока и Марина Видинеева из Москвы.
Кампания по выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва выходит на финишную прямую. Агитационный период выдался непростой. Борьба идет в высокой конкуренции. В избирательной комиссии Сахалинской области отмечают – за любые незаконные технологии грозит серьёзная ответственность вплоть до уголовной.
В возрасте 38 лет скончался после продолжительной болезни известный российский скрипач Дмитрий Коган. Музыкант долгое время страдал от онкологического заболевания, сообщает АСТВ.ру.
В столице Сахалинской области 30 августа прошла торжественная церемония открытия нового хирургического корпуса онкодипансера. В ней приняли участие работники медицинского учреждения, региональные власти и руководители областного министерства здравоохранения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.
Подозреваемым в разбойном нападении на отделение связи в селе Санаторном инкриминируется еще одно преступление. Полиция установила их причастность, б этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 32-летнего жителя областного центра к трем фактам мошенничества. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областной полиции.
Энергетики напоминают жителям Сахалинской области о необходимости своевременной оплаты электроэнергии (до 25 числа каждого месяца, следующего за расчетным). При выборе способа оплаты можно ориентироваться на современные технологии, сообщили ТИА «Острова» в ПАО «Сахалинэнерго».
В рамках юбилея года гражданской обороны 1 сентября на площади Славы в Южно-Сахалинске пройдут несколько мероприятий. Кадетская школа устроит торжественную линейку, откроется выставка аварийно-спасательной техники и оборудования, для ребят проведут интерактивные уроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МЧС.
Депутатам от «Единой России» всех уровней рекомендовано посетить школы, в которых они учились, либо которые находятся в их избирательном округе, а также оказать помощь в подготовке детей из малообеспеченных и многодетных семей к началу учебного года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении партии.
В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело в отношении 63-летней местной жительницы. Она подозревается в покушении на незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Уроки по профориентации для школьников России и Сахалина проведут космонавты и руководители крупнейших российских корпораций. Лекции пройдут 1 сентября для учеников 9-11 классов в режиме телемоста, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.
4 сентября жители региона смогут пройти бесплатное обследование и проконсультироваться с онкологами в центре медицинской профилактики Южно-Сахалинска. Приём будет вестись с 9 до 17 часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
В этом году к приемке в Сахалинской области предъявили 160 школ островного региона. Все они были приняты контролирующими структурами к 20 августа, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования региона.
Житель Холмского района исполнил свои финансовые обязательства лишь после наложения ареста на его имущество. Не пожелав расстаться с автомобилем, должник оплатил административный штраф, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.
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