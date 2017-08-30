Выборы на Сахалине проходят в высокой конкурентной борьбе

Избирательная комиссия Сахалинской области провела пресс-конференцию на тему предстоящих выборов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве. Приближается финиш масштабной избирательной кампании - 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.

- В кампании участвуют десять политических партий, 77 кандидатов-одномандатников, около 263 кандидата идут по единому избирательному округу. 311 участковых избирательных комиссий начали свою работу. Порядка 170 избирательных комиссий сформировано на судах - для тех, кто в день голосования будет находиться в плавании. Все комиссии прошли экспертизы на предмет пожарной безопасности со стороны органов МЧС, были проверки со стороны правоохранительных органов. Все меры по обеспечению безопасности приняты, - сообщила председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.

Дан старт досрочному голосованию. В этом году на Сахалине оно возможно только на участках, которые находятся на труднодоступных и удаленных территориях - таковых около 60. «Это северные территории, Курильская гряда, это маяки, остров Монерон, военные части, пограничные службы. 28 августа прошло голосование на Урупе, также проголосовали на нефтяной платформе «Петросах» в Смирныховском районе. Благодаря содействию Министерства обороны и АО «Авиашельф» нам удается без проблем добраться вертолетами до таких мест и предоставить жителям Сахалинской области возможность проголосовать», - отметила председатель комиссии.

На пресс-конференции отметили, что агитационный период выдался непростой. Борьба идет в высокой конкуренции - ведь 10 партий и существующее количество кандидатов-участников - это достаточно много. Выявляются материалы с признаками незаконной агитации. Всё направляется в правоохранительные органы.

В ходе пресс-конференции в избиркоме присутствовавший депутат Государственной думы от Сахалинской области Георгий Карлов рассказал о принятых недавно поправках в Федеральный закон об избирательных правах в Российской Федерации, которые ужесточают ответственность за нарушения выборного процесса для всех его участников.

На встрече парламентарий затронул еще один важный вопрос - весной были внесены существенные поправки в Федеральный закон о статусе депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации, предусматривающие дополнительные полномочия для представительных органов власти в субъектах Федерации. То есть, в частности, поправки коснутся сахалинских депутатов, которые будут избраны 10 сентября - их полномочия будут существенно расширены.

Прежде всего, это касается возможности по осуществлению контроля над принятыми законами - как на уровне субъекта, так и муниципальными.

Депутатам Сахалинской областной Думы предоставят возможность без исключительного порядка быть принятыми любыми должностными лицами, работающими в исполнительных органах власти на территории Сахалинской области.

- Сахалинские парламентарии также получат право заслушивать и приглашать на свои заседания не только муниципальные и областные власти, но и руководителей федеральных территориальных органов власти. Такого не было никогда. То есть будет право получить исчерпывающие ответы, а не формальные отписки. У депутатов, которых изберём, будут такие полномочия и права, которые смогут побудить исполнительную власть на территории Сахалинской области работать более эффективно, спрашивать более требовательно и иметь полномасштабный ответ в интересах сахалинцев, - отметил Георгий Карлов.

Одним из вопросов, интересующих журналистов региона, стала тема нарушений, выявленных в ходе избирательной кампании. По словам председателя избирательной комиссии Сахалинской области, поступило около 60 жалоб, обращений, заявлений. Около 10 направлены в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

- Последствия для участников могут быть достаточно серьёзные, в том числе штрафные санкции в соответствии с законом. Здесь нужно учитывать, что при выявлении фактов незаконной агитации могут пострадать сразу несколько соучастников деятельности - избирательное объединение, изготовитель материала, СМИ, которые незаконно распространяют, - сообщил начальник организационно-правового отдела Алексей Большаков.

В любом случае, распространять можно только материал, который прошел проверку в избирательной комиссии получил одобрение рабочей группы.

Журналисты также спросили - много ли судебных процессов, связанных с выборами.

- Выборы проходят в высокой конкурентной борьбе, поэтому много - у нас учтен 31 судебный процесс - как по выборам в областную Думу, так и по местным выборам. Что касается анализа, то я бы не стала делать какие-либо выводы преждевременно, судебные процессы еще идут. Я думаю, после кампании мы будем подводить итоги, всё проанализируем и в расширенном формате доведем до вас информацию, - пояснила Виктория Валерьевна.

Поступил от журналистов членам комиссии вопрос о том, повлияло ли изменение границ округов № 9 и № 14 на избирателей. 9-й округ в кампании объединил Корсаковский, Курильский и Южно-Курильский районы с общим количеством избирателей 28 540 человек. 14-й округ объединил Охинский и Ногликский районы - там числятся 30 096 человек.

- В этой избирательной кампании у нас была максимальная установка - не менять расположение участков, к которым избиратели могли привыкнуть годами, и все осталось по-прежнему. Со своей стороны больших проблем со стороны избирателей не увидели - к нам обращения от людей не поступали. Надеюсь, что и в день голосования не будет вопросов, - отметила председатель избирательной комиссии Виктория Черкасова.

В завершении пресс-конференции члены избирательной комиссии отметили, что 10 сентября информация о ходе голосования будет оперативно выдаваться. В частности, каждые два часа будут обновляться данные о явке избирателей. После 20 часов в областной избирком будут поступать данные из территориальных избирательных комиссий, затем они будут вводиться в систему ГАС «Выборы», информация будет оперативно размещаться на сайте. Кстати, все ТИКи будут оснащены видеокамерами. На 8 сентября запланирован семинар по обучению наблюдателей.

Кроме того, журналистам напомнили о необходимости подачи заявки на аккредитацию. Вся информация есть на сайте избирательной комиссии (http://www.sakhalin.izbirkom.ru/actual/2910/)

- Я считаю, что та работа, которая проводится избирательной комиссией Сахалинской области по подготовке к выборам, она организована, идет четко и слаженно. Я проехал по некоторым районам, и могут сказать, что те лица, которые возглавляют избирательные участки, знают свое дело, - отметил в завершении депутат Государственной думы от Сахалинской области Георгий Карлов.