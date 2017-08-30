ПолитикаЗаконОбществоПроисшествияЗдоровьеКультураЭкономикаОбразованиеСпортТуризм 18+
pix
 
Новости
19:00   19-летний сахалинец разбил окно, залез в квартиру и изнасиловал хозяйку 
                 Жителя Поронайска подозревают в изнасиловании. В отношении 19-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

18:47   В Поронайске проведут круглый стол по вопросам создания ТОСов
                 31 августа 2017 года в 14:00 в большом зале администрации Поронайского городского округа пройдет встреча в формате круглого стола с собственниками и нанимателями жилья по вопросам создания территориального общественного самоуправления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.

18:32   Выборы на Сахалине проходят в высокой конкурентной борьбе 
                 Избирательная комиссия Сахалинской области провела пресс-конференцию на тему предстоящих выборов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве. Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.

18:13   Четыре района Южно-Сахалинска останутся без горячей воды 
                 31 августа специалисты «Сахалинской Коммунальной Компании» произведут демонтаж наземного временного трубопровода, питавшего горячей водой 13, 13а, 14 и частично 9 микрорайоны весь летний период. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, будут переподключен реконструированный участок теплотрассы к действующему трубопроводу.

18:10   На Сахалине ветеранам боевых действий будут выдавать беспроцентную ипотеку 
                 В Сахалинской области ветеранам боевых действий предложено выдавать беспроцентную ипотеку. Такую инициативу одобрил губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

18:04   Южносахалинец убил собутыльника в ходе «политической» ссоры 
                 Житель Южно-Сахалинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. 18 августа 2017 года в экстренно-смотровом кабинете горбольницы скончался 55-летний мужчина, поступивший с колото-резаными ранами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

17:52   Артисты Чехов-центра прошли обучение по сценической речи 
                 С 22 по 30 августа в Чехов-центре проходили занятия по сценической речи. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, для обучения артистов были приглашены два профессиональных педагога - Светлана Кустова из Владивостока и Марина Видинеева из Москвы.

17:19   Избирком: чёрный пиар на сахалинских выборах должен быть строго наказан
                 Кампания по выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва выходит на финишную прямую. Агитационный период выдался непростой. Борьба идет в высокой конкуренции. В избирательной комиссии Сахалинской области отмечают – за любые незаконные технологии грозит серьёзная ответственность вплоть до уголовной.

17:14   Скончался скрипач с мировым именем, заслуженный житель Невельска Дмитрий Коган 
                 В возрасте 38 лет скончался после продолжительной болезни известный российский скрипач Дмитрий Коган. Музыкант долгое время страдал от онкологического заболевания, сообщает АСТВ.ру.

17:07   В Южно-Сахалинске открыт новый хирургический корпус онкологического диспансера 
                 В столице Сахалинской области 30 августа прошла торжественная церемония открытия нового хирургического корпуса онкодипансера. В ней приняли участие работники медицинского учреждения, региональные власти и руководители областного министерства здравоохранения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.

15:43   Разбойники, напавшие на отделение связи в Санаторном, ранее похитили крупную сумму в другом месте
                 Подозреваемым в разбойном нападении на отделение связи в селе Санаторном инкриминируется еще одно преступление. Полиция установила их причастность, б этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

14:07   Южносахалинец наживился на желающих отдохнуть
                 Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 32-летнего жителя областного центра к трем фактам мошенничества. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областной полиции.

14:04   Островитяне все больше выбирают современные способы оплаты электроэнергии
                 Энергетики напоминают жителям Сахалинской области о необходимости своевременной оплаты электроэнергии (до 25 числа каждого месяца, следующего за расчетным). При выборе способа оплаты можно ориентироваться на современные технологии, сообщили ТИА «Острова» в ПАО «Сахалинэнерго».

12:29   Сахалинских школьников спасатели поздравят с днем знаний 
                 В рамках юбилея года гражданской обороны 1 сентября на площади Славы в Южно-Сахалинске пройдут несколько мероприятий. Кадетская школа устроит торжественную линейку, откроется выставка аварийно-спасательной техники и оборудования, для ребят проведут интерактивные уроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МЧС.

12:26   Депутаты от «Единой России» проведут 1 сентября встречи с учениками в школах
                 Депутатам от «Единой России» всех уровней рекомендовано посетить школы, в которых они учились, либо которые находятся в их избирательном округе, а также оказать помощь в подготовке детей из малообеспеченных и многодетных семей к началу учебного года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении партии.

10:42   Сахалинская пенсионерка попала под следствие, купив «шпионские» очки 
                 В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело в отношении 63-летней местной жительницы. Она подозревается в покушении на незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

10:37   Сахалинские школьники смогут задать вопросы ведущим работодателям страны 
                 Уроки по профориентации для школьников России и Сахалина проведут космонавты и руководители крупнейших российских корпораций. Лекции пройдут 1 сентября для учеников 9-11 классов в режиме телемоста, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.

10:27   Сахалинцев приглашают поучаствовать в «Онкодозоре» 
                 4 сентября жители региона смогут пройти бесплатное обследование и проконсультироваться с онкологами в центре медицинской профилактики Южно-Сахалинска. Приём будет вестись с 9 до 17 часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

10:05   На Сахалине потратили около 1,5 миллиарда на подготовку школ к 1 сентября 
                 В этом году к приемке в Сахалинской области предъявили 160 школ островного региона. Все они были приняты контролирующими структурами к 20 августа, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования региона.

09:43   Житель Холмска в страхе остаться без авто быстро оплатил штраф
                 Житель Холмского района исполнил свои финансовые обязательства лишь после наложения ареста на его имущество. Не пожелав расстаться с автомобилем, должник оплатил административный штраф, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.

Стр.: [1]  2   3   4   5   6   7   8   9   10   + 


Архив новостей
пн вт ср чт пт сб вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

30 августа 2017 г., 19:00

19-летний сахалинец разбил окно, залез в квартиру и изнасиловал хозяйку

Жителя Поронайска подозревают в изнасиловании. В отношении 19-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

По версии следствия, в 5 часов 28 августа 2017 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбив стекло в балконной двери в одном из домов по улице Дружбы незаконно проник в квартиру 30-летней горожанки. Он нанес ей несколько ударов по лицу. Затем, применяя к женщине насилие, совершил против воли потерпевшей половое сношение.

В настоящее время подозреваемый задержан.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Просмотров: 46
Автор: Острова


версия для печати
 
Комментарий

Анонимно
Логин
(Зарегистрироваться)
Пароль

19:00   19-летний сахалинец разбил окно, залез в квартиру и изнасиловал хозяйку 
                 Жителя Поронайска подозревают в изнасиловании. В отношении 19-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

18:47   В Поронайске проведут круглый стол по вопросам создания ТОСов
                 31 августа 2017 года в 14:00 в большом зале администрации Поронайского городского округа пройдет встреча в формате круглого стола с собственниками и нанимателями жилья по вопросам создания территориального общественного самоуправления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.

18:32   Выборы на Сахалине проходят в высокой конкурентной борьбе 
                 Избирательная комиссия Сахалинской области провела пресс-конференцию на тему предстоящих выборов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве. Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.

18:13   Четыре района Южно-Сахалинска останутся без горячей воды 
                 31 августа специалисты «Сахалинской Коммунальной Компании» произведут демонтаж наземного временного трубопровода, питавшего горячей водой 13, 13а, 14 и частично 9 микрорайоны весь летний период. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, будут переподключен реконструированный участок теплотрассы к действующему трубопроводу.

18:10   На Сахалине ветеранам боевых действий будут выдавать беспроцентную ипотеку 
                 В Сахалинской области ветеранам боевых действий предложено выдавать беспроцентную ипотеку. Такую инициативу одобрил губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

18:04   Южносахалинец убил собутыльника в ходе «политической» ссоры 
                 Житель Южно-Сахалинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. 18 августа 2017 года в экстренно-смотровом кабинете горбольницы скончался 55-летний мужчина, поступивший с колото-резаными ранами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

17:52   Артисты Чехов-центра прошли обучение по сценической речи 
                 С 22 по 30 августа в Чехов-центре проходили занятия по сценической речи. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, для обучения артистов были приглашены два профессиональных педагога - Светлана Кустова из Владивостока и Марина Видинеева из Москвы.

17:19   Избирком: чёрный пиар на сахалинских выборах должен быть строго наказан
                 Кампания по выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва выходит на финишную прямую. Агитационный период выдался непростой. Борьба идет в высокой конкуренции. В избирательной комиссии Сахалинской области отмечают – за любые незаконные технологии грозит серьёзная ответственность вплоть до уголовной.

17:14   Скончался скрипач с мировым именем, заслуженный житель Невельска Дмитрий Коган 
                 В возрасте 38 лет скончался после продолжительной болезни известный российский скрипач Дмитрий Коган. Музыкант долгое время страдал от онкологического заболевания, сообщает АСТВ.ру.

17:07   В Южно-Сахалинске открыт новый хирургический корпус онкологического диспансера 
                 В столице Сахалинской области 30 августа прошла торжественная церемония открытия нового хирургического корпуса онкодипансера. В ней приняли участие работники медицинского учреждения, региональные власти и руководители областного министерства здравоохранения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.

15:43   Разбойники, напавшие на отделение связи в Санаторном, ранее похитили крупную сумму в другом месте
                 Подозреваемым в разбойном нападении на отделение связи в селе Санаторном инкриминируется еще одно преступление. Полиция установила их причастность, б этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

14:07   Южносахалинец наживился на желающих отдохнуть
                 Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 32-летнего жителя областного центра к трем фактам мошенничества. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областной полиции.

14:04   Островитяне все больше выбирают современные способы оплаты электроэнергии
                 Энергетики напоминают жителям Сахалинской области о необходимости своевременной оплаты электроэнергии (до 25 числа каждого месяца, следующего за расчетным). При выборе способа оплаты можно ориентироваться на современные технологии, сообщили ТИА «Острова» в ПАО «Сахалинэнерго».

12:29   Сахалинских школьников спасатели поздравят с днем знаний 
                 В рамках юбилея года гражданской обороны 1 сентября на площади Славы в Южно-Сахалинске пройдут несколько мероприятий. Кадетская школа устроит торжественную линейку, откроется выставка аварийно-спасательной техники и оборудования, для ребят проведут интерактивные уроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МЧС.

12:26   Депутаты от «Единой России» проведут 1 сентября встречи с учениками в школах
                 Депутатам от «Единой России» всех уровней рекомендовано посетить школы, в которых они учились, либо которые находятся в их избирательном округе, а также оказать помощь в подготовке детей из малообеспеченных и многодетных семей к началу учебного года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении партии.

10:42   Сахалинская пенсионерка попала под следствие, купив «шпионские» очки 
                 В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело в отношении 63-летней местной жительницы. Она подозревается в покушении на незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

10:37   Сахалинские школьники смогут задать вопросы ведущим работодателям страны 
                 Уроки по профориентации для школьников России и Сахалина проведут космонавты и руководители крупнейших российских корпораций. Лекции пройдут 1 сентября для учеников 9-11 классов в режиме телемоста, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.

10:27   Сахалинцев приглашают поучаствовать в «Онкодозоре» 
                 4 сентября жители региона смогут пройти бесплатное обследование и проконсультироваться с онкологами в центре медицинской профилактики Южно-Сахалинска. Приём будет вестись с 9 до 17 часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

10:05   На Сахалине потратили около 1,5 миллиарда на подготовку школ к 1 сентября 
                 В этом году к приемке в Сахалинской области предъявили 160 школ островного региона. Все они были приняты контролирующими структурами к 20 августа, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования региона.

09:43   Житель Холмска в страхе остаться без авто быстро оплатил штраф
                 Житель Холмского района исполнил свои финансовые обязательства лишь после наложения ареста на его имущество. Не пожелав расстаться с автомобилем, должник оплатил административный штраф, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.

Стр.: [1]  2   3   4   5   6   7   8   9   10   + 
Полезные страницы
16 января Как создать красивый дизайн гостиной: советы специалистов
12 сентября Как быстро арендовать объект коммерческой недвижимости
Аренда подходящей по всем параметрам коммерческой недвижимости - вопрос действительно актуальный. Особенно, если офис или склад нужны срочно. Как же сделать этот процесс максимально быстрым и удобным? Давайте рассмотрим все варианты.
1 сентября Английский для моряка
Необходимость изучения английского касается любого человека, выбравшего морскую профессию. Международной организацией судоходства морской английский признан универсальным для общения между моряками.
26 августа Ортопедические матрасы — гарантия комфортного сна
От того, насколько качественным и полноценным является ночной отдых, зависит весь последующий день. Бизнес, плодотворная работа в офисе, лекции у преподавательской кафедры, семинары — все это не может быть успешным без хорошего и продолжительного сна.
23 августа Поиск работы через Интернет
В статье кратко рассказано о возможностях поиска работы через Интернет с использованием специализированных порталов. В крупном украинском промышленном центре Днепропетровске это позволяет легко находить вакансии и решать вопросы трудоустройства.
Аналитика
2 февраля Детская спортшкола Невельска набирает юных яхтсменов
Для начинающих спортсменов провели экскурсию по будущей базе отделения. Возрождение парусного спорта в портовом городе стало возможно благодаря активистам и меценатам.
16 декабря Первые итоги госпрограммы: на Курилах строятся дороги, фермы и спорткомплексы
И власти, и сами курильчане основательно взялись за родные острова, желая наконец обеспечить проживающим здесь россиянам достойную жизнь.
16 декабря Северо-Курильск смотрит в будущий год: горнолыжная трасса и новый мемориал
В самом малонаселенном районе Сахалинской области – Северо-Курильском городском округе – на следующий год запланировали строительство бассейна, горнолыжной трассы и открытие мемориального комплекса, посвященного боям во время Второй Мировой войны. О том, что удалось сделать за этот год и о планах на будущее в интервью корреспонденту ТИА «Острова», рассказал вице-мэр Северо-Курильска Александр Овсянников.
15 декабря Власти планируют за два-три года полностью решить вопрос с жилплощадью для курильчан
«Квартирный вопрос испортил москвичей», – писал когда-то классик. Впрочем, этот вопрос может испортить кого угодно, особенно если его не пытаться решить.
4 декабря Между Кунаширом и Шикотаном будет летать пассажирский вертолет
Транспортное сообщение между населенными пунктами единственной в России островной области – вопрос, десятилетиями не теряющий актуальности. Десятки островов способны соединить между собой лишь авиалинии и паромные переправы, в дееспособность которых периодически вносит свои корректировки погода.
Новости
Аналитика
Опросы
Полезные страницы
Реклама
О Компании
pix
Афиша
Комментарии
Работа кипит, ждем окончания. Интересно только, почему не ...

Анивчанин, анивчанка, анивчане. Стыдно информационному ...

Интересно очень что будет дальше? Мало информации у ...

Интересно,куда смотрят родители этих детей. Их вообще ...

Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...

ТИА Острова

Новости Сахалина и Курильских островов

добавить на Яндекс
  Яндекс.Метрика  
 