Профсоюз помог сахалинцу отсудить у работодателя более 650 тысяч рублей

Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил ряд исковых требований незаконно уволенного работника, председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Дальморнефтегеофизика». Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе

Сахалинского областного союза организаций профсоюзов.

Рассмотрев материалы дела и установив незаконность увольнения истца, суд решил взыскать с работодателя заработную плату за время вынужденного прогула работника в период со дня незаконного увольнения по день рассмотрения спора судом, компенсацию за неиспользованные дни отпуска и компенсацию морального вреда. Общая сумма, подлежащая взысканию, превысила 650 тысяч рублей.

В Сахалинском областном союзе организаций профсоюзов отмечают, что в адрес главной профсоюзной организации региона неоднократно поступали обращения работников-членов первичной профсоюзной организации ОАО «Дальморнефтегеофизика» о нарушении работодателем их трудовых прав.

У профсоюзной стороны, в частности, исходя из поступивших обращений, уже имелись серьезные замечания к работодателю по исполнению коллективного договора, индексации заработной платы, премированию работников, привлечению работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выплате сумм, причитающихся работникам при увольнении, начислению установленных надбавок, и т. д.

На основании поступивших сведений Сахалинский областной союз организаций профсоюзов обратился в прокуратуру Южно-Сахалинска с целью проведения проверки исполнения работодателем действующего законодательства.

В итоге, по результатам прокурорской проверки, часть информации, указанной в обращениях, нашла свое подтверждение, а управляющему директору предприятия было внесено представление об устранении нарушений закона.

Весомую роль в отстаивании прав членов профсоюза предприятия сыграл председатель первичной профсоюзной организации, который неоднократно обращался в вышестоящий профсоюзный орган, а также в надзорные органы с целью принятия мер реагирования по восстановлению нарушенных трудовых прав работников, отмены незаконных локальных нормативных актов в организации, принятых в обход действующего законодательства и коллективного договора.

Возможно, именно по причине наличия активной жизненной позиции председателю профорганизации работодателем сначала был объявлен выговор за неисполнение должностных обязанностей (позже признанный судом незаконным), затем он получил замечание и был лишен премии, а впоследствии уволен со своей должности за неоднократное невыполнение без уважительных причин трудовых обязанностей.

Президиум Сахалинского областного союза организаций профсоюзов, чье мотивированное мнение, в соответствии с трудовым законодательством, запросил работодатель, не согласился с его решением по вопросу расторжения трудового договора с председателем первичной профсоюзной организации.

При поддержке профсоюзной стороны последовало обращение в суд о признании незаконными приказов работодателя в части привлечения работника к дисциплинарной ответственности в виде выговора, замечания и увольнения, а также приказа об увольнении с должности за неоднократное невыполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, восстановлении работника в прежней должности, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, премиального вознаграждения и компенсации морального вреда.

В процессе рассмотрения спора истец уточнил отдельные заявленные исковые требования и просил суд изменить формулировку увольнения на увольнение с даты принятия судом решения по собственному желанию.

В ходе рассмотрения дела, исследовав собранные доказательства, оценив их в совокупности, суд пришел к выводу об отсутствии в действиях работника дисциплинарного проступка, за который он был привлечен к ответственности в виде выговора. Также судом удовлетворены требования в части признания незаконными приказа о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения и приказа об увольнении с должности.

Установив незаконность увольнения работника, суд удовлетворил исковые требования в части изменения формулировки и даты увольнения, взыскания заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации за неиспользованные дни отпуска и компенсации морального вреда.

Сахалинский областной союз организаций профсоюзов напоминает, что члены профессиональных союзов Сахалинской области по телефонам «горячей линии» (4242) 72-72-48 и 72-72-62, а также с помощью онлайн-сервиса «Интернет-приемная» на официальном сайте областных профсоюзов www.sakhprof.ru, всегда могут сообщить о нарушениях трудового законодательства на своих предприятиях, получить необходимую консультацию и юридическую помощь.