Профсоюз помог сахалинцу отсудить у работодателя более 650 тысяч рублей

|Политика
|Закон
|Общество
|Происшествия
|Здоровье
|Культура
|Экономика
|Образование
|Спорт
|Туризм
|18+
В преддверии праздника Дня знаний и начала учебного года общественные приемные партии «Единая Россия» в регионах РФ активно помогают подготовиться не только ученикам и их родителям, но и самим образовательным учреждениям. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении партии.
Пассажирские перевозки в Холмске должны стать качественными. Вопрос об этом обсудили в администрации города вместе с представителями Ассоциации перевозчиков, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
В прокуратуре Сахалинской области и городских (районных) прокуратурах 5 сентября 2017 года пройдет Всероссийский день приема предпринимателей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном органе.
30 августа в преддверии начала нового учебного года состоялось традиционное Общероссийское родительское собрание с министром образования и науки России Ольгой Васильевой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском минобре.
Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил ряд исковых требований незаконно уволенного работника, председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Дальморнефтегеофизика». Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе Сахалинского областного союза организаций профсоюзов.
19-летний сахалинец разбил окно, залез в квартиру и изнасиловал хозяйку
Жителя Поронайска подозревают в изнасиловании. В отношении 19-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
31 августа 2017 года в 14:00 в большом зале администрации Поронайского городского округа пройдет встреча в формате круглого стола с собственниками и нанимателями жилья по вопросам создания территориального общественного самоуправления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.
Избирательная комиссия Сахалинской области провела пресс-конференцию на тему предстоящих выборов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве. Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.
31 августа специалисты «Сахалинской Коммунальной Компании» произведут демонтаж наземного временного трубопровода, питавшего горячей водой 13, 13а, 14 и частично 9 микрорайоны весь летний период. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, будут переподключен реконструированный участок теплотрассы к действующему трубопроводу.
В Сахалинской области ветеранам боевых действий предложено выдавать беспроцентную ипотеку. Такую инициативу одобрил губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Житель Южно-Сахалинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. 18 августа 2017 года в экстренно-смотровом кабинете горбольницы скончался 55-летний мужчина, поступивший с колото-резаными ранами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
С 22 по 30 августа в Чехов-центре проходили занятия по сценической речи. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, для обучения артистов были приглашены два профессиональных педагога - Светлана Кустова из Владивостока и Марина Видинеева из Москвы.
Кампания по выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва выходит на финишную прямую. Агитационный период выдался непростой. Борьба идет в высокой конкуренции. В избирательной комиссии Сахалинской области отмечают – за любые незаконные технологии грозит серьёзная ответственность вплоть до уголовной.
В возрасте 38 лет скончался после продолжительной болезни известный российский скрипач Дмитрий Коган. Музыкант долгое время страдал от онкологического заболевания, сообщает АСТВ.ру.
В столице Сахалинской области 30 августа прошла торжественная церемония открытия нового хирургического корпуса онкодипансера. В ней приняли участие работники медицинского учреждения, региональные власти и руководители областного министерства здравоохранения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.
Подозреваемым в разбойном нападении на отделение связи в селе Санаторном инкриминируется еще одно преступление. Полиция установила их причастность, б этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 32-летнего жителя областного центра к трем фактам мошенничества. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областной полиции.
Энергетики напоминают жителям Сахалинской области о необходимости своевременной оплаты электроэнергии (до 25 числа каждого месяца, следующего за расчетным). При выборе способа оплаты можно ориентироваться на современные технологии, сообщили ТИА «Острова» в ПАО «Сахалинэнерго».
В рамках юбилея года гражданской обороны 1 сентября на площади Славы в Южно-Сахалинске пройдут несколько мероприятий. Кадетская школа устроит торжественную линейку, откроется выставка аварийно-спасательной техники и оборудования, для ребят проведут интерактивные уроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МЧС.
Депутатам от «Единой России» всех уровней рекомендовано посетить школы, в которых они учились, либо которые находятся в их избирательном округе, а также оказать помощь в подготовке детей из малообеспеченных и многодетных семей к началу учебного года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении партии.
|Архив новостей
|
Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил ряд исковых требований незаконно уволенного работника, председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Дальморнефтегеофизика». Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе
Сахалинского областного союза организаций профсоюзов.
Рассмотрев материалы дела и установив незаконность увольнения истца, суд решил взыскать с работодателя заработную плату за время вынужденного прогула работника в период со дня незаконного увольнения по день рассмотрения спора судом, компенсацию за неиспользованные дни отпуска и компенсацию морального вреда. Общая сумма, подлежащая взысканию, превысила 650 тысяч рублей.
В Сахалинском областном союзе организаций профсоюзов отмечают, что в адрес главной профсоюзной организации региона неоднократно поступали обращения работников-членов первичной профсоюзной организации ОАО «Дальморнефтегеофизика» о нарушении работодателем их трудовых прав.
У профсоюзной стороны, в частности, исходя из поступивших обращений, уже имелись серьезные замечания к работодателю по исполнению коллективного договора, индексации заработной платы, премированию работников, привлечению работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выплате сумм, причитающихся работникам при увольнении, начислению установленных надбавок, и т. д.
На основании поступивших сведений Сахалинский областной союз организаций профсоюзов обратился в прокуратуру Южно-Сахалинска с целью проведения проверки исполнения работодателем действующего законодательства.
В итоге, по результатам прокурорской проверки, часть информации, указанной в обращениях, нашла свое подтверждение, а управляющему директору предприятия было внесено представление об устранении нарушений закона.
Весомую роль в отстаивании прав членов профсоюза предприятия сыграл председатель первичной профсоюзной организации, который неоднократно обращался в вышестоящий профсоюзный орган, а также в надзорные органы с целью принятия мер реагирования по восстановлению нарушенных трудовых прав работников, отмены незаконных локальных нормативных актов в организации, принятых в обход действующего законодательства и коллективного договора.
Возможно, именно по причине наличия активной жизненной позиции председателю профорганизации работодателем сначала был объявлен выговор за неисполнение должностных обязанностей (позже признанный судом незаконным), затем он получил замечание и был лишен премии, а впоследствии уволен со своей должности за неоднократное невыполнение без уважительных причин трудовых обязанностей.
Президиум Сахалинского областного союза организаций профсоюзов, чье мотивированное мнение, в соответствии с трудовым законодательством, запросил работодатель, не согласился с его решением по вопросу расторжения трудового договора с председателем первичной профсоюзной организации.
При поддержке профсоюзной стороны последовало обращение в суд о признании незаконными приказов работодателя в части привлечения работника к дисциплинарной ответственности в виде выговора, замечания и увольнения, а также приказа об увольнении с должности за неоднократное невыполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, восстановлении работника в прежней должности, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, премиального вознаграждения и компенсации морального вреда.
В процессе рассмотрения спора истец уточнил отдельные заявленные исковые требования и просил суд изменить формулировку увольнения на увольнение с даты принятия судом решения по собственному желанию.
В ходе рассмотрения дела, исследовав собранные доказательства, оценив их в совокупности, суд пришел к выводу об отсутствии в действиях работника дисциплинарного проступка, за который он был привлечен к ответственности в виде выговора. Также судом удовлетворены требования в части признания незаконными приказа о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения и приказа об увольнении с должности.
Установив незаконность увольнения работника, суд удовлетворил исковые требования в части изменения формулировки и даты увольнения, взыскания заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации за неиспользованные дни отпуска и компенсации морального вреда.
Сахалинский областной союз организаций профсоюзов напоминает, что члены профессиональных союзов Сахалинской области по телефонам «горячей линии» (4242) 72-72-48 и 72-72-62, а также с помощью онлайн-сервиса «Интернет-приемная» на официальном сайте областных профсоюзов www.sakhprof.ru, всегда могут сообщить о нарушениях трудового законодательства на своих предприятиях, получить необходимую консультацию и юридическую помощь.
В преддверии праздника Дня знаний и начала учебного года общественные приемные партии «Единая Россия» в регионах РФ активно помогают подготовиться не только ученикам и их родителям, но и самим образовательным учреждениям. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении партии.
Пассажирские перевозки в Холмске должны стать качественными. Вопрос об этом обсудили в администрации города вместе с представителями Ассоциации перевозчиков, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
В прокуратуре Сахалинской области и городских (районных) прокуратурах 5 сентября 2017 года пройдет Всероссийский день приема предпринимателей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном органе.
30 августа в преддверии начала нового учебного года состоялось традиционное Общероссийское родительское собрание с министром образования и науки России Ольгой Васильевой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском минобре.
Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил ряд исковых требований незаконно уволенного работника, председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Дальморнефтегеофизика». Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе Сахалинского областного союза организаций профсоюзов.
19-летний сахалинец разбил окно, залез в квартиру и изнасиловал хозяйку
Жителя Поронайска подозревают в изнасиловании. В отношении 19-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
31 августа 2017 года в 14:00 в большом зале администрации Поронайского городского округа пройдет встреча в формате круглого стола с собственниками и нанимателями жилья по вопросам создания территориального общественного самоуправления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.
Избирательная комиссия Сахалинской области провела пресс-конференцию на тему предстоящих выборов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве. Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.
31 августа специалисты «Сахалинской Коммунальной Компании» произведут демонтаж наземного временного трубопровода, питавшего горячей водой 13, 13а, 14 и частично 9 микрорайоны весь летний период. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, будут переподключен реконструированный участок теплотрассы к действующему трубопроводу.
В Сахалинской области ветеранам боевых действий предложено выдавать беспроцентную ипотеку. Такую инициативу одобрил губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Житель Южно-Сахалинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. 18 августа 2017 года в экстренно-смотровом кабинете горбольницы скончался 55-летний мужчина, поступивший с колото-резаными ранами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
С 22 по 30 августа в Чехов-центре проходили занятия по сценической речи. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, для обучения артистов были приглашены два профессиональных педагога - Светлана Кустова из Владивостока и Марина Видинеева из Москвы.
Кампания по выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва выходит на финишную прямую. Агитационный период выдался непростой. Борьба идет в высокой конкуренции. В избирательной комиссии Сахалинской области отмечают – за любые незаконные технологии грозит серьёзная ответственность вплоть до уголовной.
В возрасте 38 лет скончался после продолжительной болезни известный российский скрипач Дмитрий Коган. Музыкант долгое время страдал от онкологического заболевания, сообщает АСТВ.ру.
В столице Сахалинской области 30 августа прошла торжественная церемония открытия нового хирургического корпуса онкодипансера. В ней приняли участие работники медицинского учреждения, региональные власти и руководители областного министерства здравоохранения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.
Подозреваемым в разбойном нападении на отделение связи в селе Санаторном инкриминируется еще одно преступление. Полиция установила их причастность, б этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 32-летнего жителя областного центра к трем фактам мошенничества. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областной полиции.
Энергетики напоминают жителям Сахалинской области о необходимости своевременной оплаты электроэнергии (до 25 числа каждого месяца, следующего за расчетным). При выборе способа оплаты можно ориентироваться на современные технологии, сообщили ТИА «Острова» в ПАО «Сахалинэнерго».
В рамках юбилея года гражданской обороны 1 сентября на площади Славы в Южно-Сахалинске пройдут несколько мероприятий. Кадетская школа устроит торжественную линейку, откроется выставка аварийно-спасательной техники и оборудования, для ребят проведут интерактивные уроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МЧС.
Депутатам от «Единой России» всех уровней рекомендовано посетить школы, в которых они учились, либо которые находятся в их избирательном округе, а также оказать помощь в подготовке детей из малообеспеченных и многодетных семей к началу учебного года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении партии.
Анивчанин, анивчанка, анивчане. Стыдно информационному ...
Интересно очень что будет дальше? Мало информации у ...
Интересно,куда смотрят родители этих детей. Их вообще ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
ТИА Острова
Новости Сахалина и Курильских островов
|
© 2006—2017, ТИА "Острова". Редакция: redaktor@tia-ostrova.ru