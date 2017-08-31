Министр образования и науки России ответила на вопросы родителей в прямом эфире

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В преддверии праздника Дня знаний и начала учебного года общественные приемные партии «Единая Россия» в регионах РФ активно помогают подготовиться не только ученикам и их родителям, но и самим образовательным учреждениям. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении партии.
Пассажирские перевозки в Холмске должны стать качественными. Вопрос об этом обсудили в администрации города вместе с представителями Ассоциации перевозчиков, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
В прокуратуре Сахалинской области и городских (районных) прокуратурах 5 сентября 2017 года пройдет Всероссийский день приема предпринимателей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном органе.
30 августа в преддверии начала нового учебного года состоялось традиционное Общероссийское родительское собрание с министром образования и науки России Ольгой Васильевой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском минобре.
Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил ряд исковых требований незаконно уволенного работника, председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Дальморнефтегеофизика». Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе Сахалинского областного союза организаций профсоюзов.
19-летний сахалинец разбил окно, залез в квартиру и изнасиловал хозяйку
Жителя Поронайска подозревают в изнасиловании. В отношении 19-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
31 августа 2017 года в 14:00 в большом зале администрации Поронайского городского округа пройдет встреча в формате круглого стола с собственниками и нанимателями жилья по вопросам создания территориального общественного самоуправления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.
Избирательная комиссия Сахалинской области провела пресс-конференцию на тему предстоящих выборов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве. Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.
31 августа специалисты «Сахалинской Коммунальной Компании» произведут демонтаж наземного временного трубопровода, питавшего горячей водой 13, 13а, 14 и частично 9 микрорайоны весь летний период. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, будут переподключен реконструированный участок теплотрассы к действующему трубопроводу.
В Сахалинской области ветеранам боевых действий предложено выдавать беспроцентную ипотеку. Такую инициативу одобрил губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Житель Южно-Сахалинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. 18 августа 2017 года в экстренно-смотровом кабинете горбольницы скончался 55-летний мужчина, поступивший с колото-резаными ранами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
С 22 по 30 августа в Чехов-центре проходили занятия по сценической речи. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, для обучения артистов были приглашены два профессиональных педагога - Светлана Кустова из Владивостока и Марина Видинеева из Москвы.
Кампания по выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва выходит на финишную прямую. Агитационный период выдался непростой. Борьба идет в высокой конкуренции. В избирательной комиссии Сахалинской области отмечают – за любые незаконные технологии грозит серьёзная ответственность вплоть до уголовной.
В возрасте 38 лет скончался после продолжительной болезни известный российский скрипач Дмитрий Коган. Музыкант долгое время страдал от онкологического заболевания, сообщает АСТВ.ру.
В столице Сахалинской области 30 августа прошла торжественная церемония открытия нового хирургического корпуса онкодипансера. В ней приняли участие работники медицинского учреждения, региональные власти и руководители областного министерства здравоохранения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.
Подозреваемым в разбойном нападении на отделение связи в селе Санаторном инкриминируется еще одно преступление. Полиция установила их причастность, б этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 32-летнего жителя областного центра к трем фактам мошенничества. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областной полиции.
Энергетики напоминают жителям Сахалинской области о необходимости своевременной оплаты электроэнергии (до 25 числа каждого месяца, следующего за расчетным). При выборе способа оплаты можно ориентироваться на современные технологии, сообщили ТИА «Острова» в ПАО «Сахалинэнерго».
В рамках юбилея года гражданской обороны 1 сентября на площади Славы в Южно-Сахалинске пройдут несколько мероприятий. Кадетская школа устроит торжественную линейку, откроется выставка аварийно-спасательной техники и оборудования, для ребят проведут интерактивные уроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МЧС.
Депутатам от «Единой России» всех уровней рекомендовано посетить школы, в которых они учились, либо которые находятся в их избирательном округе, а также оказать помощь в подготовке детей из малообеспеченных и многодетных семей к началу учебного года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении партии.
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30 августа в преддверии начала нового учебного года состоялось традиционное Общероссийское родительское собрание с министром образования и науки России Ольгой Васильевой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском минобре.
В этом году площадкой для проведения мероприятия стал московский Центр образования №548 «Царицыно». Вопросы министру задавали как непосредственные участники собрания в актовом зале Центра образования, так и родители по видеосвязи из Самарской, Белгородской, Тульской, Курганской, Калининградской областей, Приморского края, республик Крым, Дагестан и Хакасия. Министр также отвечала на вопросы, поступившие на сайт Минобрнауки России и через аккаунты министерства в социальных сетях.
Модерировал собрание писатель, философ, автор и бессменный ведущий телевизионной программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский.
В своем вступительном слове Ольга Васильева сообщила о существенном увеличении числа первоклассников.
- В этом году в первый класс идет 1,8 миллиона наших малышей. Это ровно на 110 тысяч больше, чем в прошлом году. Это огромная радость, - отметила министр.
Отвечая на вопрос родителей из Республики Хакасия об инклюзивном образовании и работе коррекционных школ, Ольга Юрьевна подчеркнула, что в этом году 11 тысяч школ приняли 476 детей с особенностями здоровья в рамках развития инклюзии, и ни одна коррекционная школа в 2016-м и текущем году закрыта не была.
- У нас как было 1 764 коррекционные школы, так и осталось, - сообщила министр.
Она выразила благодарность коллегам из Министерства промышленности и торговли РФ за совместную реализацию проекта для коррекционных школ: поставку комплексов для обследования здоровья детей. Специальные медицинские комплексы уже получили 360 школ, в течение трех лет планируется оснастить ими все коррекционные образовательные организации.
Ольга Юрьевна проинформировала, что подготовку специалистов-дефектологов она планирует держать на личном контроле. Это особенно важно в условиях, когда российская дефектологическая школа восстанавливается в соответствии с лучшими научными традициями и педагогической практикой.
Еще один вопрос, волнующий родителей, - это возвращение медицинских кабинетов в школы и предоставление данных о здоровье детей.
Министр сформулировала свою позицию по этому вопросу.
- Я убеждена, что школа должна знать об особенностях здоровья ребенка. Защита данных - вещь замечательная, но дело касается здоровья. Информация об этом должна быть в школах, возможно, она будет иметь заявительный характер, - подчеркнула Ольга Юрьевна.
- Мамы по-разному к этому относятся. Но мне кажется, если есть проблемы, медики в школе должны о них знать, - сказала министр.
В качестве примера Ольга Юрьевна напомнила о трагических случаях в школах во время уроков физкультуры, зафиксированных в прошлом учебном году.
Министр заявила, что вопрос о медицинских кабинетах и предоставлении информации о здоровье детей будет решаться совместно с министерством здравоохранения РФ.
В рамках собрания прозвучал вопрос из Дагестана о сборе денег на ремонты школ и покупку дополнительных пособий, зачастую оказывающихся ненужными в учебном процессе.
Министр заявила, что недопустимо собирать средства и проводить ремонт зданий за счет родителей, и каждый отдельный случай следует рассматривать непосредственно с правоохранительными органами.
- Вопрос о поборах нужно решать внутри самой школы, для начала, и с руководством муниципалитета, который является ее учредителем. Никаких поборов быть не должно. Поэтому каждый отдельный случай нужно решать, в том числе, и с правоохранительными органами, - заявила Василева.
Отвечая на вопрос про пятидневную или шестидневную учебную неделю, Ольга Юрьевна проинформировала, что это решение также принимает школа.
- Программа для малышей должна, как мне кажется, укладываться в 5 дней, а старшие дети, если требует необходимость, могут прийти и в субботу, - резюмировала министр.
Она добавила, что разговоры о перегруженности детей велись всегда, но часть занятий идет в рамках дополнительного образования, как кружки, и это дает возможность детям сменить вид деятельности и то же время получить новые знания и навыки.
Во время собрания родители поинтересовались у министра о возможном сокращении федерального перечня учебников. Ольга Юрьевна напомнила, что существующий перечень насчитывает 1 376 учебников - и это «колоссальное количество».
В рамках выполнения поручения президента РФ в настоящее время проводится экспертная оценка содержания существующих учебников и формирование нового перечня. Ольга Юрьевна напомнила, что на площадке Дискуссионного клуба на сайте Минобрнауки РФ идет обсуждение качества учебников, в котором могут принять участие педагоги из всех регионов.
Министр уточнила, что уже собрано большое количество пожеланий и замечаний, и в связи с активностью участников Дискуссионного клуба обсуждение закончится не 31 августа, как планировалось, а продлится еще две недели сентября.
В течение двухчасового Общероссийского родительского собрания прозвучали вопросы, связанные с итоговой аттестацией, наибольший интерес вызвало введение устной части экзамена по русскому языку и перспективы появления обязательных экзаменов по иностранному языку и истории.
Кроме того, обсуждалось возвращение в школьную программу астрономии - этот вопрос задали не только родители, он прозвучал непосредственно из космоса от Героя Российской Федерации, космонавта С.Н. Рязанского, председателя Российского движения школьников.
Ольга Юрьевна также ответила на вопросы, связанные с трудовым воспитанием школьников, организацией детского отдыха, семейного образования и прокомментировала многие другие актуальные для родителей темы.
Участие в беседе с родителями страны принимал также глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки С.С. Кравцов.
В завершение встречи министр образования и науки России поблагодарила участников собрания и поздравила всех с наступающим учебным годом.
- Хочу сказать большое спасибо тем, кто по призванию и зову сердца 1 сентября войдет в классы! Хочу пожелать здоровья им, счастья их семьям, чтобы этот год был у нас прекрасным, дети нас радовали. И я думаю, все у нас получится! - сказала министр.
В преддверии праздника Дня знаний и начала учебного года общественные приемные партии «Единая Россия» в регионах РФ активно помогают подготовиться не только ученикам и их родителям, но и самим образовательным учреждениям. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении партии.
Пассажирские перевозки в Холмске должны стать качественными. Вопрос об этом обсудили в администрации города вместе с представителями Ассоциации перевозчиков, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
В прокуратуре Сахалинской области и городских (районных) прокуратурах 5 сентября 2017 года пройдет Всероссийский день приема предпринимателей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном органе.
30 августа в преддверии начала нового учебного года состоялось традиционное Общероссийское родительское собрание с министром образования и науки России Ольгой Васильевой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском минобре.
Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил ряд исковых требований незаконно уволенного работника, председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Дальморнефтегеофизика». Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе Сахалинского областного союза организаций профсоюзов.
19-летний сахалинец разбил окно, залез в квартиру и изнасиловал хозяйку
Жителя Поронайска подозревают в изнасиловании. В отношении 19-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
31 августа 2017 года в 14:00 в большом зале администрации Поронайского городского округа пройдет встреча в формате круглого стола с собственниками и нанимателями жилья по вопросам создания территориального общественного самоуправления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.
Избирательная комиссия Сахалинской области провела пресс-конференцию на тему предстоящих выборов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве. Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.
31 августа специалисты «Сахалинской Коммунальной Компании» произведут демонтаж наземного временного трубопровода, питавшего горячей водой 13, 13а, 14 и частично 9 микрорайоны весь летний период. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, будут переподключен реконструированный участок теплотрассы к действующему трубопроводу.
В Сахалинской области ветеранам боевых действий предложено выдавать беспроцентную ипотеку. Такую инициативу одобрил губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Житель Южно-Сахалинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. 18 августа 2017 года в экстренно-смотровом кабинете горбольницы скончался 55-летний мужчина, поступивший с колото-резаными ранами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
С 22 по 30 августа в Чехов-центре проходили занятия по сценической речи. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, для обучения артистов были приглашены два профессиональных педагога - Светлана Кустова из Владивостока и Марина Видинеева из Москвы.
Кампания по выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва выходит на финишную прямую. Агитационный период выдался непростой. Борьба идет в высокой конкуренции. В избирательной комиссии Сахалинской области отмечают – за любые незаконные технологии грозит серьёзная ответственность вплоть до уголовной.
В возрасте 38 лет скончался после продолжительной болезни известный российский скрипач Дмитрий Коган. Музыкант долгое время страдал от онкологического заболевания, сообщает АСТВ.ру.
В столице Сахалинской области 30 августа прошла торжественная церемония открытия нового хирургического корпуса онкодипансера. В ней приняли участие работники медицинского учреждения, региональные власти и руководители областного министерства здравоохранения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.
Подозреваемым в разбойном нападении на отделение связи в селе Санаторном инкриминируется еще одно преступление. Полиция установила их причастность, б этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 32-летнего жителя областного центра к трем фактам мошенничества. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областной полиции.
Энергетики напоминают жителям Сахалинской области о необходимости своевременной оплаты электроэнергии (до 25 числа каждого месяца, следующего за расчетным). При выборе способа оплаты можно ориентироваться на современные технологии, сообщили ТИА «Острова» в ПАО «Сахалинэнерго».
В рамках юбилея года гражданской обороны 1 сентября на площади Славы в Южно-Сахалинске пройдут несколько мероприятий. Кадетская школа устроит торжественную линейку, откроется выставка аварийно-спасательной техники и оборудования, для ребят проведут интерактивные уроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МЧС.
Депутатам от «Единой России» всех уровней рекомендовано посетить школы, в которых они учились, либо которые находятся в их избирательном округе, а также оказать помощь в подготовке детей из малообеспеченных и многодетных семей к началу учебного года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении партии.
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