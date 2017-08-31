Министр образования и науки России ответила на вопросы родителей в прямом эфире

30 августа в преддверии начала нового учебного года состоялось традиционное Общероссийское родительское собрание с министром образования и науки России Ольгой Васильевой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском минобре.

В этом году площадкой для проведения мероприятия стал московский Центр образования №548 «Царицыно». Вопросы министру задавали как непосредственные участники собрания в актовом зале Центра образования, так и родители по видеосвязи из Самарской, Белгородской, Тульской, Курганской, Калининградской областей, Приморского края, республик Крым, Дагестан и Хакасия. Министр также отвечала на вопросы, поступившие на сайт Минобрнауки России и через аккаунты министерства в социальных сетях.

Модерировал собрание писатель, философ, автор и бессменный ведущий телевизионной программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский.

В своем вступительном слове Ольга Васильева сообщила о существенном увеличении числа первоклассников.

- В этом году в первый класс идет 1,8 миллиона наших малышей. Это ровно на 110 тысяч больше, чем в прошлом году. Это огромная радость, - отметила министр.

Отвечая на вопрос родителей из Республики Хакасия об инклюзивном образовании и работе коррекционных школ, Ольга Юрьевна подчеркнула, что в этом году 11 тысяч школ приняли 476 детей с особенностями здоровья в рамках развития инклюзии, и ни одна коррекционная школа в 2016-м и текущем году закрыта не была.

- У нас как было 1 764 коррекционные школы, так и осталось, - сообщила министр.

Она выразила благодарность коллегам из Министерства промышленности и торговли РФ за совместную реализацию проекта для коррекционных школ: поставку комплексов для обследования здоровья детей. Специальные медицинские комплексы уже получили 360 школ, в течение трех лет планируется оснастить ими все коррекционные образовательные организации.

Ольга Юрьевна проинформировала, что подготовку специалистов-дефектологов она планирует держать на личном контроле. Это особенно важно в условиях, когда российская дефектологическая школа восстанавливается в соответствии с лучшими научными традициями и педагогической практикой.

Еще один вопрос, волнующий родителей, - это возвращение медицинских кабинетов в школы и предоставление данных о здоровье детей.

Министр сформулировала свою позицию по этому вопросу.

- Я убеждена, что школа должна знать об особенностях здоровья ребенка. Защита данных - вещь замечательная, но дело касается здоровья. Информация об этом должна быть в школах, возможно, она будет иметь заявительный характер, - подчеркнула Ольга Юрьевна.

- Мамы по-разному к этому относятся. Но мне кажется, если есть проблемы, медики в школе должны о них знать, - сказала министр.

В качестве примера Ольга Юрьевна напомнила о трагических случаях в школах во время уроков физкультуры, зафиксированных в прошлом учебном году.

Министр заявила, что вопрос о медицинских кабинетах и предоставлении информации о здоровье детей будет решаться совместно с министерством здравоохранения РФ.

В рамках собрания прозвучал вопрос из Дагестана о сборе денег на ремонты школ и покупку дополнительных пособий, зачастую оказывающихся ненужными в учебном процессе.

Министр заявила, что недопустимо собирать средства и проводить ремонт зданий за счет родителей, и каждый отдельный случай следует рассматривать непосредственно с правоохранительными органами.

- Вопрос о поборах нужно решать внутри самой школы, для начала, и с руководством муниципалитета, который является ее учредителем. Никаких поборов быть не должно. Поэтому каждый отдельный случай нужно решать, в том числе, и с правоохранительными органами, - заявила Василева.

Отвечая на вопрос про пятидневную или шестидневную учебную неделю, Ольга Юрьевна проинформировала, что это решение также принимает школа.

- Программа для малышей должна, как мне кажется, укладываться в 5 дней, а старшие дети, если требует необходимость, могут прийти и в субботу, - резюмировала министр.

Она добавила, что разговоры о перегруженности детей велись всегда, но часть занятий идет в рамках дополнительного образования, как кружки, и это дает возможность детям сменить вид деятельности и то же время получить новые знания и навыки.

Во время собрания родители поинтересовались у министра о возможном сокращении федерального перечня учебников. Ольга Юрьевна напомнила, что существующий перечень насчитывает 1 376 учебников - и это «колоссальное количество».

В рамках выполнения поручения президента РФ в настоящее время проводится экспертная оценка содержания существующих учебников и формирование нового перечня. Ольга Юрьевна напомнила, что на площадке Дискуссионного клуба на сайте Минобрнауки РФ идет обсуждение качества учебников, в котором могут принять участие педагоги из всех регионов.

Министр уточнила, что уже собрано большое количество пожеланий и замечаний, и в связи с активностью участников Дискуссионного клуба обсуждение закончится не 31 августа, как планировалось, а продлится еще две недели сентября.

В течение двухчасового Общероссийского родительского собрания прозвучали вопросы, связанные с итоговой аттестацией, наибольший интерес вызвало введение устной части экзамена по русскому языку и перспективы появления обязательных экзаменов по иностранному языку и истории.

Кроме того, обсуждалось возвращение в школьную программу астрономии - этот вопрос задали не только родители, он прозвучал непосредственно из космоса от Героя Российской Федерации, космонавта С.Н. Рязанского, председателя Российского движения школьников.

Ольга Юрьевна также ответила на вопросы, связанные с трудовым воспитанием школьников, организацией детского отдыха, семейного образования и прокомментировала многие другие актуальные для родителей темы.

Участие в беседе с родителями страны принимал также глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки С.С. Кравцов.

В завершение встречи министр образования и науки России поблагодарила участников собрания и поздравила всех с наступающим учебным годом.

- Хочу сказать большое спасибо тем, кто по призванию и зову сердца 1 сентября войдет в классы! Хочу пожелать здоровья им, счастья их семьям, чтобы этот год был у нас прекрасным, дети нас радовали. И я думаю, все у нас получится! - сказала министр.