31 августа 2017 г., 10:39

5 сентября в прокуратурах Сахалина пройдут приемы предпринимателей

В прокуратуре Сахалинской области и городских (районных) прокуратурах 5 сентября 2017 года пройдет Всероссийский день приема предпринимателей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном органе.

Во исполнение распоряжения генерального прокурора Российской Федерации в прокуратуре Сахалинской области и подчиненных прокуратурах первый вторник каждого месяца объявлен Всероссийским днем приема предпринимателей.

Каждое обращение будет рассмотрено, при наличии оснований прокуроры незамедлительно примут меры к восстановлению прав предпринимателей и устранению нарушений законов.

С графиком проведения в прокуратуре Сахалинской области Всероссийского дня приема предпринимателей на 2-е полугодие 2017 года можно ознакомиться на официальном сайте прокуратуры Сахалинской области.