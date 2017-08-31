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Новости
10:45   Общественные приемные «Единой России» проводят акцию «Собери ребенка в школу»
                 В преддверии праздника Дня знаний и начала учебного года общественные приемные партии «Единая Россия» в регионах РФ активно помогают подготовиться не только ученикам и их родителям, но и самим образовательным учреждениям. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении партии.

10:42   В Холмске скоро закупят новые автобусы 
                 Пассажирские перевозки в Холмске должны стать качественными. Вопрос об этом обсудили в администрации города вместе с представителями Ассоциации перевозчиков, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

10:39   5 сентября в прокуратурах Сахалина пройдут приемы предпринимателей
                 В прокуратуре Сахалинской области и городских (районных) прокуратурах 5 сентября 2017 года пройдет Всероссийский день приема предпринимателей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном органе.

10:17   Министр образования и науки России ответила на вопросы родителей в прямом эфире 
                 30 августа в преддверии начала нового учебного года состоялось традиционное Общероссийское родительское собрание с министром образования и науки России Ольгой Васильевой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском минобре.

09:38   Профсоюз помог сахалинцу отсудить у работодателя более 650 тысяч рублей 
                 Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил ряд исковых требований незаконно уволенного работника, председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Дальморнефтегеофизика». Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе Сахалинского областного союза организаций профсоюзов.

30 августа
19-летний сахалинец разбил окно, залез в квартиру и изнасиловал хозяйку 
                 Жителя Поронайска подозревают в изнасиловании. В отношении 19-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

В Поронайске проведут круглый стол по вопросам создания ТОСов
                 31 августа 2017 года в 14:00 в большом зале администрации Поронайского городского округа пройдет встреча в формате круглого стола с собственниками и нанимателями жилья по вопросам создания территориального общественного самоуправления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.

Выборы на Сахалине проходят в высокой конкурентной борьбе 
                 Избирательная комиссия Сахалинской области провела пресс-конференцию на тему предстоящих выборов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве. Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.

Четыре района Южно-Сахалинска останутся без горячей воды 
                 31 августа специалисты «Сахалинской Коммунальной Компании» произведут демонтаж наземного временного трубопровода, питавшего горячей водой 13, 13а, 14 и частично 9 микрорайоны весь летний период. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, будут переподключен реконструированный участок теплотрассы к действующему трубопроводу.

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Депутаты от «Единой России» проведут 1 сентября встречи с учениками в школах
                 Депутатам от «Единой России» всех уровней рекомендовано посетить школы, в которых они учились, либо которые находятся в их избирательном округе, а также оказать помощь в подготовке детей из малообеспеченных и многодетных семей к началу учебного года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении партии.

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31 августа 2017 г., 10:42

В Холмске скоро закупят новые автобусы

Пассажирские перевозки в Холмске должны стать качественными. Вопрос об этом обсудили в администрации города вместе с представителями Ассоциации перевозчиков, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

Основным вопросом встречи стало обеспечение жителей круга качественными транспортными услугами. Разговор коснулся не только выполнения перевозчиками договорных обязательств, касающихся соблюдения графика и интервала движения городского транспорта, но и возможности открытия новых маршрутов, постановки на линии современных комфортабельных автобусов, которые в скором времени будут закуплены Холмской администрацией.

Кроме того, речь шла и о том, что всем городским перевозчикам необходимо будет учесть скорое закрытие путепровода по улице Советской, продумать, как в связи с этим изменятся привычные для всех горожан маршруты.

Важным моментом встречи стало создание по инициативе вновь сформированного консультативного общественного совета при администрации округа рабочей группы по контролю над работой перевозчиков. Рабочая группа будет действовать на постоянной основе совместно с представителями администрации и Ассоциации перевозчиков.

На следующей неделе в администрации округа пройдёт новая рабочая встреча, где и будут обсуждены вопросы и предложения, поступившие как от управления ЖКХ, городской общественности, так и от самих перевозчиков.

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Автор: Острова


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10:45   Общественные приемные «Единой России» проводят акцию «Собери ребенка в школу»
                 В преддверии праздника Дня знаний и начала учебного года общественные приемные партии «Единая Россия» в регионах РФ активно помогают подготовиться не только ученикам и их родителям, но и самим образовательным учреждениям. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении партии.

10:42   В Холмске скоро закупят новые автобусы 
                 Пассажирские перевозки в Холмске должны стать качественными. Вопрос об этом обсудили в администрации города вместе с представителями Ассоциации перевозчиков, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

10:39   5 сентября в прокуратурах Сахалина пройдут приемы предпринимателей
                 В прокуратуре Сахалинской области и городских (районных) прокуратурах 5 сентября 2017 года пройдет Всероссийский день приема предпринимателей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном органе.

10:17   Министр образования и науки России ответила на вопросы родителей в прямом эфире 
                 30 августа в преддверии начала нового учебного года состоялось традиционное Общероссийское родительское собрание с министром образования и науки России Ольгой Васильевой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском минобре.

09:38   Профсоюз помог сахалинцу отсудить у работодателя более 650 тысяч рублей 
                 Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил ряд исковых требований незаконно уволенного работника, председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Дальморнефтегеофизика». Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе Сахалинского областного союза организаций профсоюзов.

30 августа
19-летний сахалинец разбил окно, залез в квартиру и изнасиловал хозяйку 
                 Жителя Поронайска подозревают в изнасиловании. В отношении 19-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

В Поронайске проведут круглый стол по вопросам создания ТОСов
                 31 августа 2017 года в 14:00 в большом зале администрации Поронайского городского округа пройдет встреча в формате круглого стола с собственниками и нанимателями жилья по вопросам создания территориального общественного самоуправления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.

Выборы на Сахалине проходят в высокой конкурентной борьбе 
                 Избирательная комиссия Сахалинской области провела пресс-конференцию на тему предстоящих выборов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве. Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.

Четыре района Южно-Сахалинска останутся без горячей воды 
                 31 августа специалисты «Сахалинской Коммунальной Компании» произведут демонтаж наземного временного трубопровода, питавшего горячей водой 13, 13а, 14 и частично 9 микрорайоны весь летний период. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, будут переподключен реконструированный участок теплотрассы к действующему трубопроводу.

На Сахалине ветеранам боевых действий будут выдавать беспроцентную ипотеку 
                 В Сахалинской области ветеранам боевых действий предложено выдавать беспроцентную ипотеку. Такую инициативу одобрил губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

Южносахалинец убил собутыльника в ходе «политической» ссоры 
                 Житель Южно-Сахалинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. 18 августа 2017 года в экстренно-смотровом кабинете горбольницы скончался 55-летний мужчина, поступивший с колото-резаными ранами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Артисты Чехов-центра прошли обучение по сценической речи 
                 С 22 по 30 августа в Чехов-центре проходили занятия по сценической речи. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, для обучения артистов были приглашены два профессиональных педагога - Светлана Кустова из Владивостока и Марина Видинеева из Москвы.

Избирком: чёрный пиар на сахалинских выборах должен быть строго наказан
                 Кампания по выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва выходит на финишную прямую. Агитационный период выдался непростой. Борьба идет в высокой конкуренции. В избирательной комиссии Сахалинской области отмечают – за любые незаконные технологии грозит серьёзная ответственность вплоть до уголовной.

Скончался скрипач с мировым именем, заслуженный житель Невельска Дмитрий Коган 
                 В возрасте 38 лет скончался после продолжительной болезни известный российский скрипач Дмитрий Коган. Музыкант долгое время страдал от онкологического заболевания, сообщает АСТВ.ру.

В Южно-Сахалинске открыт новый хирургический корпус онкологического диспансера 
                 В столице Сахалинской области 30 августа прошла торжественная церемония открытия нового хирургического корпуса онкодипансера. В ней приняли участие работники медицинского учреждения, региональные власти и руководители областного министерства здравоохранения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.

Разбойники, напавшие на отделение связи в Санаторном, ранее похитили крупную сумму в другом месте
                 Подозреваемым в разбойном нападении на отделение связи в селе Санаторном инкриминируется еще одно преступление. Полиция установила их причастность, б этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Южносахалинец наживился на желающих отдохнуть
                 Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 32-летнего жителя областного центра к трем фактам мошенничества. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Островитяне все больше выбирают современные способы оплаты электроэнергии
                 Энергетики напоминают жителям Сахалинской области о необходимости своевременной оплаты электроэнергии (до 25 числа каждого месяца, следующего за расчетным). При выборе способа оплаты можно ориентироваться на современные технологии, сообщили ТИА «Острова» в ПАО «Сахалинэнерго».

Сахалинских школьников спасатели поздравят с днем знаний 
                 В рамках юбилея года гражданской обороны 1 сентября на площади Славы в Южно-Сахалинске пройдут несколько мероприятий. Кадетская школа устроит торжественную линейку, откроется выставка аварийно-спасательной техники и оборудования, для ребят проведут интерактивные уроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МЧС.

Депутаты от «Единой России» проведут 1 сентября встречи с учениками в школах
                 Депутатам от «Единой России» всех уровней рекомендовано посетить школы, в которых они учились, либо которые находятся в их избирательном округе, а также оказать помощь в подготовке детей из малообеспеченных и многодетных семей к началу учебного года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении партии.

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