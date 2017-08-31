В Холмске скоро закупят новые автобусы

Пассажирские перевозки в Холмске должны стать качественными. Вопрос об этом обсудили в администрации города вместе с представителями Ассоциации перевозчиков, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

Основным вопросом встречи стало обеспечение жителей круга качественными транспортными услугами. Разговор коснулся не только выполнения перевозчиками договорных обязательств, касающихся соблюдения графика и интервала движения городского транспорта, но и возможности открытия новых маршрутов, постановки на линии современных комфортабельных автобусов, которые в скором времени будут закуплены Холмской администрацией.

Кроме того, речь шла и о том, что всем городским перевозчикам необходимо будет учесть скорое закрытие путепровода по улице Советской, продумать, как в связи с этим изменятся привычные для всех горожан маршруты.

Важным моментом встречи стало создание по инициативе вновь сформированного консультативного общественного совета при администрации округа рабочей группы по контролю над работой перевозчиков. Рабочая группа будет действовать на постоянной основе совместно с представителями администрации и Ассоциации перевозчиков.

На следующей неделе в администрации округа пройдёт новая рабочая встреча, где и будут обсуждены вопросы и предложения, поступившие как от управления ЖКХ, городской общественности, так и от самих перевозчиков.