Общественные приемные «Единой России» проводят акцию «Собери ребенка в школу»

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В преддверии праздника Дня знаний и начала учебного года общественные приемные партии «Единая Россия» в регионах РФ активно помогают подготовиться не только ученикам и их родителям, но и самим образовательным учреждениям. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении партии.
Пассажирские перевозки в Холмске должны стать качественными. Вопрос об этом обсудили в администрации города вместе с представителями Ассоциации перевозчиков, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
В прокуратуре Сахалинской области и городских (районных) прокуратурах 5 сентября 2017 года пройдет Всероссийский день приема предпринимателей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном органе.
30 августа в преддверии начала нового учебного года состоялось традиционное Общероссийское родительское собрание с министром образования и науки России Ольгой Васильевой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском минобре.
Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил ряд исковых требований незаконно уволенного работника, председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Дальморнефтегеофизика». Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе Сахалинского областного союза организаций профсоюзов.
19-летний сахалинец разбил окно, залез в квартиру и изнасиловал хозяйку
Жителя Поронайска подозревают в изнасиловании. В отношении 19-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
31 августа 2017 года в 14:00 в большом зале администрации Поронайского городского округа пройдет встреча в формате круглого стола с собственниками и нанимателями жилья по вопросам создания территориального общественного самоуправления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.
Избирательная комиссия Сахалинской области провела пресс-конференцию на тему предстоящих выборов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве. Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.
31 августа специалисты «Сахалинской Коммунальной Компании» произведут демонтаж наземного временного трубопровода, питавшего горячей водой 13, 13а, 14 и частично 9 микрорайоны весь летний период. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, будут переподключен реконструированный участок теплотрассы к действующему трубопроводу.
В Сахалинской области ветеранам боевых действий предложено выдавать беспроцентную ипотеку. Такую инициативу одобрил губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Житель Южно-Сахалинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. 18 августа 2017 года в экстренно-смотровом кабинете горбольницы скончался 55-летний мужчина, поступивший с колото-резаными ранами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
С 22 по 30 августа в Чехов-центре проходили занятия по сценической речи. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, для обучения артистов были приглашены два профессиональных педагога - Светлана Кустова из Владивостока и Марина Видинеева из Москвы.
Кампания по выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва выходит на финишную прямую. Агитационный период выдался непростой. Борьба идет в высокой конкуренции. В избирательной комиссии Сахалинской области отмечают – за любые незаконные технологии грозит серьёзная ответственность вплоть до уголовной.
В возрасте 38 лет скончался после продолжительной болезни известный российский скрипач Дмитрий Коган. Музыкант долгое время страдал от онкологического заболевания, сообщает АСТВ.ру.
В столице Сахалинской области 30 августа прошла торжественная церемония открытия нового хирургического корпуса онкодипансера. В ней приняли участие работники медицинского учреждения, региональные власти и руководители областного министерства здравоохранения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.
Подозреваемым в разбойном нападении на отделение связи в селе Санаторном инкриминируется еще одно преступление. Полиция установила их причастность, б этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 32-летнего жителя областного центра к трем фактам мошенничества. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областной полиции.
Энергетики напоминают жителям Сахалинской области о необходимости своевременной оплаты электроэнергии (до 25 числа каждого месяца, следующего за расчетным). При выборе способа оплаты можно ориентироваться на современные технологии, сообщили ТИА «Острова» в ПАО «Сахалинэнерго».
В рамках юбилея года гражданской обороны 1 сентября на площади Славы в Южно-Сахалинске пройдут несколько мероприятий. Кадетская школа устроит торжественную линейку, откроется выставка аварийно-спасательной техники и оборудования, для ребят проведут интерактивные уроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МЧС.
Депутатам от «Единой России» всех уровней рекомендовано посетить школы, в которых они учились, либо которые находятся в их избирательном округе, а также оказать помощь в подготовке детей из малообеспеченных и многодетных семей к началу учебного года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении партии.
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В преддверии праздника Дня знаний и начала учебного года общественные приемные партии «Единая Россия» в регионах РФ активно помогают подготовиться не только ученикам и их родителям, но и самим образовательным учреждениям. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении партии.
- Дети - наше будущее, и вопросы их воспитания, подготовки к школе мы не можем оставить без надлежащего внимания, - об этом заявила председатель комиссии президиума Генерального совета «Единой России» по работе с обращениями граждан к председателю партии Галина Карелова.
По словам Кареловой, в летний период времени на базе почти всех приемных проходит акция «Собери ребенка в школу».
- Здесь организуется сбор канцелярских принадлежностей, учебников, вещей, которые могут пригодиться детям в обучении. В акции принимают участие не только депутаты, представители администраций регионов, но и различные организации, а также неравнодушные люди. Собранные вещи предназначены для детей из малообеспеченных и многодетных семей, - отметила парламентарий.
Уже сейчас проходят торжественные мероприятия, в ходе которых детишкам вручают портфели, наполненные школьными принадлежностями. Также в ходе приемов граждан нуждающимся заявителям, обратившимся в общественную приемную партии с проблемой подготовки детей к учебному процессу, вручают рюкзаки с канцелярскими наборами.
- Сотрудники общественных приемных партии входят в состав межведомственных комиссий, проверяющих готовность образовательных учреждений к новому учебному году. В рамках рейдов проверяется выполнение требований пожарной безопасности и ЧС, условий защищённости от террористических угроз, соблюдение санитарных правил и норм и многое другое. Члены комиссии проверяют состояние пищеблока, учебных классов, актового и спортивного залов, постов охраны. Подобные проверки уже прошли в Ставропольском крае, Чеченской Республике, Московской, Самарской, Омской, Брянской областях и других регионах РФ, - добавила Карелова.
Общественные приемные председателя партии в последние недели августа также проводят «горячие линии» с привлечением представителей профильных департаментов и министерств по вопросам образования. Каждый желающий может позвонить по телефону и задать интересующий вопрос, связанный с обучением или организацией учебного процесса. Эксперты подробно информируют и дают необходимые рекомендации по решению сложившейся ситуации.
В преддверии праздника Дня знаний и начала учебного года общественные приемные партии «Единая Россия» в регионах РФ активно помогают подготовиться не только ученикам и их родителям, но и самим образовательным учреждениям. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении партии.
Пассажирские перевозки в Холмске должны стать качественными. Вопрос об этом обсудили в администрации города вместе с представителями Ассоциации перевозчиков, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
В прокуратуре Сахалинской области и городских (районных) прокуратурах 5 сентября 2017 года пройдет Всероссийский день приема предпринимателей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном органе.
30 августа в преддверии начала нового учебного года состоялось традиционное Общероссийское родительское собрание с министром образования и науки России Ольгой Васильевой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском минобре.
Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил ряд исковых требований незаконно уволенного работника, председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Дальморнефтегеофизика». Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе Сахалинского областного союза организаций профсоюзов.
19-летний сахалинец разбил окно, залез в квартиру и изнасиловал хозяйку
Жителя Поронайска подозревают в изнасиловании. В отношении 19-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
31 августа 2017 года в 14:00 в большом зале администрации Поронайского городского округа пройдет встреча в формате круглого стола с собственниками и нанимателями жилья по вопросам создания территориального общественного самоуправления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.
Избирательная комиссия Сахалинской области провела пресс-конференцию на тему предстоящих выборов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве. Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.
31 августа специалисты «Сахалинской Коммунальной Компании» произведут демонтаж наземного временного трубопровода, питавшего горячей водой 13, 13а, 14 и частично 9 микрорайоны весь летний период. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, будут переподключен реконструированный участок теплотрассы к действующему трубопроводу.
В Сахалинской области ветеранам боевых действий предложено выдавать беспроцентную ипотеку. Такую инициативу одобрил губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Житель Южно-Сахалинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. 18 августа 2017 года в экстренно-смотровом кабинете горбольницы скончался 55-летний мужчина, поступивший с колото-резаными ранами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
С 22 по 30 августа в Чехов-центре проходили занятия по сценической речи. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, для обучения артистов были приглашены два профессиональных педагога - Светлана Кустова из Владивостока и Марина Видинеева из Москвы.
Кампания по выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва выходит на финишную прямую. Агитационный период выдался непростой. Борьба идет в высокой конкуренции. В избирательной комиссии Сахалинской области отмечают – за любые незаконные технологии грозит серьёзная ответственность вплоть до уголовной.
В возрасте 38 лет скончался после продолжительной болезни известный российский скрипач Дмитрий Коган. Музыкант долгое время страдал от онкологического заболевания, сообщает АСТВ.ру.
В столице Сахалинской области 30 августа прошла торжественная церемония открытия нового хирургического корпуса онкодипансера. В ней приняли участие работники медицинского учреждения, региональные власти и руководители областного министерства здравоохранения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.
Подозреваемым в разбойном нападении на отделение связи в селе Санаторном инкриминируется еще одно преступление. Полиция установила их причастность, б этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 32-летнего жителя областного центра к трем фактам мошенничества. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областной полиции.
Энергетики напоминают жителям Сахалинской области о необходимости своевременной оплаты электроэнергии (до 25 числа каждого месяца, следующего за расчетным). При выборе способа оплаты можно ориентироваться на современные технологии, сообщили ТИА «Острова» в ПАО «Сахалинэнерго».
В рамках юбилея года гражданской обороны 1 сентября на площади Славы в Южно-Сахалинске пройдут несколько мероприятий. Кадетская школа устроит торжественную линейку, откроется выставка аварийно-спасательной техники и оборудования, для ребят проведут интерактивные уроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МЧС.
Депутатам от «Единой России» всех уровней рекомендовано посетить школы, в которых они учились, либо которые находятся в их избирательном округе, а также оказать помощь в подготовке детей из малообеспеченных и многодетных семей к началу учебного года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении партии.
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