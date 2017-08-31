31 августа 2017 г., 10:45

Общественные приемные «Единой России» проводят акцию «Собери ребенка в школу»

В преддверии праздника Дня знаний и начала учебного года общественные приемные партии «Единая Россия» в регионах РФ активно помогают подготовиться не только ученикам и их родителям, но и самим образовательным учреждениям. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении партии.

- Дети - наше будущее, и вопросы их воспитания, подготовки к школе мы не можем оставить без надлежащего внимания, - об этом заявила председатель комиссии президиума Генерального совета «Единой России» по работе с обращениями граждан к председателю партии Галина Карелова.

По словам Кареловой, в летний период времени на базе почти всех приемных проходит акция «Собери ребенка в школу».

- Здесь организуется сбор канцелярских принадлежностей, учебников, вещей, которые могут пригодиться детям в обучении. В акции принимают участие не только депутаты, представители администраций регионов, но и различные организации, а также неравнодушные люди. Собранные вещи предназначены для детей из малообеспеченных и многодетных семей, - отметила парламентарий.

Уже сейчас проходят торжественные мероприятия, в ходе которых детишкам вручают портфели, наполненные школьными принадлежностями. Также в ходе приемов граждан нуждающимся заявителям, обратившимся в общественную приемную партии с проблемой подготовки детей к учебному процессу, вручают рюкзаки с канцелярскими наборами.

- Сотрудники общественных приемных партии входят в состав межведомственных комиссий, проверяющих готовность образовательных учреждений к новому учебному году. В рамках рейдов проверяется выполнение требований пожарной безопасности и ЧС, условий защищённости от террористических угроз, соблюдение санитарных правил и норм и многое другое. Члены комиссии проверяют состояние пищеблока, учебных классов, актового и спортивного залов, постов охраны. Подобные проверки уже прошли в Ставропольском крае, Чеченской Республике, Московской, Самарской, Омской, Брянской областях и других регионах РФ, - добавила Карелова.

Общественные приемные председателя партии в последние недели августа также проводят «горячие линии» с привлечением представителей профильных департаментов и министерств по вопросам образования. Каждый желающий может позвонить по телефону и задать интересующий вопрос, связанный с обучением или организацией учебного процесса. Эксперты подробно информируют и дают необходимые рекомендации по решению сложившейся ситуации.