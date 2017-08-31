Борьба на руках между новыми знакомыми привела к убийству

Следственным отделом по Ногликскому району местный житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. В отношении 25-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

17 июня 2017 года в общем коридоре на первом этаже дома № 2 «А» по улице Лесной обнаружили тело 31-летнего жителя Хабаровского края с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, ночью 17 июня подозреваемый с потерпевшим познакомился на улице, который также находился в алкогольном опьянении. Для дальнейшего распития спиртного они пришли домой к подозреваемому. В ходе употребления алкоголя молодые люди решили помериться силами, а именно побороться на руках.

Из-за этого между ними возник конфликт и гость ударил хозяина квартиры, за что последний также ударил обидчика. На шум вышла сожительница подозреваемого, стала ругаться и потребовала, чтобы гость покинул квартиру. Мужчины вышли в коридор, где подозреваемый продолжил наносить удары по голове потерпевшего, от чего тот упал на пол и стал хрипеть. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.