В преддверии учебного года холмские госавтоинспекторы провели акцию в самом оживленном районе

30 августа 2017 года в преддверии начала учебного года сотрудники холмской Госавтоинспекции совместно с учениками СОШ № 8 провели пропагандистскую акцию «Внимание дети!» Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Местом проведения акции был выбран самый оживленный район Холмска, где расположено 5 детских общеобразовательных учреждений, а также два нерегулируемых пешеходных перехода.

В ходе акции госавтоинспекторы и юные инспекторы движения обращались к тем, от кого зависит сохранение жизни и здоровья детей, к водителям, к родителям, и просто ко всем взрослым участникам дорожного движения с напоминанием о начале учебного года.

Участники мероприятия разъясняли особенности поведения детей на дорогах, их психологические и физиологические особенности, такие как небольшой рост, утомленность после уроков, сонливость в начале учебного дня, неумение в силу возраста оценивать расстояние и скорость до приближающего автомобиля и т.д.

Порадовало сотрудников ГИБДД то, что большинство водителей осознают, что управляют средством повышенной опасности и в большинстве случаев от них зависит безопасность «маленького пешехода». Автоинспекторы не оставили без внимания и юных пешеходов, с которыми проводили беседы о том, как важно неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения при переходе проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В завершение мероприятия инспекторы ГИБДД и школьники вручали участникам дорожного движения пропагандистские тематические листовки «Лучший подарок ребенку - это жизнь», «Берегите детей», а юным пешеходам памятки «Юного пешехода» и линейки с правилами дорожного движения.