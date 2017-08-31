31 августа 2017 г., 14:03

Досуг, экология, благоустройство: сахалинская молодежь говорит о том, что ее волнует

Молодежь активна, говорит о своих проблемах, и ее интересует то, что происходит в регионе - такой вывод делают спикеры регионального форума «Острова-2017». Более 120 молодых сахалинцев c начала этой недели работают с приглашенными экспертами.

Накануне на одной из площадок участники форума встретились с лидером «Молодой гвардии» на Сахалине Николаем Литусом. В разговоре с журналистом он отметил: молодежь готова к диалогу, готова слушать и предлагать. Экология, благоустройство и досуг - три важных направления, которые волнуют молодых островитян.

- Вместе с заместителем министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егором Умновым мы были спикерами на дискуссионной площадке, посвященной активности молодежи и их гражданской позиции. Егор Ильич рассказывал, что у нас происходит со стороны министерства и области в сфере молодежной политики. Я сообщил, что у нас есть общественные организации, которые занимаются молодежью - это «Молодая гвардия», молодежный парламент, молодежное правительство и ряд других, привел ряд конкретных проектов, - поделился Николай.

После состоялась интересная дискуссия, в ходе которой ребята задавали вопросы. Первый серьезный блок был посвящен экологии и моментам, с ней связанным.

- Это было неожиданно - с одной стороны, и позитивно - с другой стороны, в свете того, что вопросы носят массовый характер, значит, они интересуют молодежь, и мы им должны в этом направлении что-то предложить. Следующий большой блок вопросов был посвящен благоустройству. В каком-то районе нужен скейт-парк, в другом - стоянка для велосипедов, и так далее. Казалось бы, небольшие вещи, но вопросы ребят сейчас беспокоят, и они не знают на данном этапе, как такие проблемы решать. Мы пытались им рассказать, какие есть варианты решения, в какие организации им обращаться, - поделился собеседник.

В ходе дискуссии, говорят ее гости, они еще раз убедились, что у ребят, к сожалению, отсутствует представление о том, что такое власть, о том, что такое органы местного самоуправления, о межбюджетных отношениях, полномочиях муниципалитета. Им рассказали о ветвях власти, кто за что отвечает, какие разделения существуют, к кому обращаться. Нужно искать механизмы, как им эти знания дать, чтобы было понимание, к кому идти за решением той или иной проблемы, добавили молодогвардейцы.

- Пример конкретной ситуации, которую нужно разрешить - от студентов, проживающих в разных общежитиях СахГУ. Ребята говорят об удручающем состоянии некоторых объектов. Вместе обсудили, как решить эту проблему, какие пути выхода существуют. Главное - дать представление, что нет безвыходных ситуаций, с этими вопросами нужно выходить на обсуждение.

СахГУ - федеральное государственное учреждение высшего образования, и соответственно деньги на него область пока что дать не может, как и взять на баланс корпуса для ремонта. Они находятся в ведении федерального Министерства образования, у которого, очевидно, денег нет, они не готовы тратить их еще на Сахалин. Получается, что все ветшает, требует ремонта, минобр не может себе этого позволить, а мы тем более, потому что закон запрещает. Но это же не значит, что молодые люди должны жить в неподобающих условиях. Сейчас этот вопрос уже решается, - подробно рассказал об обсуждении Николай Литус.

До 3 сентября участников форума «Острова-2017» ждет насыщенный график. Тренинги, семинары, мастер-классы, круглые столы дадут возможность молодым обсудить значимые проекты, решение проблем. В этом им помогут приглашенные эксперты, тренеры и модераторы.