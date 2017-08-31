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Новости
14:07   15 юных смирныховцев вступят в ряды «Юнармии» 
                 В сентябре в поселке Смирных 15 молодых спортсменов вступят в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». По этому случаю в поселке прошел фестиваль боевых искусств, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе филиала ФАУ МО РФ ЦСКА.

14:03   Досуг, экология, благоустройство: сахалинская молодежь говорит о том, что ее волнует
                 Молодежь активна, говорит о своих проблемах, и ее интересует то, что происходит в регионе – такой вывод делают спикеры регионального форума «Острова-2017». Более 120 молодых сахалинцев c начала этой недели работают с приглашенными экспертами.

12:11   В преддверии учебного года холмские госавтоинспекторы провели акцию в самом оживленном районе 
                 30 августа 2017 года в преддверии начала учебного года сотрудники холмской Госавтоинспекции совместно с учениками СОШ № 8 провели пропагандистскую акцию «Внимание дети!» Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

12:09   Борьба на руках между новыми знакомыми привела к убийству 
                 Следственным отделом по Ногликскому району местный житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. В отношении 25-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

10:45   Общественные приемные «Единой России» проводят акцию «Собери ребенка в школу»
                 В преддверии праздника Дня знаний и начала учебного года общественные приемные партии «Единая Россия» в регионах РФ активно помогают подготовиться не только ученикам и их родителям, но и самим образовательным учреждениям. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении партии.

10:42   В Холмске скоро закупят новые автобусы 
                 Пассажирские перевозки в Холмске должны стать качественными. Вопрос об этом обсудили в администрации города вместе с представителями Ассоциации перевозчиков, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

10:39   5 сентября в прокуратурах Сахалина пройдут приемы предпринимателей
                 В прокуратуре Сахалинской области и городских (районных) прокуратурах 5 сентября 2017 года пройдет Всероссийский день приема предпринимателей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном органе.

10:17   Министр образования и науки России ответила на вопросы родителей в прямом эфире 
                 30 августа в преддверии начала нового учебного года состоялось традиционное Общероссийское родительское собрание с министром образования и науки России Ольгой Васильевой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском минобре.

09:38   Профсоюз помог сахалинцу отсудить у работодателя более 650 тысяч рублей 
                 Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил ряд исковых требований незаконно уволенного работника, председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Дальморнефтегеофизика». Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе Сахалинского областного союза организаций профсоюзов.

30 августа
19-летний сахалинец разбил окно, залез в квартиру и изнасиловал хозяйку 
                 Жителя Поронайска подозревают в изнасиловании. В отношении 19-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

В Поронайске проведут круглый стол по вопросам создания ТОСов
                 31 августа 2017 года в 14:00 в большом зале администрации Поронайского городского округа пройдет встреча в формате круглого стола с собственниками и нанимателями жилья по вопросам создания территориального общественного самоуправления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.

Выборы на Сахалине проходят в высокой конкурентной борьбе 
                 Избирательная комиссия Сахалинской области провела пресс-конференцию на тему предстоящих выборов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве. Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.

Четыре района Южно-Сахалинска останутся без горячей воды 
                 31 августа специалисты «Сахалинской Коммунальной Компании» произведут демонтаж наземного временного трубопровода, питавшего горячей водой 13, 13а, 14 и частично 9 микрорайоны весь летний период. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, будут переподключен реконструированный участок теплотрассы к действующему трубопроводу.

На Сахалине ветеранам боевых действий будут выдавать беспроцентную ипотеку 
                 В Сахалинской области ветеранам боевых действий предложено выдавать беспроцентную ипотеку. Такую инициативу одобрил губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

Южносахалинец убил собутыльника в ходе «политической» ссоры 
                 Житель Южно-Сахалинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. 18 августа 2017 года в экстренно-смотровом кабинете горбольницы скончался 55-летний мужчина, поступивший с колото-резаными ранами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Артисты Чехов-центра прошли обучение по сценической речи 
                 С 22 по 30 августа в Чехов-центре проходили занятия по сценической речи. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, для обучения артистов были приглашены два профессиональных педагога - Светлана Кустова из Владивостока и Марина Видинеева из Москвы.

Избирком: чёрный пиар на сахалинских выборах должен быть строго наказан
                 Кампания по выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва выходит на финишную прямую. Агитационный период выдался непростой. Борьба идет в высокой конкуренции. В избирательной комиссии Сахалинской области отмечают – за любые незаконные технологии грозит серьёзная ответственность вплоть до уголовной.

Скончался скрипач с мировым именем, заслуженный житель Невельска Дмитрий Коган 
                 В возрасте 38 лет скончался после продолжительной болезни известный российский скрипач Дмитрий Коган. Музыкант долгое время страдал от онкологического заболевания, сообщает АСТВ.ру.

В Южно-Сахалинске открыт новый хирургический корпус онкологического диспансера 
                 В столице Сахалинской области 30 августа прошла торжественная церемония открытия нового хирургического корпуса онкодипансера. В ней приняли участие работники медицинского учреждения, региональные власти и руководители областного министерства здравоохранения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.

Разбойники, напавшие на отделение связи в Санаторном, ранее похитили крупную сумму в другом месте
                 Подозреваемым в разбойном нападении на отделение связи в селе Санаторном инкриминируется еще одно преступление. Полиция установила их причастность, б этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

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31 августа 2017 г., 14:07

15 юных смирныховцев вступят в ряды «Юнармии»

В сентябре в поселке Смирных 15 молодых спортсменов вступят в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». По этому случаю в поселке прошел фестиваль боевых искусств, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе филиала ФАУ МО РФ ЦСКА.

На фестивале продемонстрировали свое мастерство 40 воспитанников ЦСКА/Хабаровск. Ребята показали приемы кикбоксинга, тхэквондо и ММА.

На мероприятии присутствовал руководитель муниципального образования городской округ «Смирныховский» Николай Козинский.

- К патриотизму через спорт! Необходимо привлекать молодежь к здоровому и полноценному образу жизни, - поддержал он идею создания  юнармейского отделения.

Кстати, командиром нового отряда станет тренер по кикбоксингу Владимиру Карпеченко. Он прошел службу в вооруженных силах.

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Автор: Острова


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14:07   15 юных смирныховцев вступят в ряды «Юнармии» 
                 В сентябре в поселке Смирных 15 молодых спортсменов вступят в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». По этому случаю в поселке прошел фестиваль боевых искусств, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе филиала ФАУ МО РФ ЦСКА.

14:03   Досуг, экология, благоустройство: сахалинская молодежь говорит о том, что ее волнует
                 Молодежь активна, говорит о своих проблемах, и ее интересует то, что происходит в регионе – такой вывод делают спикеры регионального форума «Острова-2017». Более 120 молодых сахалинцев c начала этой недели работают с приглашенными экспертами.

12:11   В преддверии учебного года холмские госавтоинспекторы провели акцию в самом оживленном районе 
                 30 августа 2017 года в преддверии начала учебного года сотрудники холмской Госавтоинспекции совместно с учениками СОШ № 8 провели пропагандистскую акцию «Внимание дети!» Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

12:09   Борьба на руках между новыми знакомыми привела к убийству 
                 Следственным отделом по Ногликскому району местный житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. В отношении 25-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

10:45   Общественные приемные «Единой России» проводят акцию «Собери ребенка в школу»
                 В преддверии праздника Дня знаний и начала учебного года общественные приемные партии «Единая Россия» в регионах РФ активно помогают подготовиться не только ученикам и их родителям, но и самим образовательным учреждениям. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении партии.

10:42   В Холмске скоро закупят новые автобусы 
                 Пассажирские перевозки в Холмске должны стать качественными. Вопрос об этом обсудили в администрации города вместе с представителями Ассоциации перевозчиков, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

10:39   5 сентября в прокуратурах Сахалина пройдут приемы предпринимателей
                 В прокуратуре Сахалинской области и городских (районных) прокуратурах 5 сентября 2017 года пройдет Всероссийский день приема предпринимателей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном органе.

10:17   Министр образования и науки России ответила на вопросы родителей в прямом эфире 
                 30 августа в преддверии начала нового учебного года состоялось традиционное Общероссийское родительское собрание с министром образования и науки России Ольгой Васильевой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском минобре.

09:38   Профсоюз помог сахалинцу отсудить у работодателя более 650 тысяч рублей 
                 Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил ряд исковых требований незаконно уволенного работника, председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Дальморнефтегеофизика». Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе Сахалинского областного союза организаций профсоюзов.

30 августа
19-летний сахалинец разбил окно, залез в квартиру и изнасиловал хозяйку 
                 Жителя Поронайска подозревают в изнасиловании. В отношении 19-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

В Поронайске проведут круглый стол по вопросам создания ТОСов
                 31 августа 2017 года в 14:00 в большом зале администрации Поронайского городского округа пройдет встреча в формате круглого стола с собственниками и нанимателями жилья по вопросам создания территориального общественного самоуправления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.

Выборы на Сахалине проходят в высокой конкурентной борьбе 
                 Избирательная комиссия Сахалинской области провела пресс-конференцию на тему предстоящих выборов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве. Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.

Четыре района Южно-Сахалинска останутся без горячей воды 
                 31 августа специалисты «Сахалинской Коммунальной Компании» произведут демонтаж наземного временного трубопровода, питавшего горячей водой 13, 13а, 14 и частично 9 микрорайоны весь летний период. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, будут переподключен реконструированный участок теплотрассы к действующему трубопроводу.

На Сахалине ветеранам боевых действий будут выдавать беспроцентную ипотеку 
                 В Сахалинской области ветеранам боевых действий предложено выдавать беспроцентную ипотеку. Такую инициативу одобрил губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

Южносахалинец убил собутыльника в ходе «политической» ссоры 
                 Житель Южно-Сахалинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. 18 августа 2017 года в экстренно-смотровом кабинете горбольницы скончался 55-летний мужчина, поступивший с колото-резаными ранами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Артисты Чехов-центра прошли обучение по сценической речи 
                 С 22 по 30 августа в Чехов-центре проходили занятия по сценической речи. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, для обучения артистов были приглашены два профессиональных педагога - Светлана Кустова из Владивостока и Марина Видинеева из Москвы.

Избирком: чёрный пиар на сахалинских выборах должен быть строго наказан
                 Кампания по выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва выходит на финишную прямую. Агитационный период выдался непростой. Борьба идет в высокой конкуренции. В избирательной комиссии Сахалинской области отмечают – за любые незаконные технологии грозит серьёзная ответственность вплоть до уголовной.

Скончался скрипач с мировым именем, заслуженный житель Невельска Дмитрий Коган 
                 В возрасте 38 лет скончался после продолжительной болезни известный российский скрипач Дмитрий Коган. Музыкант долгое время страдал от онкологического заболевания, сообщает АСТВ.ру.

В Южно-Сахалинске открыт новый хирургический корпус онкологического диспансера 
                 В столице Сахалинской области 30 августа прошла торжественная церемония открытия нового хирургического корпуса онкодипансера. В ней приняли участие работники медицинского учреждения, региональные власти и руководители областного министерства здравоохранения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.

Разбойники, напавшие на отделение связи в Санаторном, ранее похитили крупную сумму в другом месте
                 Подозреваемым в разбойном нападении на отделение связи в селе Санаторном инкриминируется еще одно преступление. Полиция установила их причастность, б этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

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