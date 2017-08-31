15 юных смирныховцев вступят в ряды «Юнармии»

В сентябре в поселке Смирных 15 молодых спортсменов вступят в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». По этому случаю в поселке прошел фестиваль боевых искусств, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе филиала ФАУ МО РФ ЦСКА.



В сентябре в поселке Смирных 15 молодых спортсменов вступят в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». По этому случаю в поселке прошел фестиваль боевых искусств, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе филиала ФАУ МО РФ ЦСКА.

Досуг, экология, благоустройство: сахалинская молодежь говорит о том, что ее волнует

Молодежь активна, говорит о своих проблемах, и ее интересует то, что происходит в регионе – такой вывод делают спикеры регионального форума «Острова-2017». Более 120 молодых сахалинцев c начала этой недели работают с приглашенными экспертами.



Молодежь активна, говорит о своих проблемах, и ее интересует то, что происходит в регионе – такой вывод делают спикеры регионального форума «Острова-2017». Более 120 молодых сахалинцев c начала этой недели работают с приглашенными экспертами.

В преддверии учебного года холмские госавтоинспекторы провели акцию в самом оживленном районе

30 августа 2017 года в преддверии начала учебного года сотрудники холмской Госавтоинспекции совместно с учениками СОШ № 8 провели пропагандистскую акцию «Внимание дети!» Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.



30 августа 2017 года в преддверии начала учебного года сотрудники холмской Госавтоинспекции совместно с учениками СОШ № 8 провели пропагандистскую акцию «Внимание дети!» Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Борьба на руках между новыми знакомыми привела к убийству

Следственным отделом по Ногликскому району местный житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. В отношении 25-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.



Следственным отделом по Ногликскому району местный житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. В отношении 25-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Общественные приемные «Единой России» проводят акцию «Собери ребенка в школу»

В преддверии праздника Дня знаний и начала учебного года общественные приемные партии «Единая Россия» в регионах РФ активно помогают подготовиться не только ученикам и их родителям, но и самим образовательным учреждениям. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении партии.



В преддверии праздника Дня знаний и начала учебного года общественные приемные партии «Единая Россия» в регионах РФ активно помогают подготовиться не только ученикам и их родителям, но и самим образовательным учреждениям. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении партии.

В Холмске скоро закупят новые автобусы

Пассажирские перевозки в Холмске должны стать качественными. Вопрос об этом обсудили в администрации города вместе с представителями Ассоциации перевозчиков, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.



Пассажирские перевозки в Холмске должны стать качественными. Вопрос об этом обсудили в администрации города вместе с представителями Ассоциации перевозчиков, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

5 сентября в прокуратурах Сахалина пройдут приемы предпринимателей

В прокуратуре Сахалинской области и городских (районных) прокуратурах 5 сентября 2017 года пройдет Всероссийский день приема предпринимателей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном органе.



В прокуратуре Сахалинской области и городских (районных) прокуратурах 5 сентября 2017 года пройдет Всероссийский день приема предпринимателей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном органе.

Министр образования и науки России ответила на вопросы родителей в прямом эфире

30 августа в преддверии начала нового учебного года состоялось традиционное Общероссийское родительское собрание с министром образования и науки России Ольгой Васильевой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском минобре.



30 августа в преддверии начала нового учебного года состоялось традиционное Общероссийское родительское собрание с министром образования и науки России Ольгой Васильевой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском минобре.

Профсоюз помог сахалинцу отсудить у работодателя более 650 тысяч рублей

Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил ряд исковых требований незаконно уволенного работника, председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Дальморнефтегеофизика». Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе Сахалинского областного союза организаций профсоюзов.



Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил ряд исковых требований незаконно уволенного работника, председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Дальморнефтегеофизика». Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе Сахалинского областного союза организаций профсоюзов.



19-летний сахалинец разбил окно, залез в квартиру и изнасиловал хозяйку

Жителя Поронайска подозревают в изнасиловании. В отношении 19-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.



Жителя Поронайска подозревают в изнасиловании. В отношении 19-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

В Поронайске проведут круглый стол по вопросам создания ТОСов

31 августа 2017 года в 14:00 в большом зале администрации Поронайского городского округа пройдет встреча в формате круглого стола с собственниками и нанимателями жилья по вопросам создания территориального общественного самоуправления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.



31 августа 2017 года в 14:00 в большом зале администрации Поронайского городского округа пройдет встреча в формате круглого стола с собственниками и нанимателями жилья по вопросам создания территориального общественного самоуправления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.

Выборы на Сахалине проходят в высокой конкурентной борьбе

Избирательная комиссия Сахалинской области провела пресс-конференцию на тему предстоящих выборов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве. Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.



Избирательная комиссия Сахалинской области провела пресс-конференцию на тему предстоящих выборов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве. Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.

Четыре района Южно-Сахалинска останутся без горячей воды

31 августа специалисты «Сахалинской Коммунальной Компании» произведут демонтаж наземного временного трубопровода, питавшего горячей водой 13, 13а, 14 и частично 9 микрорайоны весь летний период. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, будут переподключен реконструированный участок теплотрассы к действующему трубопроводу.



31 августа специалисты «Сахалинской Коммунальной Компании» произведут демонтаж наземного временного трубопровода, питавшего горячей водой 13, 13а, 14 и частично 9 микрорайоны весь летний период. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, будут переподключен реконструированный участок теплотрассы к действующему трубопроводу.

На Сахалине ветеранам боевых действий будут выдавать беспроцентную ипотеку

В Сахалинской области ветеранам боевых действий предложено выдавать беспроцентную ипотеку. Такую инициативу одобрил губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.



В Сахалинской области ветеранам боевых действий предложено выдавать беспроцентную ипотеку. Такую инициативу одобрил губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

Южносахалинец убил собутыльника в ходе «политической» ссоры

Житель Южно-Сахалинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. 18 августа 2017 года в экстренно-смотровом кабинете горбольницы скончался 55-летний мужчина, поступивший с колото-резаными ранами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.



Житель Южно-Сахалинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. 18 августа 2017 года в экстренно-смотровом кабинете горбольницы скончался 55-летний мужчина, поступивший с колото-резаными ранами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Артисты Чехов-центра прошли обучение по сценической речи

С 22 по 30 августа в Чехов-центре проходили занятия по сценической речи. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, для обучения артистов были приглашены два профессиональных педагога - Светлана Кустова из Владивостока и Марина Видинеева из Москвы.



С 22 по 30 августа в Чехов-центре проходили занятия по сценической речи. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, для обучения артистов были приглашены два профессиональных педагога - Светлана Кустова из Владивостока и Марина Видинеева из Москвы.

Избирком: чёрный пиар на сахалинских выборах должен быть строго наказан

Кампания по выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва выходит на финишную прямую. Агитационный период выдался непростой. Борьба идет в высокой конкуренции. В избирательной комиссии Сахалинской области отмечают – за любые незаконные технологии грозит серьёзная ответственность вплоть до уголовной.



Кампания по выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва выходит на финишную прямую. Агитационный период выдался непростой. Борьба идет в высокой конкуренции. В избирательной комиссии Сахалинской области отмечают – за любые незаконные технологии грозит серьёзная ответственность вплоть до уголовной.

Скончался скрипач с мировым именем, заслуженный житель Невельска Дмитрий Коган

В возрасте 38 лет скончался после продолжительной болезни известный российский скрипач Дмитрий Коган. Музыкант долгое время страдал от онкологического заболевания, сообщает АСТВ.ру.



В возрасте 38 лет скончался после продолжительной болезни известный российский скрипач Дмитрий Коган. Музыкант долгое время страдал от онкологического заболевания, сообщает АСТВ.ру.

В Южно-Сахалинске открыт новый хирургический корпус онкологического диспансера

В столице Сахалинской области 30 августа прошла торжественная церемония открытия нового хирургического корпуса онкодипансера. В ней приняли участие работники медицинского учреждения, региональные власти и руководители областного министерства здравоохранения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.



В столице Сахалинской области 30 августа прошла торжественная церемония открытия нового хирургического корпуса онкодипансера. В ней приняли участие работники медицинского учреждения, региональные власти и руководители областного министерства здравоохранения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.