31 августа 2017 г., 14:29

Сахалинца поймали на берегу реки за заготовкой красной икры

В рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2017» на берегу реки Водопадной в Охинском районе полицейские задержали 26-летнего гражданина. Используя браконьерские орудия, подозреваемый вылавливал горбушу, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

На месте он сразу и заготавливал икру. К моменту задержания успел заготовить около 10 килограммов красной икры. Общая сумма ущерба составила более 160 тысяч рублей.

По факту незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях возбуждено уголовное дело.

Запрещенные орудия лова и водные биоресурсы изъяты и переданы на ответственное хранение. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.