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Новости
15:33   Подросток в Поронайске украл скутер и перекрасил
                 Поронайские полицейские задержали подозреваемого в краже скутера стоимостью 35 тысяч рублей. К деянию оказался причастен 16-летний подросток из поселка Восток, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

14:51   На Сахалине появится специализированный спортивный центр для инвалидов 
                 Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко провел совещание, где обсуждались вопросы оказания поддержки людям с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона, особое внимание участники мероприятия уделили теме занятости этой категории граждан.

14:40   На Сахалине поздравляют работников нефтегазовой отрасли 
                 В Южно-Сахалинске состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности. В нем приняли участие лучшие работники, а также ветераны отрасли, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

14:29   Сахалинца поймали на берегу реки за заготовкой красной икры
                 В рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2017» на берегу реки Водопадной в Охинском районе полицейские задержали 26-летнего гражданина. Используя браконьерские орудия, подозреваемый вылавливал горбушу, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

14:07   15 юных смирныховцев вступят в ряды «Юнармии» 
                 В сентябре в поселке Смирных 15 молодых спортсменов вступят в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». По этому случаю в поселке прошел фестиваль боевых искусств, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе филиала ФАУ МО РФ ЦСКА.

14:03   Досуг, экология, благоустройство: сахалинская молодежь говорит о том, что ее волнует
                 Молодежь активна, говорит о своих проблемах, и ее интересует то, что происходит в регионе – такой вывод делают спикеры регионального форума «Острова-2017». Более 120 молодых сахалинцев c начала этой недели работают с приглашенными экспертами.

12:11   В преддверии учебного года холмские госавтоинспекторы провели акцию в самом оживленном районе 
                 30 августа 2017 года в преддверии начала учебного года сотрудники холмской Госавтоинспекции совместно с учениками СОШ № 8 провели пропагандистскую акцию «Внимание дети!» Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

12:09   Борьба на руках между новыми знакомыми привела к убийству 
                 Следственным отделом по Ногликскому району местный житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. В отношении 25-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

10:45   Общественные приемные «Единой России» проводят акцию «Собери ребенка в школу»
                 В преддверии праздника Дня знаний и начала учебного года общественные приемные партии «Единая Россия» в регионах РФ активно помогают подготовиться не только ученикам и их родителям, но и самим образовательным учреждениям. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении партии.

10:42   В Холмске скоро закупят новые автобусы 
                 Пассажирские перевозки в Холмске должны стать качественными. Вопрос об этом обсудили в администрации города вместе с представителями Ассоциации перевозчиков, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

10:39   5 сентября в прокуратурах Сахалина пройдут приемы предпринимателей
                 В прокуратуре Сахалинской области и городских (районных) прокуратурах 5 сентября 2017 года пройдет Всероссийский день приема предпринимателей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном органе.

10:17   Министр образования и науки России ответила на вопросы родителей в прямом эфире 
                 30 августа в преддверии начала нового учебного года состоялось традиционное Общероссийское родительское собрание с министром образования и науки России Ольгой Васильевой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском минобре.

09:38   Профсоюз помог сахалинцу отсудить у работодателя более 650 тысяч рублей 
                 Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил ряд исковых требований незаконно уволенного работника, председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Дальморнефтегеофизика». Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе Сахалинского областного союза организаций профсоюзов.

30 августа
19-летний сахалинец разбил окно, залез в квартиру и изнасиловал хозяйку 
                 Жителя Поронайска подозревают в изнасиловании. В отношении 19-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

В Поронайске проведут круглый стол по вопросам создания ТОСов
                 31 августа 2017 года в 14:00 в большом зале администрации Поронайского городского округа пройдет встреча в формате круглого стола с собственниками и нанимателями жилья по вопросам создания территориального общественного самоуправления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.

Выборы на Сахалине проходят в высокой конкурентной борьбе 
                 Избирательная комиссия Сахалинской области провела пресс-конференцию на тему предстоящих выборов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве. Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.

Четыре района Южно-Сахалинска останутся без горячей воды 
                 31 августа специалисты «Сахалинской Коммунальной Компании» произведут демонтаж наземного временного трубопровода, питавшего горячей водой 13, 13а, 14 и частично 9 микрорайоны весь летний период. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, будут переподключен реконструированный участок теплотрассы к действующему трубопроводу.

На Сахалине ветеранам боевых действий будут выдавать беспроцентную ипотеку 
                 В Сахалинской области ветеранам боевых действий предложено выдавать беспроцентную ипотеку. Такую инициативу одобрил губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

Южносахалинец убил собутыльника в ходе «политической» ссоры 
                 Житель Южно-Сахалинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. 18 августа 2017 года в экстренно-смотровом кабинете горбольницы скончался 55-летний мужчина, поступивший с колото-резаными ранами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Артисты Чехов-центра прошли обучение по сценической речи 
                 С 22 по 30 августа в Чехов-центре проходили занятия по сценической речи. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, для обучения артистов были приглашены два профессиональных педагога - Светлана Кустова из Владивостока и Марина Видинеева из Москвы.

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31 августа 2017 г., 14:40

На Сахалине поздравляют работников нефтегазовой отрасли

В Южно-Сахалинске состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности. В нем приняли участие лучшие работники, а также ветераны отрасли, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

Со словами поздравлений к собравшимся обратился губернатор области Олег Кожемяко.

- Приветствую большой и дружный коллектив работников нефтяной и газовой промышленности! От результатов вашего труда зависит благополучие региона. Благодаря производственным достижениям в нефтегазовой отрасли, у нас есть возможность реализовывать самые значимые проекты в экономике, благоустраивать города и поселки, строить жилье, дороги, новые объекты в жилищно-коммунальной сфере, образовании, здравоохранении, культуре и спорте. Хочу пожелать вам новых производственных достижений, здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех начинаниях на благо нашей малой Родины! - сказал Олег Кожемяко.

Он отметил также, что нефтегазовая промышленность в регионе динамично развивается. Растут объемы добычи углеводородов. В 2016 году было добыто более 18 миллионов тонн нефти и 29 миллиардов кубических метров газа, это в два раза больше, чем 2015 году. За высочайший профессионализм и преданность профессии лучшие представители отрасли получили сегодня благодарственные письма губернатора и почетные грамоты правительства островного региона.

В ходе мероприятия были отмечены главные достижения сахалинских нефтегазовых компаний. Так, например, компания «Сахалин Энерджи» ведет активную работу по проекту расширения завода СПГ. Это позволит увеличить объем российского сжиженного природного газа на мировом рынке, даст новые рабочие места, принесет дополнительные доходы в региональную казну. Большая работа проводится в части ввода новых участков добычи углеводородов. Компания «Роснефть» ведет планирование будущего обустройства Северо-Венинского месторождения. Его освоение должно начаться в 2019 году. «Сахалинская нефтяная компания» сегодня занимается наращиванием ресурсной базы предприятия и увеличением объемов газового промысла. Это даст возможность реализовать планы по газификации жилья, промышленных и сельскохозяйственных производств юга Сахалинской области.

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Автор: Острова


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15:33   Подросток в Поронайске украл скутер и перекрасил
                 Поронайские полицейские задержали подозреваемого в краже скутера стоимостью 35 тысяч рублей. К деянию оказался причастен 16-летний подросток из поселка Восток, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

14:51   На Сахалине появится специализированный спортивный центр для инвалидов 
                 Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко провел совещание, где обсуждались вопросы оказания поддержки людям с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона, особое внимание участники мероприятия уделили теме занятости этой категории граждан.

14:40   На Сахалине поздравляют работников нефтегазовой отрасли 
                 В Южно-Сахалинске состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности. В нем приняли участие лучшие работники, а также ветераны отрасли, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

14:29   Сахалинца поймали на берегу реки за заготовкой красной икры
                 В рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2017» на берегу реки Водопадной в Охинском районе полицейские задержали 26-летнего гражданина. Используя браконьерские орудия, подозреваемый вылавливал горбушу, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

14:07   15 юных смирныховцев вступят в ряды «Юнармии» 
                 В сентябре в поселке Смирных 15 молодых спортсменов вступят в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». По этому случаю в поселке прошел фестиваль боевых искусств, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе филиала ФАУ МО РФ ЦСКА.

14:03   Досуг, экология, благоустройство: сахалинская молодежь говорит о том, что ее волнует
                 Молодежь активна, говорит о своих проблемах, и ее интересует то, что происходит в регионе – такой вывод делают спикеры регионального форума «Острова-2017». Более 120 молодых сахалинцев c начала этой недели работают с приглашенными экспертами.

12:11   В преддверии учебного года холмские госавтоинспекторы провели акцию в самом оживленном районе 
                 30 августа 2017 года в преддверии начала учебного года сотрудники холмской Госавтоинспекции совместно с учениками СОШ № 8 провели пропагандистскую акцию «Внимание дети!» Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

12:09   Борьба на руках между новыми знакомыми привела к убийству 
                 Следственным отделом по Ногликскому району местный житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. В отношении 25-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

10:45   Общественные приемные «Единой России» проводят акцию «Собери ребенка в школу»
                 В преддверии праздника Дня знаний и начала учебного года общественные приемные партии «Единая Россия» в регионах РФ активно помогают подготовиться не только ученикам и их родителям, но и самим образовательным учреждениям. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении партии.

10:42   В Холмске скоро закупят новые автобусы 
                 Пассажирские перевозки в Холмске должны стать качественными. Вопрос об этом обсудили в администрации города вместе с представителями Ассоциации перевозчиков, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

10:39   5 сентября в прокуратурах Сахалина пройдут приемы предпринимателей
                 В прокуратуре Сахалинской области и городских (районных) прокуратурах 5 сентября 2017 года пройдет Всероссийский день приема предпринимателей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном органе.

10:17   Министр образования и науки России ответила на вопросы родителей в прямом эфире 
                 30 августа в преддверии начала нового учебного года состоялось традиционное Общероссийское родительское собрание с министром образования и науки России Ольгой Васильевой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском минобре.

09:38   Профсоюз помог сахалинцу отсудить у работодателя более 650 тысяч рублей 
                 Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил ряд исковых требований незаконно уволенного работника, председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Дальморнефтегеофизика». Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе Сахалинского областного союза организаций профсоюзов.

30 августа
19-летний сахалинец разбил окно, залез в квартиру и изнасиловал хозяйку 
                 Жителя Поронайска подозревают в изнасиловании. В отношении 19-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

В Поронайске проведут круглый стол по вопросам создания ТОСов
                 31 августа 2017 года в 14:00 в большом зале администрации Поронайского городского округа пройдет встреча в формате круглого стола с собственниками и нанимателями жилья по вопросам создания территориального общественного самоуправления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.

Выборы на Сахалине проходят в высокой конкурентной борьбе 
                 Избирательная комиссия Сахалинской области провела пресс-конференцию на тему предстоящих выборов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве. Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.

Четыре района Южно-Сахалинска останутся без горячей воды 
                 31 августа специалисты «Сахалинской Коммунальной Компании» произведут демонтаж наземного временного трубопровода, питавшего горячей водой 13, 13а, 14 и частично 9 микрорайоны весь летний период. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, будут переподключен реконструированный участок теплотрассы к действующему трубопроводу.

На Сахалине ветеранам боевых действий будут выдавать беспроцентную ипотеку 
                 В Сахалинской области ветеранам боевых действий предложено выдавать беспроцентную ипотеку. Такую инициативу одобрил губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

Южносахалинец убил собутыльника в ходе «политической» ссоры 
                 Житель Южно-Сахалинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. 18 августа 2017 года в экстренно-смотровом кабинете горбольницы скончался 55-летний мужчина, поступивший с колото-резаными ранами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Артисты Чехов-центра прошли обучение по сценической речи 
                 С 22 по 30 августа в Чехов-центре проходили занятия по сценической речи. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, для обучения артистов были приглашены два профессиональных педагога - Светлана Кустова из Владивостока и Марина Видинеева из Москвы.

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