На Сахалине поздравляют работников нефтегазовой отрасли

В Южно-Сахалинске состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности. В нем приняли участие лучшие работники, а также ветераны отрасли, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

Со словами поздравлений к собравшимся обратился губернатор области Олег Кожемяко.

- Приветствую большой и дружный коллектив работников нефтяной и газовой промышленности! От результатов вашего труда зависит благополучие региона. Благодаря производственным достижениям в нефтегазовой отрасли, у нас есть возможность реализовывать самые значимые проекты в экономике, благоустраивать города и поселки, строить жилье, дороги, новые объекты в жилищно-коммунальной сфере, образовании, здравоохранении, культуре и спорте. Хочу пожелать вам новых производственных достижений, здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех начинаниях на благо нашей малой Родины! - сказал Олег Кожемяко.

Он отметил также, что нефтегазовая промышленность в регионе динамично развивается. Растут объемы добычи углеводородов. В 2016 году было добыто более 18 миллионов тонн нефти и 29 миллиардов кубических метров газа, это в два раза больше, чем 2015 году. За высочайший профессионализм и преданность профессии лучшие представители отрасли получили сегодня благодарственные письма губернатора и почетные грамоты правительства островного региона.

В ходе мероприятия были отмечены главные достижения сахалинских нефтегазовых компаний. Так, например, компания «Сахалин Энерджи» ведет активную работу по проекту расширения завода СПГ. Это позволит увеличить объем российского сжиженного природного газа на мировом рынке, даст новые рабочие места, принесет дополнительные доходы в региональную казну. Большая работа проводится в части ввода новых участков добычи углеводородов. Компания «Роснефть» ведет планирование будущего обустройства Северо-Венинского месторождения. Его освоение должно начаться в 2019 году. «Сахалинская нефтяная компания» сегодня занимается наращиванием ресурсной базы предприятия и увеличением объемов газового промысла. Это даст возможность реализовать планы по газификации жилья, промышленных и сельскохозяйственных производств юга Сахалинской области.