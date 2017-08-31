На Сахалине появится специализированный спортивный центр для инвалидов

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко провел совещание, где обсуждались вопросы оказания поддержки людям с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона, особое внимание участники мероприятия уделили теме занятости этой категории граждан.

С начала года в Сахалинской области получили работу 380 людей с ограниченными возможностями здоровья. Это 65 % от общей численности обратившихся. Для сравнения в среднем по стране данный показатель составил менее 44 %.

Перечень мер, связанных с трудоустройством инвалидов в регионе, обширен. Это содействие им в поиске работы и самозанятости, переезде и переселении, профессиональная ориентация и обучение, психологическая поддержка, социальная адаптация.

Однако остаются и сложности. Из 8 тысяч инвалидов трудоспособного возраста в регионе пока трудоустроена лишь пятая часть. Чтобы решить проблему рабочие места для них обязали резервировать работодателей. Из бюджета тем компенсируют растущие издержки - на специальное оборудование и зарплату для инвалидов и их наставников. Согласно закону каждое предприятие численностью более 35 человек теперь должно предусматривать для людей с ограничениями по здоровью 2 процента от общего количества рабочих мест.

С задачей заполнения таких вакансий в целом довольно успешно справляются учреждения бюджетной сферы. А вот коммерческим организациям высоких результатов добиться не удалось.

Причина ситуации, по мнению руководителя областного агентства по труду и занятости населения Татьяны Бабич, кроется в том, что ко всем потенциальным работникам из числа инвалидов компании предъявляют заведомо завышенные требования. Среди них - готовность к высокому темпу работы, наличие соответствующих квалификации и опыта профессиональной деятельности.

- По нашему мнению, решением проблемы должно стать выделение рабочих мест под конкретных граждан. Для этого необходимо произвести их переквотирование, - сообщила Татьяна Бабич.

- В данной ситуации важен именно индивидуальный подход, - в целом согласился с позицией губернатор. - Люди с ограниченными возможностями здоровья не должны находиться в информационном вакууме. Важно регулярно извещать их о работе, интересоваться, как обстоят дела, в целом идти на встречу. Безусловно, надо активнее взаимодействовать и с работодателями, стимулируя их к социально ответственной деятельности, - добавил он.

Рекомендации о возможностях трудоустройства инвалидов содержат так называемые индивидуальные программы реабилитации или абилитации (ИПРА). С начала года в Сахалинской области такие документы разработаны на 4 тысячи человек - как взрослых, так и детей. Примерно 30 процентам людей с ограничениями по здоровью предложен труд со сниженной психо-эмоциональной нагрузкой.

В ходе совещания получило поддержку предложение о разработке подпрограммы, которая позволит более эффективно трудоустраивать инвалидов молодого возраста. Еще одна инициатива связана с разработкой

справочника профессий для этой категории граждан, который бы учитывал

их показания по здоровью.

- Очевидно, что работа ведется в нужном направлении. Конечно, пока немало вопросов, требующих дополнительного внимания со стороны властей и работодателей. Но и от нас, самих инвалидов, считаю, в этой ситуации зависит многое. В нашей среде важна взаимная поддержка, своего рода психологическая помощь. Она позволяет людям преодолеть свои страхи и неуверенность, вернуться к полноценной жизни, настроившись на позитивную волну, - поделился мнением Дмитрий Холод, председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов.

Решить эту задачу, как считает Олег Кожемяко, поможет и создаваемый на Сахалине реабилитационный центр для инвалидов. По своим возможностям он станет одним из лучших на Дальнем Востоке.

- Еще один вопрос, который уже давно назрел, связан с необходимостью создания в регионе специализированного спортивного центра для людей с ограниченными возможностями здоровья. Предлагаю решить его совместно двум министерствам - спорта и молодежной политики, а также социальной защиты. Либо подобрать соответствующее здание, либо построить новое. Там должны быть оборудованы залы для игровых видов спорта и общефизического развития, - сказал губернатор области.

Кроме того, он предложил профильным ведомствам подумать над оснащением бассейнов на Сахалине и Курилах специальными приспособлениями, которые сделют удобным их посещение для инвалидов.