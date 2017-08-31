На Сахалине появится специализированный спортивный центр для инвалидов

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В 11:07 30 августа в следственный отдел по Александровску-Сахалинскому поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 30 по улице Первомайской в селе Мгачи обнаружены тела 53-летнего хозяина квартиры инвалида по слуху, зрению и его 62-летней сожительницы с признаками насильственной смерти. Об этом ТИА «Острова» рассказали в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Поронайские полицейские задержали подозреваемого в краже скутера стоимостью 35 тысяч рублей. К деянию оказался причастен 16-летний подросток из поселка Восток, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко провел совещание, где обсуждались вопросы оказания поддержки людям с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона, особое внимание участники мероприятия уделили теме занятости этой категории граждан.
В Южно-Сахалинске состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности. В нем приняли участие лучшие работники, а также ветераны отрасли, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
В рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2017» на берегу реки Водопадной в Охинском районе полицейские задержали 26-летнего гражданина. Используя браконьерские орудия, подозреваемый вылавливал горбушу, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В сентябре в поселке Смирных 15 молодых спортсменов вступят в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». По этому случаю в поселке прошел фестиваль боевых искусств, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе филиала ФАУ МО РФ ЦСКА.
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Избирательная комиссия Сахалинской области провела пресс-конференцию на тему предстоящих выборов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве. Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.
31 августа специалисты «Сахалинской Коммунальной Компании» произведут демонтаж наземного временного трубопровода, питавшего горячей водой 13, 13а, 14 и частично 9 микрорайоны весь летний период. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, будут переподключен реконструированный участок теплотрассы к действующему трубопроводу.
В Сахалинской области ветеранам боевых действий предложено выдавать беспроцентную ипотеку. Такую инициативу одобрил губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Житель Южно-Сахалинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. 18 августа 2017 года в экстренно-смотровом кабинете горбольницы скончался 55-летний мужчина, поступивший с колото-резаными ранами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
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Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко провел совещание, где обсуждались вопросы оказания поддержки людям с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона, особое внимание участники мероприятия уделили теме занятости этой категории граждан.
С начала года в Сахалинской области получили работу 380 людей с ограниченными возможностями здоровья. Это 65 % от общей численности обратившихся. Для сравнения в среднем по стране данный показатель составил менее 44 %.
Перечень мер, связанных с трудоустройством инвалидов в регионе, обширен. Это содействие им в поиске работы и самозанятости, переезде и переселении, профессиональная ориентация и обучение, психологическая поддержка, социальная адаптация.
Однако остаются и сложности. Из 8 тысяч инвалидов трудоспособного возраста в регионе пока трудоустроена лишь пятая часть. Чтобы решить проблему рабочие места для них обязали резервировать работодателей. Из бюджета тем компенсируют растущие издержки - на специальное оборудование и зарплату для инвалидов и их наставников. Согласно закону каждое предприятие численностью более 35 человек теперь должно предусматривать для людей с ограничениями по здоровью 2 процента от общего количества рабочих мест.
С задачей заполнения таких вакансий в целом довольно успешно справляются учреждения бюджетной сферы. А вот коммерческим организациям высоких результатов добиться не удалось.
Причина ситуации, по мнению руководителя областного агентства по труду и занятости населения Татьяны Бабич, кроется в том, что ко всем потенциальным работникам из числа инвалидов компании предъявляют заведомо завышенные требования. Среди них - готовность к высокому темпу работы, наличие соответствующих квалификации и опыта профессиональной деятельности.
- По нашему мнению, решением проблемы должно стать выделение рабочих мест под конкретных граждан. Для этого необходимо произвести их переквотирование, - сообщила Татьяна Бабич.
- В данной ситуации важен именно индивидуальный подход, - в целом согласился с позицией губернатор. - Люди с ограниченными возможностями здоровья не должны находиться в информационном вакууме. Важно регулярно извещать их о работе, интересоваться, как обстоят дела, в целом идти на встречу. Безусловно, надо активнее взаимодействовать и с работодателями, стимулируя их к социально ответственной деятельности, - добавил он.
Рекомендации о возможностях трудоустройства инвалидов содержат так называемые индивидуальные программы реабилитации или абилитации (ИПРА). С начала года в Сахалинской области такие документы разработаны на 4 тысячи человек - как взрослых, так и детей. Примерно 30 процентам людей с ограничениями по здоровью предложен труд со сниженной психо-эмоциональной нагрузкой.
В ходе совещания получило поддержку предложение о разработке подпрограммы, которая позволит более эффективно трудоустраивать инвалидов молодого возраста. Еще одна инициатива связана с разработкой
справочника профессий для этой категории граждан, который бы учитывал
их показания по здоровью.
- Очевидно, что работа ведется в нужном направлении. Конечно, пока немало вопросов, требующих дополнительного внимания со стороны властей и работодателей. Но и от нас, самих инвалидов, считаю, в этой ситуации зависит многое. В нашей среде важна взаимная поддержка, своего рода психологическая помощь. Она позволяет людям преодолеть свои страхи и неуверенность, вернуться к полноценной жизни, настроившись на позитивную волну, - поделился мнением Дмитрий Холод, председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов.
Решить эту задачу, как считает Олег Кожемяко, поможет и создаваемый на Сахалине реабилитационный центр для инвалидов. По своим возможностям он станет одним из лучших на Дальнем Востоке.
- Еще один вопрос, который уже давно назрел, связан с необходимостью создания в регионе специализированного спортивного центра для людей с ограниченными возможностями здоровья. Предлагаю решить его совместно двум министерствам - спорта и молодежной политики, а также социальной защиты. Либо подобрать соответствующее здание, либо построить новое. Там должны быть оборудованы залы для игровых видов спорта и общефизического развития, - сказал губернатор области.
Кроме того, он предложил профильным ведомствам подумать над оснащением бассейнов на Сахалине и Курилах специальными приспособлениями, которые сделют удобным их посещение для инвалидов.
В 11:07 30 августа в следственный отдел по Александровску-Сахалинскому поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 30 по улице Первомайской в селе Мгачи обнаружены тела 53-летнего хозяина квартиры инвалида по слуху, зрению и его 62-летней сожительницы с признаками насильственной смерти. Об этом ТИА «Острова» рассказали в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Поронайские полицейские задержали подозреваемого в краже скутера стоимостью 35 тысяч рублей. К деянию оказался причастен 16-летний подросток из поселка Восток, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко провел совещание, где обсуждались вопросы оказания поддержки людям с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона, особое внимание участники мероприятия уделили теме занятости этой категории граждан.
В Южно-Сахалинске состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности. В нем приняли участие лучшие работники, а также ветераны отрасли, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
В рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2017» на берегу реки Водопадной в Охинском районе полицейские задержали 26-летнего гражданина. Используя браконьерские орудия, подозреваемый вылавливал горбушу, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В сентябре в поселке Смирных 15 молодых спортсменов вступят в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». По этому случаю в поселке прошел фестиваль боевых искусств, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе филиала ФАУ МО РФ ЦСКА.
Молодежь активна, говорит о своих проблемах, и ее интересует то, что происходит в регионе – такой вывод делают спикеры регионального форума «Острова-2017». Более 120 молодых сахалинцев c начала этой недели работают с приглашенными экспертами.
30 августа 2017 года в преддверии начала учебного года сотрудники холмской Госавтоинспекции совместно с учениками СОШ № 8 провели пропагандистскую акцию «Внимание дети!» Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Следственным отделом по Ногликскому району местный житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. В отношении 25-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
В преддверии праздника Дня знаний и начала учебного года общественные приемные партии «Единая Россия» в регионах РФ активно помогают подготовиться не только ученикам и их родителям, но и самим образовательным учреждениям. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении партии.
Пассажирские перевозки в Холмске должны стать качественными. Вопрос об этом обсудили в администрации города вместе с представителями Ассоциации перевозчиков, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
В прокуратуре Сахалинской области и городских (районных) прокуратурах 5 сентября 2017 года пройдет Всероссийский день приема предпринимателей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном органе.
30 августа в преддверии начала нового учебного года состоялось традиционное Общероссийское родительское собрание с министром образования и науки России Ольгой Васильевой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском минобре.
Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил ряд исковых требований незаконно уволенного работника, председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Дальморнефтегеофизика». Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе Сахалинского областного союза организаций профсоюзов.
19-летний сахалинец разбил окно, залез в квартиру и изнасиловал хозяйку
Жителя Поронайска подозревают в изнасиловании. В отношении 19-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
31 августа 2017 года в 14:00 в большом зале администрации Поронайского городского округа пройдет встреча в формате круглого стола с собственниками и нанимателями жилья по вопросам создания территориального общественного самоуправления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.
Избирательная комиссия Сахалинской области провела пресс-конференцию на тему предстоящих выборов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве. Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.
31 августа специалисты «Сахалинской Коммунальной Компании» произведут демонтаж наземного временного трубопровода, питавшего горячей водой 13, 13а, 14 и частично 9 микрорайоны весь летний период. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, будут переподключен реконструированный участок теплотрассы к действующему трубопроводу.
В Сахалинской области ветеранам боевых действий предложено выдавать беспроцентную ипотеку. Такую инициативу одобрил губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Житель Южно-Сахалинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. 18 августа 2017 года в экстренно-смотровом кабинете горбольницы скончался 55-летний мужчина, поступивший с колото-резаными ранами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
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