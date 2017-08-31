31 августа 2017 г., 15:33

Подросток в Поронайске украл скутер и перекрасил

Поронайские полицейские задержали подозреваемого в краже скутера стоимостью 35 тысяч рублей. К деянию оказался причастен 16-летний подросток из поселка Восток, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

В августе подросток приехал с друзьями из села Восток в Поронайск. Когда он решил отправиться обратно, ему понадобился транспорт. Для этого, в ночное время суток, он в одном из дворов угнал скутер, взломав ключ зажигания. Приехав в село, злоумышленник решил скрыть следы кражи, для этого он перекрасил транспортное средство в другой цвет.

Спустя несколько дней эксплуатации скутера он стал неисправен. Тогда подозреваемый решил совершить аналогичную кражу скутера в своем поселке, с целью замены старых деталей на новые.

По факту кражи возбуждены два уголовных дела. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.