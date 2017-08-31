Сахалинец убил двоих соседей тростью и самокатом

В 11:07 30 августа в следственный отдел по Александровску-Сахалинскому поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 30 по улице Первомайской в селе Мгачи обнаружены тела 53-летнего хозяина квартиры инвалида по слуху, зрению и его 62-летней сожительницы с признаками насильственной смерти. Об этом ТИА «Острова» рассказали в СУ СК РФ по Сахалинской области.

По факту возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве задержан ранее судимый за аналогичное преступление 28-летний сосед убитых. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, подозреваемый проживал по вышеуказанному адресу с супругой и тремя малолетними детьми. Примерно 3 месяца назад к ним в дом поселились соседи - женщина и мужчина, который был слепым и плохо слышал, в связи с чем разговаривал очень громко. Кроме того, пожилые люди злоупотребляли спиртными напитками и могли на протяжении ночи громко разговаривать. Супруга подозреваемого неоднократно по данному поводу устраивала мужу скандалы и просила его поговорить с соседями так, как от криков соседей просыпались дети и, испугавшись, плакали.

Молодой человек неоднократно приходил к соседям и просил их вести себя тихо, поскольку они мешают детям спать. Однако разговоры не помогали. 30 августа в 1:30 подозреваемый, услышав громкий разговор соседей, взял детский самокат, поломал его на две части и зашел в квартиру потерпевших. Увидев сидящих на кровати пенсионеров, он взял металлическую трость и стал наносить удары по головам соседей, от чего трость сломалась.

Поскольку потерпевшие еще были живы, он взял сломанный самокат и продолжил им наносить удары по их головам. После того, как подозреваемый понял, что мужчина и женщина умирают, он взял части самоката, вышел на улицу, пошел в лес, где разбросал в разных местах составляющие самоката. Затем придя на родник, подозреваемый сжег олимпийку, которая находилась в крови, после чего вернулся домой и лег спать.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.