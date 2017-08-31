Жители Горнозаводска одобрили проект по обустройству площадки для роликов

В рамках второго этапа инициативного бюджетирования жители Горнозаводска выбрали приоритетные направления благоустройства своего села. Этой теме было посвящено итоговое собрание, которое прошло в доме культуры «Шахтер», сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

С помощью инициативного бюджетирования можно решить насущные вопросы, что непременно отразится на уровне благополучия социальной обстановки, увеличится число граждан, доверяющих власти, станут более понятны принимаемые управленческие решения.

Так, на предыдущем собрании гражданами было предложено 15 проектов, и инициативная группа, проводя опрос, охватила более 400 горнозаводчан. Согласно опросу, приоритетными для жителей села проектами стали обустройство площадки для роликов в районе Дома культуры «Шахтер», благоустройство родников, расположенных на территории Горнозаводска, обустройство зоны отдыха по улице Советской в районе Дома культуры и реконструкция хоккейного корта.

Инициативной группой было предложено объединить обустройство площадки для роликов и обустройство зоны отдыха в один проект. Согласно произведенным расчетам, стоимость реализации двух объединенных проектов составит около 6 миллионов рублей. Но так как данная сумма превышает лимит финансового бюджетирования, то было решено реализовать проекты отдельно. Путем голосования приоритетным для жителей села стал проект по обустройству площадки для роликов.

Более подробную информацию об участии жителей в распределении части средств местного бюджета и о тесном взаимодействии с администрацией в течение бюджетного цикла рассказала присутствующим ведущий специалист министерства финансов Сахалинской области Анна Кирсанова.

Кроме того, горнозаводчане изъявили желание внести свой финансовый вклад в размере 5 % от общей стоимости проекта для увеличения шансов на победу в конкурсе своего проекта.