31 августа 2017 г., 16:59

Предприимчивая жительница Корсакова наживилась на «сдаче» квартиры

Сотрудники ОМВД России по Корсаковскому городскому округу установили подозреваемую в мошенничестве. 25-летняя местная жительница путем обмана сдавала квартиру, в которой фактически и проживала, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

По словам подозреваемой, в конце июля текущего года у нее возникли финансовые трудности. Она решила разместить на одном из информационных порталов области объявление: «Сдам однокомнатную квартиру в городе Корсакове, за 13 тысяч рублей в месяц». В этот же день ей начали звонить потенциальные клиенты и узнавать подробности.

Договорившись с одним потерпевшим и показав ему квартиру, подозреваемая взяла с него оплату в размере 13 тысяч рублей. Через два дня мужчина пытался дозвониться до злоумышленницы, но она намеренно не отвечала на звонки и скрывалась. Спустя некоторое время подозреваемой позвонила очередная потенциальная квартиросъемщица, которая тоже прочитав объявление, решила снять сдаваемую квартиру. Действуя по отработанной схеме, она также взяла плату в размере 13 тысяч рублей, а после не вышла на связь с покупателем.

На данный момент сотрудникам полиции известно о трех фактах мошенничества. Сумма ущерба составляет 39 тысяч рублей. Установлено, что злоумышленница, чтобы не вызвать подозрения пользовалась двумя сим-картами, которые приобрела без документов. Кроме того, она ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение краж.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.