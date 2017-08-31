За месяц помощь в социальном магазине «Милосердие» получили около 150 человек

26 августа исполнился месяц, как в Южно-Сахалинске открылся социальный магазин «Милосердие». В Южно-Сахалинской и Курильской епархии отмечают - такой социальный магазин в городе востребован и должен быть.

За прошедший месяц выпало 8 дней на прием вещей и 8 дней на их выдачу. В часы приема вещей в среднем приходило по 12 человек в день. За месяц вещи приняли почти от 100 человек.

Основная масса благотворителей серьезно отнеслась к просьбе приносить вещи пригодные к использованию. Вещи сдавали новые или б/у, но постиранные, отглаженные, специально подготовленные для сдачи в магазин. Сдавали в основном все виды одежды, обувь, головные уборы, по возрасту от новорожденного до максимальных размеров. Сдавали игрушки, мыло туалетное, стиральные порошки, пледы, шторы, одеяло, бижутерию, чулочно-носочные изделия, сумки. Много вещей было для школьников: формы, рюкзаки, карандаши, фломастеры, альбомы для рисования.

Детские и мужские вещи расходятся быстрее. Женских вещей сдали больше всего. В связи с этим возможно придется ужесточить критерий отбора, чтобы не было скопления.

В часы выдачи вещей в среднем приходило по 19 человек. За месяц помощь получили около 150 человек. Без обновки не ушел никто. Несколько человек приходили не по одному разу, так как искали определенную вещь, которой не оказалось ранее. Через специальный журнал реализовались и крупногабаритные вещи, которые нет возможности разместить в торговом зале.

И дарители, и покупатели высказали много теплых слов об идее открытия социального магазина, они благодарили за возможность позаботиться через вещи о других незнакомых людях. Некоторые сделали запись в книге отзывов и предложений. Положительные отзывы населения вдохновляют волонтеров и помогаю им в работе.

- Были и неожиданные просьбы. Как-то позвонил человек из района. Спросил: «Вы милосердие?» После положительного ответа он продолжил: «Помолитесь за меня, я много нагрешил, поставьте за меня свечку». Минут двадцать пришлось с ним разговаривать, объяснять, что отпустить грехи может только священник после его искренней исповеди, что ему надо сходить в храм, поговорить с батюшкой, а потом причаститься. Немного успокоился. Надеюсь, что прислушался к совету..., - рассказали в епархии.