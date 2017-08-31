В Аниве организовали соревнования по бочче для сахалинцев с ограниченными возможностями

В Аниве прошли межмуниципальные соревнования по бочче среди инвалидов в рамках проекта «Дружба районов». 30 августа состоялась товарищеская встреча среди инвалидов Анивского и Корсаковского городских округов, сообщили ТИА «Острова» в администрации города.

В программу встречи вошли соревнования по бочче, викторина, чаепитие и экскурсия по городу Анива. Участие в мероприятии приняли более 40 людей с ограниченными возможностями здоровья.

Украшением мероприятия стал танцевальный дуэт инвалидов «Семейная пара» (Дмитрий Попов и Елена Ежова), который исполнил музыкальную композицию под зажигательную мелодию.

В течение часа команды играли в боччу, победителями которой стали хозяева - команда из Анивы.

После матча все были приглашены в библиотеку, где с ними провели интерактивную игру «Наш выбор - наше будущее», в которой победила дружба. Всем участникам соревнований вручили книги, выпущенные к юбилею Анивы. После викторины состоялось чаепитие с пирогами и тортами, где участники мероприятия смогли душевно пообщаться, поделиться своими эмоциями от прошедшего мероприятия.

В конце встречи работники центральной районной библиотеки провели экскурсию, где гости и земляки познакомились с историей Анивского городского округа и узнали много интересных фактов.