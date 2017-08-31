31 августа 2017 г., 17:36

У сахалинца из машины украли надувную лодку

Тымовские полицейские раскрыли кражу имущества. В полицию обратился 30-летний житель села Адо-Тымово. Мужчина заявил, что с 26 по 28 августа из багажника его автомобиля, стоящего во дворе дома, пропала надувная лодка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Сумма ущерба, причиненного заявителю, составила 12 000 рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на подозреваемого. Им оказался 24-летний судимый в прошлом году за кражу односельчанин потерпевшего, который знал, что у того имеется лодка и в корыстных целях решил ее похитить.

Реализуя задуманное, он беспрепятственно прошел во двор дома мужчины, потому как ворота не были заперты, и похитил свободным доступом имущество, оставленное в открытом транспортном средстве. Злоумышленник спрятал украденное в укромном месте. Когда сотрудники полиции изобличили похитителя в содеянном, тот дал признательные показания и указал на место, где находилась лодка.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.