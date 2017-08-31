У сахалинца из машины украли надувную лодку

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В Сахалинской области гражданам с ограниченными физическими возможностями по максимуму обеспечат условия для участия в выборах в единый день голосования 10 сентября. Вопрос об этом в очередной раз подняли в ходе прошедшего заседания, сообщили ТИА «Острова» в областном избиркоме.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области напоминает гражданам о том, что оценить качество работы ведомства можно на официальном сайте, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Тымовские полицейские раскрыли кражу имущества. В полицию обратился 30-летний житель села Адо-Тымово. Мужчина заявил, что с 26 по 28 августа из багажника его автомобиля, стоящего во дворе дома, пропала надувная лодка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
30 августа в полицию Долинска поступило сообщение из лечебного учреждения. Фельдшер заявил, что из дома по улице Пионерской был госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы 64-летний местный житель, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В Аниве прошли межмуниципальные соревнования по бочче среди инвалидов в рамках проекта «Дружба районов». 30 августа состоялась товарищеская встреча среди инвалидов Анивского и Корсаковского городских округов, сообщили ТИА «Острова» в администрации города.
26 августа исполнился месяц, как в Южно-Сахалинске открылся социальный магазин «Милосердие». В Южно-Сахалинской и Курильской епархии отмечают – такой социальный магазин в городе востребован и должен быть.
Сотрудники ОМВД России по Корсаковскому городскому округу установили подозреваемую в мошенничестве. 25-летняя местная жительница путем обмана сдавала квартиру, в которой фактически и проживала, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В рамках второго этапа инициативного бюджетирования жители Горнозаводска выбрали приоритетные направления благоустройства своего села. Этой теме было посвящено итоговое собрание, которое прошло в доме культуры «Шахтер», сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
В 11:07 30 августа в следственный отдел по Александровску-Сахалинскому поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 30 по улице Первомайской в селе Мгачи обнаружены тела 53-летнего хозяина квартиры инвалида по слуху, зрению и его 62-летней сожительницы с признаками насильственной смерти. Об этом ТИА «Острова» рассказали в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Поронайские полицейские задержали подозреваемого в краже скутера стоимостью 35 тысяч рублей. К деянию оказался причастен 16-летний подросток из поселка Восток, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко провел совещание, где обсуждались вопросы оказания поддержки людям с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона, особое внимание участники мероприятия уделили теме занятости этой категории граждан.
В Южно-Сахалинске состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности. В нем приняли участие лучшие работники, а также ветераны отрасли, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
В рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2017» на берегу реки Водопадной в Охинском районе полицейские задержали 26-летнего гражданина. Используя браконьерские орудия, подозреваемый вылавливал горбушу, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В сентябре в поселке Смирных 15 молодых спортсменов вступят в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». По этому случаю в поселке прошел фестиваль боевых искусств, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе филиала ФАУ МО РФ ЦСКА.
Молодежь активна, говорит о своих проблемах, и ее интересует то, что происходит в регионе – такой вывод делают спикеры регионального форума «Острова-2017». Более 120 молодых сахалинцев c начала этой недели работают с приглашенными экспертами.
30 августа 2017 года в преддверии начала учебного года сотрудники холмской Госавтоинспекции совместно с учениками СОШ № 8 провели пропагандистскую акцию «Внимание дети!» Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Следственным отделом по Ногликскому району местный житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. В отношении 25-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
В преддверии праздника Дня знаний и начала учебного года общественные приемные партии «Единая Россия» в регионах РФ активно помогают подготовиться не только ученикам и их родителям, но и самим образовательным учреждениям. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении партии.
Пассажирские перевозки в Холмске должны стать качественными. Вопрос об этом обсудили в администрации города вместе с представителями Ассоциации перевозчиков, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
В прокуратуре Сахалинской области и городских (районных) прокуратурах 5 сентября 2017 года пройдет Всероссийский день приема предпринимателей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном органе.
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Тымовские полицейские раскрыли кражу имущества. В полицию обратился 30-летний житель села Адо-Тымово. Мужчина заявил, что с 26 по 28 августа из багажника его автомобиля, стоящего во дворе дома, пропала надувная лодка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Сумма ущерба, причиненного заявителю, составила 12 000 рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на подозреваемого. Им оказался 24-летний судимый в прошлом году за кражу односельчанин потерпевшего, который знал, что у того имеется лодка и в корыстных целях решил ее похитить.
Реализуя задуманное, он беспрепятственно прошел во двор дома мужчины, потому как ворота не были заперты, и похитил свободным доступом имущество, оставленное в открытом транспортном средстве. Злоумышленник спрятал украденное в укромном месте. Когда сотрудники полиции изобличили похитителя в содеянном, тот дал признательные показания и указал на место, где находилась лодка.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В Сахалинской области гражданам с ограниченными физическими возможностями по максимуму обеспечат условия для участия в выборах в единый день голосования 10 сентября. Вопрос об этом в очередной раз подняли в ходе прошедшего заседания, сообщили ТИА «Острова» в областном избиркоме.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области напоминает гражданам о том, что оценить качество работы ведомства можно на официальном сайте, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Тымовские полицейские раскрыли кражу имущества. В полицию обратился 30-летний житель села Адо-Тымово. Мужчина заявил, что с 26 по 28 августа из багажника его автомобиля, стоящего во дворе дома, пропала надувная лодка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
30 августа в полицию Долинска поступило сообщение из лечебного учреждения. Фельдшер заявил, что из дома по улице Пионерской был госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы 64-летний местный житель, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В Аниве прошли межмуниципальные соревнования по бочче среди инвалидов в рамках проекта «Дружба районов». 30 августа состоялась товарищеская встреча среди инвалидов Анивского и Корсаковского городских округов, сообщили ТИА «Острова» в администрации города.
26 августа исполнился месяц, как в Южно-Сахалинске открылся социальный магазин «Милосердие». В Южно-Сахалинской и Курильской епархии отмечают – такой социальный магазин в городе востребован и должен быть.
Сотрудники ОМВД России по Корсаковскому городскому округу установили подозреваемую в мошенничестве. 25-летняя местная жительница путем обмана сдавала квартиру, в которой фактически и проживала, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В рамках второго этапа инициативного бюджетирования жители Горнозаводска выбрали приоритетные направления благоустройства своего села. Этой теме было посвящено итоговое собрание, которое прошло в доме культуры «Шахтер», сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
В 11:07 30 августа в следственный отдел по Александровску-Сахалинскому поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 30 по улице Первомайской в селе Мгачи обнаружены тела 53-летнего хозяина квартиры инвалида по слуху, зрению и его 62-летней сожительницы с признаками насильственной смерти. Об этом ТИА «Острова» рассказали в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Поронайские полицейские задержали подозреваемого в краже скутера стоимостью 35 тысяч рублей. К деянию оказался причастен 16-летний подросток из поселка Восток, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко провел совещание, где обсуждались вопросы оказания поддержки людям с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона, особое внимание участники мероприятия уделили теме занятости этой категории граждан.
В Южно-Сахалинске состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности. В нем приняли участие лучшие работники, а также ветераны отрасли, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
В рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2017» на берегу реки Водопадной в Охинском районе полицейские задержали 26-летнего гражданина. Используя браконьерские орудия, подозреваемый вылавливал горбушу, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В сентябре в поселке Смирных 15 молодых спортсменов вступят в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». По этому случаю в поселке прошел фестиваль боевых искусств, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе филиала ФАУ МО РФ ЦСКА.
Молодежь активна, говорит о своих проблемах, и ее интересует то, что происходит в регионе – такой вывод делают спикеры регионального форума «Острова-2017». Более 120 молодых сахалинцев c начала этой недели работают с приглашенными экспертами.
30 августа 2017 года в преддверии начала учебного года сотрудники холмской Госавтоинспекции совместно с учениками СОШ № 8 провели пропагандистскую акцию «Внимание дети!» Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Следственным отделом по Ногликскому району местный житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. В отношении 25-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
В преддверии праздника Дня знаний и начала учебного года общественные приемные партии «Единая Россия» в регионах РФ активно помогают подготовиться не только ученикам и их родителям, но и самим образовательным учреждениям. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении партии.
Пассажирские перевозки в Холмске должны стать качественными. Вопрос об этом обсудили в администрации города вместе с представителями Ассоциации перевозчиков, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
В прокуратуре Сахалинской области и городских (районных) прокуратурах 5 сентября 2017 года пройдет Всероссийский день приема предпринимателей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном органе.
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