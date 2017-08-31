31 августа 2017 г., 17:51

Сахалинцам с ограниченными возможностями здоровья создадут комфортные условия для голосования

В Сахалинской области гражданам с ограниченными физическими возможностями по максимуму обеспечат условия для участия в выборах в единый день голосования 10 сентября. Вопрос об этом в очередной раз подняли в ходе прошедшего заседания, сообщили ТИА «Острова» в областном избиркоме.

Избирательная комиссия Сахалинской области тщательно контролирует участие в голосовании людей с ограниченными возможностями здоровья. Важнейшая задача - создание всех необходимых условий для реализации их избирательных прав. Территориальные комиссии совместно с органами местного самоуправления ведут большую подготовительную работу. Особое внимание уделяется доступности помещений участковых избирательных комиссий для избирателей с ограниченными возможностями здоровья, освещенности прилегающей к соответствующим учреждениям территории, вопросам обеспечения безопасности избирателей в единый день голосования.

- Мы обсудили с руководителями органов исполнительной власти в муниципальных образованиях все нюансы. Проведены совещания с руководителями социальных подразделений, они работают с территориальными комиссиями, взаимодействие налажено, - сообщила секретарь избирательной комиссии Сахалинской области Марина Андриянова.

Право принять участие в выборах на территории Сахалинской области имеют 382 245 избирателей. Доля избирателей в Сахалинской области с ограниченными возможностями здоровья, включенных в списки избирателей на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва, составляет около 20 000 человек. Больше всего таких избирателей проживает в городе Южно-Сахалинске - более 8 тысяч.

Все они смогут 10 сентября проголосовать непосредственно на избирательных участках или на дому.

Тем, кто намерен прибыть на участок лично, доступ к пунктам голосования помогут обеспечить члены участковых избирательных комиссий. Они подробно проинструктированы.

На всех избирательных участках 17 территориальных избирательных комиссий Сахалинской области и двух участках Смирныховской ТИК для избирателей с нарушениями зрения будут использоваться специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня, будут размещены информационные материалы, выполненные крупным шрифтом.

- Управление социальной политики администрации Южно-Сахалинска вплотную работает с малоподвижными группами населения. Ежемесячно проводятся совещания с представителями общественных организаций. Тема выборов актуальна, ежемесячно в ходе рабочих совещаний проводилась разъяснительная информационная работа по совершенствованию системы голосования маломобильными группами. Хочу сказать, что представители маломобильных групп - довольно активная часть нашего населения, несмотря на то, что есть ограничения по здоровью. Также мы периодически обсуждали вопросы о доступности участков. Но, как правило, все участки, где проходит голосование, у нас давно уже в перечне объектов «Доступной среды». Кроме того, скажу, что в день голосования в управлении будет заказан большой автобус специально для лиц с ограниченными возможностями, - сообщила руководитель управления социальной политики администрации Южно-Сахалинска Эльвира Юркова, являющаяся членом избирательной комиссии Сахалинской области.

Секретарь избирательной комиссии Марина Андриянова добавила, что также автобус будет заказан в Холмске, там значатся избиратели, которым будет необходима доставка на участки.

- Еще информация - дополнительно для слабовидящих мы заказали материалы с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Они будут отправлены в Курильск, в Аниву и в Южно-Сахалинск, где значатся читающие азбуку Брайля, - поделилась секретарь.

По официальной информации, на всех участках Анивской ТИК, избирательном участке № 84 Курильской ТИК, избирательных участках №№ 281, 285, 304,309, 310, 311, 315, 325, 328 Южно-Сахалинской городской ТИК будут материалы с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.

Начальник организационно-правового отдела избирательной комиссии Алексей Большаков добавил, что заключено соглашение с министерством социальной защиты населения Сахалинской области по организации взаимодействия по обеспечению избирательных прав лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Как поясняют в избирательной комиссии Сахалинской области, таким избирателям предоставлена возможность проголосовать на дому.

- По закону можно обратиться с заявлением в участковую комиссию. В таком случае голосование на дому будет обеспечено в обязательном порядке, члены комиссии выедут с переносным ящиком для голосования по указанному адресу, - поясняет секретарь избирательной комиссии, отметив, что маломобильные граждане могут воспользоваться новым порядком голосования и выбрать участок по месту фактического нахождения.

По закону заявления на голосование вне помещения могут подавать в участковые избирательные комиссии не ранее чем за 10 дней и не позднее 14 часов 9 сентября.

В муниципальных образованиях Сахалинской области действуют рабочие группы по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями.

Члены избирательной комиссии отмечают, что необходимо продолжать любую работу и укреплять взаимодействие со всеми общественными организациями инвалидов.

- Вопрос, который мы обсудили - он чрезвычайно важен. Люди с ограниченными физическими возможностями должны приобщаться к активной избирательной жизни. С каждым надо работать индивидуально в зависимости от его возможностей. Мы готовы предоставлять всю необходимую помощь, чтобы избиратели с ограниченными возможностями могли по максимуму реализовать свои избирательные права, - подытожила председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.