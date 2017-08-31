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Новости
17:51   Сахалинцам с ограниченными возможностями здоровья создадут комфортные условия для голосования
                 В Сахалинской области гражданам с ограниченными физическими возможностями по максимуму обеспечат условия для участия в выборах в единый день голосования 10 сентября. Вопрос об этом в очередной раз подняли в ходе прошедшего заседания, сообщили ТИА «Острова» в областном избиркоме.

17:45   Сахалинцев призывают оценить работу судебных приставов 
                 Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области напоминает гражданам о том, что оценить качество работы ведомства можно на официальном сайте, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

17:36   У сахалинца из машины украли надувную лодку
                 Тымовские полицейские раскрыли кражу имущества. В полицию обратился 30-летний житель села Адо-Тымово. Мужчина заявил, что с 26 по 28 августа из багажника его автомобиля, стоящего во дворе дома, пропала надувная лодка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

17:17   Жительница Долинска ударила ножом отца сожителя
                 30 августа в полицию Долинска поступило сообщение из лечебного учреждения. Фельдшер заявил, что из дома по улице Пионерской был госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы 64-летний местный житель, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

17:12   В Аниве организовали соревнования по бочче для сахалинцев с ограниченными возможностями 
                 В Аниве прошли межмуниципальные соревнования по бочче среди инвалидов в рамках проекта «Дружба районов». 30 августа состоялась товарищеская встреча среди инвалидов Анивского и Корсаковского городских округов, сообщили ТИА «Острова» в администрации города.

17:08   За месяц помощь в социальном магазине «Милосердие» получили около 150 человек 
                 26 августа исполнился месяц, как в Южно-Сахалинске открылся социальный магазин «Милосердие». В Южно-Сахалинской и Курильской епархии отмечают – такой социальный магазин в городе востребован и должен быть.

16:59   Предприимчивая жительница Корсакова наживилась на «сдаче» квартиры
                 Сотрудники ОМВД России по Корсаковскому городскому округу установили подозреваемую в мошенничестве. 25-летняя местная жительница путем обмана сдавала квартиру, в которой фактически и проживала, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

16:47   Жители Горнозаводска одобрили проект по обустройству площадки для роликов 
                 В рамках второго этапа инициативного бюджетирования жители Горнозаводска выбрали приоритетные направления благоустройства своего села. Этой теме было посвящено итоговое собрание, которое прошло в доме культуры «Шахтер», сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

16:19   Сахалинец убил двоих соседей тростью и самокатом 
                 В 11:07 30 августа в следственный отдел по Александровску-Сахалинскому поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 30 по улице Первомайской в селе Мгачи обнаружены тела 53-летнего хозяина квартиры инвалида по слуху, зрению и его 62-летней сожительницы с признаками насильственной смерти. Об этом ТИА «Острова» рассказали в СУ СК РФ по Сахалинской области.

15:33   Подросток в Поронайске украл скутер и перекрасил
                 Поронайские полицейские задержали подозреваемого в краже скутера стоимостью 35 тысяч рублей. К деянию оказался причастен 16-летний подросток из поселка Восток, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

14:51   На Сахалине появится специализированный спортивный центр для инвалидов 
                 Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко провел совещание, где обсуждались вопросы оказания поддержки людям с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона, особое внимание участники мероприятия уделили теме занятости этой категории граждан.

14:40   На Сахалине поздравляют работников нефтегазовой отрасли 
                 В Южно-Сахалинске состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности. В нем приняли участие лучшие работники, а также ветераны отрасли, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

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14:07   15 юных смирныховцев вступят в ряды «Юнармии» 
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10:45   Общественные приемные «Единой России» проводят акцию «Собери ребенка в школу»
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10:39   5 сентября в прокуратурах Сахалина пройдут приемы предпринимателей
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31 августа 2017 г., 17:51

Сахалинцам с ограниченными возможностями здоровья создадут комфортные условия для голосования

В Сахалинской области гражданам с ограниченными физическими возможностями по максимуму обеспечат условия для участия в выборах в единый день голосования 10 сентября. Вопрос об этом в очередной раз подняли в ходе прошедшего заседания, сообщили ТИА «Острова» в областном избиркоме.

Избирательная комиссия Сахалинской области тщательно контролирует участие в голосовании людей с ограниченными возможностями здоровья. Важнейшая задача - создание всех необходимых условий для реализации их избирательных прав. Территориальные комиссии совместно с органами местного самоуправления ведут большую подготовительную работу. Особое внимание уделяется доступности помещений участковых избирательных комиссий для избирателей с ограниченными возможностями здоровья, освещенности прилегающей к соответствующим учреждениям территории, вопросам обеспечения безопасности избирателей в единый день голосования.

- Мы обсудили с руководителями органов исполнительной власти в муниципальных образованиях все нюансы. Проведены совещания с руководителями социальных подразделений, они работают с территориальными комиссиями, взаимодействие налажено, - сообщила секретарь избирательной комиссии Сахалинской области Марина Андриянова.

Право принять участие в выборах на территории Сахалинской области имеют 382 245 избирателей. Доля избирателей в Сахалинской области с ограниченными возможностями здоровья, включенных в списки избирателей на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва, составляет около 20 000 человек. Больше всего таких избирателей проживает в городе Южно-Сахалинске - более 8 тысяч.

Все они смогут 10 сентября проголосовать непосредственно на избирательных участках или на дому.

Тем, кто намерен прибыть на участок лично, доступ к пунктам голосования помогут обеспечить члены участковых избирательных комиссий. Они подробно проинструктированы.

На всех избирательных участках 17 территориальных избирательных комиссий Сахалинской области и двух участках Смирныховской ТИК для избирателей с нарушениями зрения будут использоваться специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня, будут размещены информационные материалы, выполненные крупным шрифтом.

- Управление социальной политики администрации Южно-Сахалинска вплотную работает с малоподвижными группами населения. Ежемесячно проводятся совещания с представителями общественных организаций. Тема выборов актуальна, ежемесячно в ходе рабочих совещаний проводилась разъяснительная информационная работа по совершенствованию системы голосования маломобильными группами. Хочу сказать, что представители маломобильных групп - довольно активная часть нашего населения, несмотря на то, что есть ограничения по здоровью. Также мы периодически обсуждали вопросы о доступности участков. Но, как  правило, все участки, где проходит голосование, у нас давно уже в перечне объектов «Доступной среды». Кроме того, скажу, что в день голосования в управлении будет заказан большой автобус специально для лиц с ограниченными возможностями, - сообщила руководитель управления социальной политики администрации Южно-Сахалинска Эльвира Юркова, являющаяся членом избирательной комиссии Сахалинской области.

Секретарь избирательной комиссии Марина Андриянова добавила, что также автобус будет заказан в Холмске, там значатся избиратели, которым будет необходима доставка на участки.

- Еще информация - дополнительно для слабовидящих мы заказали материалы с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Они будут отправлены в Курильск, в Аниву и в Южно-Сахалинск, где значатся читающие азбуку Брайля, - поделилась секретарь.

По официальной информации, на всех участках Анивской ТИК, избирательном участке № 84 Курильской ТИК, избирательных участках №№ 281, 285, 304,309, 310, 311, 315, 325, 328 Южно-Сахалинской городской ТИК будут материалы с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.

Начальник организационно-правового отдела избирательной комиссии Алексей Большаков добавил, что заключено соглашение с министерством социальной защиты населения Сахалинской области по организации взаимодействия по обеспечению избирательных прав лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Как поясняют в избирательной комиссии Сахалинской области, таким избирателям предоставлена возможность проголосовать на дому. 

- По закону можно обратиться с заявлением в участковую комиссию. В таком случае голосование на дому будет обеспечено в обязательном порядке, члены комиссии выедут с переносным ящиком для голосования по указанному адресу, - поясняет секретарь избирательной комиссии, отметив, что маломобильные граждане могут воспользоваться новым порядком голосования и выбрать участок по месту фактического нахождения.

По закону заявления на голосование вне помещения могут подавать в участковые избирательные комиссии не ранее чем за 10 дней и не позднее 14 часов 9 сентября.

В муниципальных образованиях Сахалинской области действуют рабочие группы по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями.

Члены избирательной комиссии отмечают, что необходимо продолжать любую работу и укреплять взаимодействие со всеми общественными организациями инвалидов.

- Вопрос, который мы обсудили - он чрезвычайно важен. Люди с ограниченными физическими возможностями должны приобщаться к активной избирательной жизни. С каждым надо работать индивидуально в зависимости от его возможностей. Мы готовы предоставлять всю необходимую помощь, чтобы избиратели с ограниченными возможностями могли по максимуму реализовать свои избирательные права, - подытожила председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.

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Автор: Острова


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17:51   Сахалинцам с ограниченными возможностями здоровья создадут комфортные условия для голосования
                 В Сахалинской области гражданам с ограниченными физическими возможностями по максимуму обеспечат условия для участия в выборах в единый день голосования 10 сентября. Вопрос об этом в очередной раз подняли в ходе прошедшего заседания, сообщили ТИА «Острова» в областном избиркоме.

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17:08   За месяц помощь в социальном магазине «Милосердие» получили около 150 человек 
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16:59   Предприимчивая жительница Корсакова наживилась на «сдаче» квартиры
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15:33   Подросток в Поронайске украл скутер и перекрасил
                 Поронайские полицейские задержали подозреваемого в краже скутера стоимостью 35 тысяч рублей. К деянию оказался причастен 16-летний подросток из поселка Восток, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

14:51   На Сахалине появится специализированный спортивный центр для инвалидов 
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                 В Южно-Сахалинске состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности. В нем приняли участие лучшие работники, а также ветераны отрасли, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

14:29   Сахалинца поймали на берегу реки за заготовкой красной икры
                 В рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2017» на берегу реки Водопадной в Охинском районе полицейские задержали 26-летнего гражданина. Используя браконьерские орудия, подозреваемый вылавливал горбушу, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

14:07   15 юных смирныховцев вступят в ряды «Юнармии» 
                 В сентябре в поселке Смирных 15 молодых спортсменов вступят в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». По этому случаю в поселке прошел фестиваль боевых искусств, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе филиала ФАУ МО РФ ЦСКА.

14:03   Досуг, экология, благоустройство: сахалинская молодежь говорит о том, что ее волнует
                 Молодежь активна, говорит о своих проблемах, и ее интересует то, что происходит в регионе – такой вывод делают спикеры регионального форума «Острова-2017». Более 120 молодых сахалинцев c начала этой недели работают с приглашенными экспертами.

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12:09   Борьба на руках между новыми знакомыми привела к убийству 
                 Следственным отделом по Ногликскому району местный житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. В отношении 25-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

10:45   Общественные приемные «Единой России» проводят акцию «Собери ребенка в школу»
                 В преддверии праздника Дня знаний и начала учебного года общественные приемные партии «Единая Россия» в регионах РФ активно помогают подготовиться не только ученикам и их родителям, но и самим образовательным учреждениям. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении партии.

10:42   В Холмске скоро закупят новые автобусы 
                 Пассажирские перевозки в Холмске должны стать качественными. Вопрос об этом обсудили в администрации города вместе с представителями Ассоциации перевозчиков, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

10:39   5 сентября в прокуратурах Сахалина пройдут приемы предпринимателей
                 В прокуратуре Сахалинской области и городских (районных) прокуратурах 5 сентября 2017 года пройдет Всероссийский день приема предпринимателей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном органе.

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