1 сентября 2017 г., 09:59

В «Кристалле» объявлен набор на отделение спортивной гимнастики

Отделение спортивной гимнастики южно-сахалинского дворца спорта «Кристалл» объявляет набор детей от 3 до 6 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.

2 сентября в 10:00 часов состоится первый смотр детей в возрасте от 3 до 4 лет в спортивно-оздоровительные группы. 5 сентября в 19:00 часов приглашают детей 5-6 лет.

Просмотры будут проводиться в гимнастическом зале дворца спорта. Заранее записываться не нужно, единственное условия - наличие спортивной формы для ребенка.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8-914-740-23-58.