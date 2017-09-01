1 сентября 2017 г., 10:03

За семь месяцев на островах родилось 3 600 детей

За январь - июль в Сахалинской области отмечен естественный прирост населения. В органах ЗАГС зарегистрировано 3 600 родившихся, в том числе 50 многоплодных родов (двойни и 1 тройня). Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.

Число умерших по региону составило 3 443 человека. Естественный прирост составил 157 человек, за аналогичный период 2016 года прирост составлял 245 человек. Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в шести муниципальных образованиях области: «Город Южно-Сахалинск», «Анивский городской округ», «Курильский городской округ», Городской округ «Ногликский», «Северо-Курильский городской округ», «Южно-Курильский городской округ».

В области зарегистрировано 2 145 браков и 1 633 развода против 2 107 браков и 1 547 разводов, зарегистрированных за аналогичный период 2016 года.

По данным УФМС России по Сахалинской области, за январь - июнь 2017 года на Сахалин и Курилы прибыло 13 406 человек, из которых 62,7 % - на постоянное место жительства. Выбыло 11 885 человек, из которых 76,7 % снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 4 972 человека. Миграционный прирост составил 1 521 человек.