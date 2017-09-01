Южносахалинцев приглашают на концерт «Лебединые церкви мои»

На Сахалин прибыли участники Всероссийского проекта «Диалоги с Героями»

1 сентября по всей стране стартует патриотическая акция и продлится до празднования Дня Героев Отечества - 9 декабря. Цель проекта - встречи и неформальное общение Героев Российской Федерации и Советского Союза с подрастающим поколением, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.



1 сентября по всей стране стартует патриотическая акция и продлится до празднования Дня Героев Отечества - 9 декабря. Цель проекта - встречи и неформальное общение Героев Российской Федерации и Советского Союза с подрастающим поколением, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Южносахалинцев приглашают на концерт ракуго

Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске впервые на Сахалине планирует провести мероприятие комедийного жанра ракуго - или театра одного актера. Для этого из Японии специально пригласят господина Кацура Утазо. Об этом ТИА «Острова» сообщили в консульстве.



Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске впервые на Сахалине планирует провести мероприятие комедийного жанра ракуго - или театра одного актера. Для этого из Японии специально пригласят господина Кацура Утазо. Об этом ТИА «Острова» сообщили в консульстве.

В Южно-Сахалинске открылся новый мини-рынок для садоводов и огородников

На улице Сахалинской в областном центре начал работать новый мини-рынок для садоводов и огородников. Торговые ряды оборудованы по просьбе горожан, обратившихся во время прямой линии к губернатору Олегу Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.



На улице Сахалинской в областном центре начал работать новый мини-рынок для садоводов и огородников. Торговые ряды оборудованы по просьбе горожан, обратившихся во время прямой линии к губернатору Олегу Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

В Южно-Сахалинске впервые выступит Ансамбль песни и пляски Черноморского флота РФ

2 сентября в 20:00 на площади Победы в честь Дня окончания Второй мировой войны Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота РФ подарит праздничный концерт всем южно-сахалинцам и гостям города. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской филармонии.



2 сентября в 20:00 на площади Победы в честь Дня окончания Второй мировой войны Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота РФ подарит праздничный концерт всем южно-сахалинцам и гостям города. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской филармонии.

Сахалинский зоопарк подготовил на уикенд праздник черепахи и творческий мастер-класс

В эти выходные в сахалинском зоопарке запланированы интересные мероприятия. Так, 2 сентября в 14 часов состоится мастер-класс «Веселые камешки», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.



В эти выходные в сахалинском зоопарке запланированы интересные мероприятия. Так, 2 сентября в 14 часов состоится мастер-класс «Веселые камешки», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

Повышение цен перед ВЭФ активно обсуждают приморцы

В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке сетевое сообщество из активных в социальных сетях горожан подняло волну из-за ценовой политики гостиниц, авиакомпаний и ресторанов. РИА «Восток-Медиа» сделало экскурс по основным аспектам, так или иначе связанным с «похуданием» кошелька.



В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке сетевое сообщество из активных в социальных сетях горожан подняло волну из-за ценовой политики гостиниц, авиакомпаний и ресторанов. РИА «Восток-Медиа» сделало экскурс по основным аспектам, так или иначе связанным с «похуданием» кошелька.

Хабаровский филиал ВТБ выдал бизнесу региона более 48 миллиардов рублей кредитов

За 8 месяцев 2017 года хабаровский филиал ВТБ выдал компаниям региона кредитов на сумму 48,5 миллиарда рублей (рост 42 % к аналогичному периоду прошлого года). Из них предприятиям среднего бизнеса предоставлено финансирования в объеме 19,5 миллиарда (увеличение на 37%). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.



За 8 месяцев 2017 года хабаровский филиал ВТБ выдал компаниям региона кредитов на сумму 48,5 миллиарда рублей (рост 42 % к аналогичному периоду прошлого года). Из них предприятиям среднего бизнеса предоставлено финансирования в объеме 19,5 миллиарда (увеличение на 37%). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

«Родные Острова» помогли 45 нуждающимся семьям Южно-Сахалинска собрать детей в школу

В Южно-Сахалинске подвели итоги первого этапа проекта регионального фонда «Родные Острова» «Собери ребенка в школу». Он взял на себя обязательства и закупил нуждающимся семьям школьную форму и обувь, униформу и обувь для занятий физкультурой, теплые вещи и верхнюю одежду, сообщили ТИА «Острова» в фонде



В Южно-Сахалинске подвели итоги первого этапа проекта регионального фонда «Родные Острова» «Собери ребенка в школу». Он взял на себя обязательства и закупил нуждающимся семьям школьную форму и обувь, униформу и обувь для занятий физкультурой, теплые вещи и верхнюю одежду, сообщили ТИА «Острова» в фонде

Сахалин обогнал Москву и Санкт-Петербург по объемам прямых иностранных инвестиций

Сахалинская область вошла в число лучших регионов по показателям потенциала регионального спроса, производительности труда и прибыльности предприятий. Данные об этом обнародовал Центральный Банк Российской федерации, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.



Сахалинская область вошла в число лучших регионов по показателям потенциала регионального спроса, производительности труда и прибыльности предприятий. Данные об этом обнародовал Центральный Банк Российской федерации, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

На Сахалине в течение пяти лет появится 15 школ

Сегодня в России отмечается День знаний. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поздравил островитян с праздником, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.



Сегодня в России отмечается День знаний. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поздравил островитян с праздником, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

Сахалинцы стали задавать больше вопросов Пенсионному фонду

За шесть месяцев нынешнего года островитяне направили 330 обращений в отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области и еще 299 в территориальные органы фонда. Для сравнения, в 2016 году таких обращений было 320 и 256 соответственно, рассказали ТИА «Острова» в ведомстве.



За шесть месяцев нынешнего года островитяне направили 330 обращений в отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области и еще 299 в территориальные органы фонда. Для сравнения, в 2016 году таких обращений было 320 и 256 соответственно, рассказали ТИА «Острова» в ведомстве.

Все регионы возьмут на вооружение опыт Алтайского края в предупреждении природных пожаров

Опыт Алтайского края в предупреждении природных пожаров рекомендует использовать всем регионам, в том числе и Сахалинской области, Сибирский региональный центр МЧС России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областного ведомства.



Опыт Алтайского края в предупреждении природных пожаров рекомендует использовать всем регионам, в том числе и Сахалинской области, Сибирский региональный центр МЧС России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Южносахалинцев приглашают на концерт «Лебединые церкви мои»

15 сентября Сахалинский областной художественный музей приглашает почитателей авторской песни и поэзии на концерт Сергея Хе «Лебединые церкви мои». Он будет посвящен творчеству современного русского писателя, автора романов, стихов, песен Тимура Зульфикарова, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве культуры.



15 сентября Сахалинский областной художественный музей приглашает почитателей авторской песни и поэзии на концерт Сергея Хе «Лебединые церкви мои». Он будет посвящен творчеству современного русского писателя, автора романов, стихов, песен Тимура Зульфикарова, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве культуры.

За семь месяцев на островах родилось 3 600 детей

За январь - июль в Сахалинской области отмечен естественный прирост населения. В органах ЗАГС зарегистрировано 3 600 родившихся, в том числе 50 многоплодных родов (двойни и 1 тройня). Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.



За январь - июль в Сахалинской области отмечен естественный прирост населения. В органах ЗАГС зарегистрировано 3 600 родившихся, в том числе 50 многоплодных родов (двойни и 1 тройня). Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.

В «Кристалле» объявлен набор на отделение спортивной гимнастики

Отделение спортивной гимнастики южно-сахалинского дворца спорта «Кристалл» объявляет набор детей от 3 до 6 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.



Отделение спортивной гимнастики южно-сахалинского дворца спорта «Кристалл» объявляет набор детей от 3 до 6 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.



Сахалинцам с ограниченными возможностями здоровья создадут комфортные условия для голосования

В Сахалинской области гражданам с ограниченными физическими возможностями по максимуму обеспечат условия для участия в выборах в единый день голосования 10 сентября. Вопрос об этом в очередной раз подняли в ходе прошедшего заседания, сообщили ТИА «Острова» в областном избиркоме.



В Сахалинской области гражданам с ограниченными физическими возможностями по максимуму обеспечат условия для участия в выборах в единый день голосования 10 сентября. Вопрос об этом в очередной раз подняли в ходе прошедшего заседания, сообщили ТИА «Острова» в областном избиркоме.

Сахалинцев призывают оценить работу судебных приставов

Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области напоминает гражданам о том, что оценить качество работы ведомства можно на официальном сайте, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.



Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области напоминает гражданам о том, что оценить качество работы ведомства можно на официальном сайте, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

У сахалинца из машины украли надувную лодку

Тымовские полицейские раскрыли кражу имущества. В полицию обратился 30-летний житель села Адо-Тымово. Мужчина заявил, что с 26 по 28 августа из багажника его автомобиля, стоящего во дворе дома, пропала надувная лодка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.



Тымовские полицейские раскрыли кражу имущества. В полицию обратился 30-летний житель села Адо-Тымово. Мужчина заявил, что с 26 по 28 августа из багажника его автомобиля, стоящего во дворе дома, пропала надувная лодка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Жительница Долинска ударила ножом отца сожителя

30 августа в полицию Долинска поступило сообщение из лечебного учреждения. Фельдшер заявил, что из дома по улице Пионерской был госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы 64-летний местный житель, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.



30 августа в полицию Долинска поступило сообщение из лечебного учреждения. Фельдшер заявил, что из дома по улице Пионерской был госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы 64-летний местный житель, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.