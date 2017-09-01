Все регионы возьмут на вооружение опыт Алтайского края в предупреждении природных пожаров

Опыт Алтайского края в предупреждении природных пожаров рекомендует использовать всем регионам, в том числе и Сахалинской области, Сибирский региональный центр МЧС России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Власти Алтайского края приняли беспрецедентное решение, проявляя заботу о пожарном благополучии региона. Сельхозпроизводители, допустившие нарушение противопожарного режима, не получат субсидий из краевого бюджета в 2018 году. В постановление краевого правительства «Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства» внесены соответствующие изменения.

В частности, в пункте документа, предусматривающем порядок предоставления бюджетных средств сельхозпроизводителю, добавлено такое условие, как отсутствие привлечения сельскохозяйственного товаропроизводителя в предшествующем году к административной ответственности за нарушение Правил особого противопожарного режима в Российской Федерации. Другими словами, если сельхозпроизводитель нарушил требования противопожарного режима, сжигая пожнивные остатки и сухую растительность, то он не только понесёт за это административное наказание, но и будет лишен возможности получения субсидий на будущий год.

До 30 октября текущего года главное управление МЧС России по Алтайскому краю предоставит в министерство сельского хозяйства края официальный список сельскохозяйственных товаропроизводителей, допустивших подобные нарушении. Сведения будут внесены в базу данных, на основании которых с февраля по июнь 2018 года будут приниматься решения о возможности субсидирования. Предприятия из «чёрного списка» субсидии оформить не смогут.

Таким способом руководство Алтайского края пытается воздействовать на недобросовестных предпринимателей, которые игнорируя требования безопасности, провоцируют возникновение природных пожаров и подвергают пожарной угрозе населённые пункты.

В Сибирском региональном центре МЧС России высоко оценили инициативу Алтайского края и рекомендовали главам всех субъектов Сибири, Урала и Дальнего Востока взять на вооружение алтайский опыт, максимально используя механизмы финансового, материального и административного воздействия в целях защиты населения и территории от пожаров в весенне-летний пожароопасный период.

- Хороший пример грамотного применения полномочий органов исполнительной власти в обеспечении безопасности. Видна заинтересованность главы региона и его команды в эффективной работе на предупреждение происшествий, в частности, в области пожарной защиты населения, а это одно из важнейших направлений жизнедеятельности, - прокомментировал начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко.