1 сентября 2017 г., 10:17

Сахалинцы стали задавать больше вопросов Пенсионному фонду

За шесть месяцев нынешнего года островитяне направили 330 обращений в отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области и еще 299 в территориальные органы фонда. Для сравнения, в 2016 году таких обращений было 320 и 256 соответственно, рассказали ТИА «Острова» в ведомстве.

Вопросы, интересующие сахалинцев и курильчан, чаще всего касались оплаты проезда к месту отдыха и обратно пенсионерам-«северянам», индексации размера пенсии и права на установление страховой пенсии по старости.

267 обращений, направленных в отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области, граждане оформили письменно, 61 обращение поступило в электронном виде через онлайн-приемную фонда и еще 2 - через портал госуслуг. Больше всего вопросов поступило от граждан в возрасте от 50 до 80 лет.

Все граждане РФ имеют право в письменной форме или в форме электронного документа обращаться с предложением, заявлением или жалобой в государственные органы и учреждения, органы местного самоуправления и к должностным лицам. Каждое обращение будет принято в работу и в соответствующие сроки на указанный в запросе почтовый адрес заявителя будет выслан ответ.

Чтобы обеспечить гражданам максимальное удобство при отправке их обращений, работает онлайн-приемная. Воспользоваться ею просто - на сайте ПФР (www.pfrf.ru) необходимо обратиться в раздел «Электронные услуги» и кликнуть на сервис «Направить обращение». В открывшейся странице перейти по ссылке «Гражданам, проживающим на территории Российской Федерации» и выбрать из списка получателя обращения (ОПФР по Сахалинской области). Далее, заполнив все поля, отмеченные звездочкой, напечатать обращение в соответствующей форме.

Сервис позволяет к сообщению прикрепить документы в электронном виде и выбрать, в какое именно подразделение Пенсионного фонда на островах должно быть направленно обращение.