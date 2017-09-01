На Сахалине в течение пяти лет появится 15 школ

Сегодня в России отмечается День знаний. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поздравил островитян с праздником, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

- Дорогие учащиеся, студенты! Уважаемые педагоги! От всей души поздравляю вас с Днем знаний и началом учебного года! Образование - тот надежный фундамент, на котором строится благополучие страны. Поэтому так важно, чтобы юные сахалинцы и курильчане могли получить глубокие знания, реализовать свои таланты, подружиться со спортом, стать настоящими патриотами Сахалинской области и России.

Поддержке и совершенствованию системы образования региональные власти уделяют самое пристальное внимание. В этом году серьезно обновлен фонд школьных учебников, приобретено специализированное учебное оборудование для детей-инвалидов. Бесплатное питание станут получать еще больше учащихся.

Мы приступили к строительству школ. В Долинске уже идет возведение нового здания учебного заведения. На очереди - строительство школы-детского сада в селе Тунгор, школ в Корсакове, Южно-Сахалинске. Всего в течение пяти лет в Сахалинской области появится 15 новых общеобразовательных учреждений.

Для нас важно обеспечить высокое качество подготовки выпускников системы профессионального образования. С этой целью была обновлена материально-техническая база образовательных учреждений, ведется строительство нового общежития Сахалинского техникума отраслевых технологий и сервиса в Холмске. Кроме того, мы планируем создать 4 специализированных центра компетенций, аккредитованных по международным стандартам. Они охватят такие направления как строительные технологии, сварочное дело, сельскохозяйственное производство, сервис и гостеприимство.

Убежден, что благодаря поддержке жителей Сахалинской области, вашему активному участию в реализации намеченных планов, у нас все получится.

Искренне желаю всем успешного учебного года, крепкого здоровья и новых побед! С Днем знаний!, - говорится в поздравлении сахалинского губернатора.