Сахалин обогнал Москву и Санкт-Петербург по объемам прямых иностранных инвестиций

Сахалинская область вошла в число лучших регионов по показателям потенциала регионального спроса, производительности труда и прибыльности предприятий. Данные об этом обнародовал Центральный Банк Российской федерации, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

По данным платежного баланса, в первом квартале 2017 года объем иностранных инвестиций в России составил 4,646 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос в 72 раза. При этом в Москве наблюдался отток инвестиций. В Санкт-Петербурге разница между притоком и оттоком инвестиций из-за границы оказалась положительной, она составила 114 миллионов долларов. В Сахалинской области, по данным Центрального Банка, положительное сальдо прямых инвестиций составило 2,15 миллиарда долларов. Это практически эквивалентно чистым инвестициям в весь Дальневосточный федеральный округ, отметили аналитики главного финансового учреждения страны. По сравнению с 2016 годом вложения выросли на 218 миллионов долларов.

- В основном эти средства вкладываются в рамках крупных международных нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», - рассказал глава областного министерства экономического развития Алексей Белик. - Среди инвесторов - компании ExxonMobil, ONGC, SODECO, Shell, Mitsui и Mitsubishi. Разработка месторождений углеводородов ведется на основе соглашений о разделе продукции. Эти проекты реализуются успешно. В их рамках, несмотря на введение санкций против России, создаются новые и модернизируются существующие производственные мощности.

Для отечественных и иностранных инвесторов в островном регионе создается благоприятный режим, отметил Алексей Белик. На Сахалине в настоящее время реализуются крупные проекты в составе двух территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) - «Южная» (направление - сельское хозяйство) и «Горный воздух» (туризм). На днях председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о создании третьей ТОСЭР - «Курилы». Основная экономическая деятельность - добыча и переработка водных биологических ресурсов на Курильских островах. Также на территории двух муниципальных образований - Корсаковского и Углегорского районов - действует режим «Свободного порта Владивосток».

- В рамках ТОСЭР и «Свободного порта Владивосток» для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности федеральным законодательством предусмотрены льготные налоговые условия, - заметил Алексей Белик. - В Сахалинской области они органично дополняются региональными мерами поддержки. В частности, инвесторам компенсируются в той или иной мере затраты на подключение вновь возведенных объектов к инженерной инфраструктуре, процентные ставки по кредитам, полученным в российских финансовых учреждениях. А также лизинговые платежи, строительно-монтажные работы и приобретение производственного оборудования. Следует отметить, что для России такой набор мер поддержки инвестиционных проектов с финансовым обеспечением является уникальным.