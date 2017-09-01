«Родные Острова» помогли 45 нуждающимся семьям Южно-Сахалинска собрать детей в школу

В Южно-Сахалинске подвели итоги первого этапа проекта регионального фонда «Родные Острова» «Собери ребенка в школу». Он взял на себя обязательства и закупил нуждающимся семьям школьную форму и обувь, униформу и обувь для занятий физкультурой, теплые вещи и верхнюю одежду, сообщили ТИА «Острова» в фонде.

Проект второй год реализуется совместно с департаментом образования города Южно-Сахалинска. В 2017 году в фонд были переданы списки 45 нуждающихся семей школьного возраста.

Главный специалист департамента образования города Южно-Сахалинска Николай Неретин рассказал, что «Родные острова» часто выступают инициаторами подобных мероприятий и поддерживают семьи и детей, находящихся в тяжёлой жизненной ситуации и в социально-опасном положении. Он добавил, что это не разовая помощь, а постоянная совместная работа.

Президент регионального фонда «Родные Острова» Александр Кан отметил, что в этом году расширилась не только количество подопечных, но и география проекта.

- 45 семей - это только Южно-Сахалинск. Мы уже побывали в Горнозаводске, а 1 сентября нас ждут в Шебунино и Невельске. Одно из наших направлений деятельности - помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и очень важно не оставаться равнодушными, - добавил Александр Кан.

Кроме этого, в августе была реализована только первая часть проекта. Осенью помощь нуждающимся семьям будет продолжена. Фонд планирует активнее вести работу со школами, чтобы оперативно получать актуальную информацию о тех, кому нужна помощь.